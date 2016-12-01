Зачистка ЮБК

Доведут ли до логического завершения громкие начинания?

В следующем году правительство Крыма намерено всё-таки запустить работу по сносу незаконных построек. В первоочередных планах по-прежнему значатся Ялта и Алушта.

Освобождение Южной столицы

Особое внимание в вопросах демонтажа незаконных объектов планируется уделить Ялте. Сергей Аксёнов заверил крымчан, что деньги на зачистку города найдутся обязательно.

Сергей Аксёнов, глава Республики Крым:

«Ялту мы отдельно выводим и ресурс ищем в течение года. Деньги найдём — это вопрос принципиальный. В летней столице России по-другому не будет, стыдно никому не должно быть».

Напомним, что ранее подробно поднимался вопрос со сносом самостроев на Ай-Петри. В частности, на одном из осенних заседаний Совмина Крыма Сергей Аксёнов уточнил, что очистить плато необходимо уже к следующему курортному сезону. С этой целью в текущем году должна была быть полностью подготовлена сопутствующая информация о существующих на Ай-Петри объектах.

Министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Кононов в свою очередь рассказал, что в рамках проведённого мониторинга на плато выявлено более ста незаконных объектов с расчётной суммой демонтажа 220 миллионов рублей. Глава республики также пообещал, что все необходимые средства будут изысканы. При этом он надеется на помощь неизвестных пока инвесторов, которых он упоминает уже не первый раз, но подробностями с общественностью не делится.

Сергей Аксёнов:

«Деньги на плато Ай-Петри тоже будут. При этом могу сказать, что есть меценаты, которых в данном случае не буду называть, но они желают вложить и душу, и средства в то, чтобы благоустроить это плато. Нельзя допустить никаких строек на этом плато — это заповедник и общее наше достояние».

В то же время он уточнил, что альтернативные места для предпринимателей в обязательном порядке будут предоставлены.

Между тем в настоящее время работы по сносу построек начинать нельзя — погода этому не благоприятствует.

Сергей Кононов, министр строительства и архитектуры Крыма:

«График нами составлен, но он привязан к погодным условиям. Мы сможем непосредственно выйти на объект, когда нам позволит погода. Подчеркну, что необходимые подготовительные работы нами проведены».

Не Ялтой единой...

Впрочем, на Южной жемчужине руководство Крыма не собирается останавливаться. По крайней мере, в числе приоритетных задач также называется снос незаконных строений на набережной в Профессорском уголке в Алуште. Так, ориентировочно демонтаж 24 построек в рамках пилотного проекта по комплексному развитию набережной должен пройти сразу же после новогодних праздников.

Сергей Кононов:

«На сегодняшний день определены пилотные проекты, по ним сформированы графики сноса и демонтажа, разработаны архитектурно-планировочные концепции. В частности, архитектурно-планировочная концепция комплексного развития набережной Алушты утверждена на республиканском архитектурно-градостроительном совете, а также уже рассмотрена и утверждена на сессии Алуштинского горсовета. В настоящий момент вышло постановление администрации Алушты на разработку проекта планировки территории — эта работа позволит создать облик восстановления набережной после демонтажа».

Также профильный чиновник отметил, что необходимые подготовительные работы для демонтажа, как, собственно, и подрядчик, уже определены. По его словам, на ликвидацию незаконных строений в Профессорском уголке понадобится не менее 300 миллионов рублей. Однако уже известно, что в бюджете на 2017 год на мероприятия по сносу заложен один миллиард рублей (об этом читайте на с.3 этого номера, — Ред.)

К слову, ровно такую же сумму — один миллиард рублей — планируют потратить и на реконструкцию Алушты. Об этом уже ранее заявлял Сергей Аксёнов. Также он неоднократно подчёркивал, что сейчас стоит задача создать здесь «такой уголок, куда туристы захотят возвращаться» и за который крымчанам не будет стыдно. По этому образцу впоследствии планируется привести в порядок и остальные набережные в курортных городах и посёлках полуострова.

Сейчас в администрации города речь идёт о том, чтобы на месте демонтированных построек, загораживающих вид на море и повсеместно мешающих проходу, организовать променадную зону, а также парк современной скульптуры и инсталляции. Также планируется продлить пешеходную зону до причала.

Проблемная зона

Естественно, крымчане помнят, что масштабный снос незаконных построек был запланирован на осень текущего года, однако он так и не состоялся. Получится ли у властей республики всё-таки осуществить этот проект в следующем году?

Дело в том, что когда специалисты в этом году стали анализировать объекты, оказалось, что у многих собственников есть оформленные землеотводы и права собственности на строения. Об этом также на пресс-конференции в Симферополе рассказывал и глава администрации Ялты Андрей Ростенко («За „Едой“ последуют и другие», № 403 от 4 ноября 2016 года), объясняя, почему работу по сносу не удалось организовать уже в 2016-м.

В то же время Сергей Аксёнов сообщил, что все исковые требования по сносу незаконных строений в муниципальных образованиях Крыма, которые будут направляться в суды в 2017 году, будут составлять и сопровождать юристы.

Сергей Аксёнов:

«Всё судебное сопровождение сносов осуществляет Совмин. Муниципалитетам не давать сопровождение, говорю сразу! Потому что напишут такого в исковых требованиях или в системе защиты, что мы там проиграем за две минуты».

Глава республики также отметил, что усматривает злой умысел в подаче неправильно составленных исковых заявлений.