В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... украинские олигархи выкупят Крымхлеб Несмотря на энергетическую, продовольственную блокады и финансовые санкции, Крым продолжает интересовать инвесторов. В частности, по информации некоторых источников, украинские крупные бизнесмены братья Табачники и кировоградские хлебные магнаты Табаловы собираются выкупить национализированное в 2014 году предприятие «Крымхлеб», продукция которого занимает примерно треть рынка хлебобулочных изделий в Крыму. Источники называют даже сумму сделки – 1 миллиард 600 миллионов рублей. По данным предприятия, которые были опубликованы в СМИ, Крымхлеб выпекает в сутки 127 тонн хлебобулочных изделий, а выручка компании превышает 100 миллионов рублей в месяц. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 410 от 23 декабря 2016 года Еще статьи: Вкусный праздник Говорят, что... главбух «Крымхлеба» выбросилась из окна Керчане останутся без хлеба? Запас прочности Ялте хлеб не нужен