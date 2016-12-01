В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... на рынке торгуют больными животными Говорят, что милые бабули на Центральном рынке Симферополя, недалеко от стадиона «Локомотив», используют интересный маркетинговый ход – выставляют на продажу животных, больных чумкой, чтобы покупатель поскорее вернулся к ним за новым товаром. То, что бабули ради наживы распространяют именно чумку, подтверждено ветеринарами, к которым обращались «кинутые» покупатели, чтобы попытаться спасти уже полюбившееся существо. Интересно, что, несмотря на многочисленные жалобы, торговля больными животными продолжает процветать. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 410 от 23 декабря 2016 года Еще статьи: Говорят что... уличные фотографы непобедимы Говорят, что... на прилавках детских магазинов — «кончиты» Зеленая свинина по спекулятивной цене Вице-мэр борется с... жадностью Стихийная торговля борьбе неподвластна