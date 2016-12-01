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ПолитикаВласть

Миллиард на снос самостроев

К концу года Крым подводит финансовые итоги

Что делать с несвоевременным освоением бюджетных средств, зачем на ликвидацию самовольных строений выделили целый миллиард и какие проблемы возникли с реализацией программы по отселению из аварийного жилья?

Крайних не найти

Как известно, Крым в текущем году достаточно плохо справлялся с освоением бюджетных средств. Более того, регион оказался аутсайдером Южного федерального округа в этом вопросе. Отставали от графиков как республиканские министерства, так и муниципалитеты. Например, по информации из парламента Крыма от 19 декабря Симферополь под конец года успел освоить всего 68,7 процента (и это при наличии огромного количества нерешённых социальных и инфраструктурных вопросов в столице)!

В связи с этим одна из очевидных задач на следующий год — реализовывать государственные деньги вовремя.

Валерий Аксёнов, депутат ГС РК:

«Почему к нам несвоевременно попадают деньги? Министерства получают деньги на выполнение работ в сентябре, а то и в октябре. В итоге министерство как заказчик начинает гнать подрядчика — давайте осваивать средства. Как сделать так, чтобы средства, которые выделяются государством, на счета министерств попадали в марте-апреле?»

В свою очередь в профильном ведомстве считают, что этот вопрос не к ним, а к главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС).

Оксана Губернаторова, заместитель министра финансов Крыма:

«Министерство финансов своевременно доводит ассигнования до главных распорядителей. Дальше уже идёт их работа. У каждого участника бюджетного процесса есть определённые полномочия. Может, деньги предоставили муниципальным образованиям, а там несвоевременно подготовили какой-то определённый документ, подтверждающий освоение, для того, чтобы главный распорядитель эти заявки отправил в казначейство».

Между тем Валерий Аксёнов предположил, что все финансовые процессы проходили бы проще, если бы в республике было двухгодичное планирование работ.

Однако чиновница из Минфина отмечает, что главным распорядителям средств «никто не запрещает заключать двухгодичный контракт».

Оксана Губернаторова:

«У нас есть норма Бюджетного кодекса, которая позволяет принять решение по долгосрочному контракту. Если, например, межбюджетный трансферт отдали муниципальному образованию, то уже на этом уровне — пожалуйста, можно принимать такое решение. Если в части средств субъекта, то у нас опять же есть порядок о принятии долгосрочных контрактов, есть постановление Совета министров, и главный распорядитель средств может выйти с аналогичной инициативой...»

Если ошибки 2016 года ещё можно списать на неопытность местных чиновников, то в 2017-м все проблемные моменты уже должны быть учтены.

Не строить — так сносить!

В целом о главном финансовом документе на 2017 года мы уже подробно писали («Как поделили бюджет», № 409 от 16 декабря 2016 года), однако хотелось бы отдельно остановиться на одной статье расходов.

Так, в следующем году Минстрою Крыма из республиканского бюджета будет выделено 1,301 миллиарда рублей. На первый взгляд, немалые деньги, однако из них 1 миллиард (!) направят в форме субсидии муниципальным образованиям на снос самовольных построек. Интересно при этом, что изначально под эти цели планировалось направить вдвое меньше — 500 миллионов рублей, но в процессе формирования бюджета на эту статью расходов решили накинуть полмиллиарда.

Владимир Ясинский, депутат ГС РК:

«Не созидаем, а разрушаем? Не лучше было бы отдать 500 миллионов на новое строительство, на те программы, которые есть?»

Действительно, Крым сейчас катастрофически нуждается в новом строительстве в связи с реализуемыми в республике социальными программами: это и переселение людей из аварийного жилья, и обеспечение квартирами детей-сирот, уволенных военнослужащих, чернобыльцев, граждан из числа депортированных, инвалидов (в 2017-м для обеспечения жильём этой категории граждан предусмотрено 1,7 миллиона рублей). Не говоря уже о том, сколько молодых семей нуждаются в собственной жилплощади. Нельзя сказать, что эти проблемы в республике не решаются, но процесс идёт крайне медленно и льготникам придётся ждать своей очереди не один год, так что дополнительные средства в этом сегменте уж точно не помешали бы.

Если говорить об отселении граждан из аварийного жилья, то в Симферополе в этой сфере уже сейчас возникли сложности. Также не строятся три дома под эти цели в Ялте.

Сергей Карпов, министр ЖКХ Крыма:

«Всю квартирографию (перечень многоквартирных домов для отселения. — Ред.) готовят муниципалитеты. Порой требуем, чтобы быстро подавали информацию, потому что деньги нужно запланировать, а они начинают выдумывать квартирографию».

Понятно, что самовольная застройка — это тоже актуальная тема для республики, однако в первую очередь подобные зачистки должны происходить за счёт средств самих застройщиков, которые чаще всего сознательно возводили объекты на незаконных основаниях, а значит, должны нести за это ответственность хотя бы в такой форме. Но, видимо, на ликвидацию построек придётся все же тратить бюджетные деньги.

Макс КОТОВ
Фото rk.gov.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 410 от 23 декабря 2016 года

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Просмотров: 248 |   Комментарии (1) Дата публикации: Сегодня, 08:07

:: Комментарий #1 написал: классика   |   Сегодня, 09:43   |  



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Комментариев: 0
Есть такая профессия, здания сносить! А в Фео возле магазина Горный, новую пивнуху поставили и ведь не снесут!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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