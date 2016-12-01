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Лучше поздно...

На днях, после трагических событий в Иркутске, где более полусотни человек погибли, отравившись лосьоном «Боярышник», Минпромполитики Крыма выразило обеспокоенность массовой продажей косметических спиртосодержащих продуктов в торговых сетях полуострова и призвало субъекты хозяйственной деятельности полностью отказаться от их реализации. Лучше, как говорится, поздно, чем никогда, но почему такие важные и очевидные шаги наши чиновники совершают только после того, как произошла массовая трагедия?! Неужели для кого-то является новостью, что слово «боярышник» давно уже стало словом, подразумевающим дешёвое пойло? Или откровением является то, что этот заменитель водки (продающийся, в отличие от лицензированного алкоголя, без ограничений даже в ночное время) граждане пьют в огромных количествах. Свидетельством тому многочисленные опорожнённые пузырьки, валяющиеся чуть-ли не под каждым кустом в спальных районах, да на окраинах крымских городов? Или то, что люди и прежде умирали от распития этой дряни, продающейся чуть ли не в каждом продуктовом магазине?

Это проблема комплексная, проблема социальная. В которой, помимо прочего, видна выгода производителей.

Правда, парируя обвинения в бездействии, первый заместитель министра промышленной политики РК Константин Равич, сказал, что минпромполитики Крыма уже несколько месяцев ведёт борьбу с нелегальным оборотом спиртосодержащих настоек. «Кроме того, проводится работа по возможному законодательному запрету продажи такой продукции в Республике Крым», — добавил он. Но ведь это, увы, только слова. Там, где давно нужны конкретные действия...

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 410 от 23 декабря 2016 года

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Просмотров: 104 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:00

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