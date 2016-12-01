Говорят, что... качество продуктов никто не проверяет

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Крымчанки Асие Я. и Татьяна К. рассказали, что на прилавках магазинов можно приобрести продукты, особо опасные для здоровья. Асие предупреждает: «Внимание всем покупателям соков! Недавно мама принесла сок, её угостили. Бабушка открыла сок и дала моей младшей сестрёнке. Сестрёнка говорит, что вкус сока не такой. Мама попробовала и подтвердила, что вкус странный. Позже мама вылила сок весь и нашла там то, что вы видите на фото. И это ещё пьют дети и взрослые. Срок годности ещё не истек! Будьте внимательны!». Ей вторит Татьяна: «Люди, будьте осторожны! Купили консервы «Печень трески», открыли банку и были в ужасе... Черви!»