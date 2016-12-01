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Говорят, что... симферопольцы боятся заходить в подземные переходы

Жительница Симферополя Виктория М. возмущена состоянием подземного перехода на улице Бородина: «Подземный переход на Бородина. Моему возмущению нет предела! Люди не ходят, а скользят, кто ногами, а кто, простите, задницами! Где коммунальные службы? Сколько ещё люди будут попадать в травмпункты? В прошлый раз в этом же переходе были лужи крови и чьи-то зубы! Положили там гладкую плитку и забили, а люди должны калечиться».