Лучше поздно...

На днях, после трагических событий в Иркутске, где более полусотни человек погибли, отравившись лосьоном «Боярышник», Минпромполитики Крыма выразило обеспокоенность массовой продажей косметических спиртосодержащих продуктов в торговых сетях полуострова и призвало субъекты хозяйственной деятельности полностью отказаться от их реализации. Лучше, как говорится, поздно, чем никогда, но почему такие важные и очевидные шаги наши чиновники совершают только после того, как произошла массовая трагедия?! Неужели для кого-то является новостью, что слово «боярышник» давно уже стало словом, подразумевающим дешёвое пойло? Или откровением является то, что этот заменитель водки (продающийся, в отличие от лицензированного алкоголя, без ограничений даже в ночное время) граждане пьют в огромных количествах. Свидетельством тому многочисленные опорожнённые пузырьки, валяющиеся чуть-ли не под каждым кустом в спальных районах, да на окраинах крымских городов? Или то, что люди и прежде умирали от распития этой дряни, продающейся чуть ли не в каждом продуктовом магазине?

Это проблема комплексная, проблема социальная. В которой, помимо прочего, видна выгода производителей.

Правда, парируя обвинения в бездействии, первый заместитель министра промышленной политики РК Константин Равич, сказал, что минпромполитики Крыма уже несколько месяцев ведёт борьбу с нелегальным оборотом спиртосодержащих настоек. «Кроме того, проводится работа по возможному законодательному запрету продажи такой продукции в Республике Крым», — добавил он. Но ведь это, увы, только слова. Там, где давно нужны конкретные действия...