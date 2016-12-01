И борьба, и развлечения

«Хранители сокровищ» признаны лучшим развлекательным проектом года, а антикоррупционные материалы «Крымского Телеграфа» победили на конкурсе «Журналист года»

Несколько дней назад в Симферополе были подведены итоги третьей ежегодной премии «Журналист года — 2016», где в номинации «Лучший развлекательный проект года» победил первый крымский телевизионный квест телекомпании ИТВ «Хранители сокровищ», а в номинации «Лучшее освещение темы борьбы с коррупцией» победил цикл материалов «Крымского Телеграфа», рассказывающий о событиях, происходящих в Раздольненском районе Крыма.

Выбрали из более чем 400 работ

Открывая мероприятие, заместитель председателя Совета министров РК — министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский сообщил, что в этом году на конкурс было подано огромное количество работ — более 400, что является рекордом для мероприятия за три года его существования.

В торжественной церемонии награждения победителей конкурса ежегодной премии «Журналист года — 2016» принял участие глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Во вступительном слове он поприветствовал собравшихся в центральном зале симферопольской гостиницы «Москва» представителей крымских и федеральных СМИ и поблагодарил журналистов за объективное освещение событий в Крыму и России.

Сергей Аксёнов, глава РК:

«Рад, что такое мероприятие становится традиционным. Без крымских журналистов у нас многое бы не получилось. Вы те люди, которые формируют общественное мнение, повестку дня в республике, справедливо и объективно освещают события. Когда принимаю какие-либо решения, руководствуюсь в том числе вашими материалами. Наверное, самый на сегодняшний день независимый источник информации — это крымские журналисты. Хочу сказать вам огромное спасибо! Настроен на конструктив, всегда готов помогать».

Также Сергей Аксёнов подчеркнул, что по качеству и уровню подготовки материалов крымские журналисты сегодня не уступают федеральному уровню. «Журналисты — главные помощники власти, которые выявляют слабые точки и слабую работу чиновников, которые вовремя реагируют на предложения, замечания людей. На мой взгляд, мы сегодня работаем в одной команде. Я ориентируюсь на то, что вы пишите, стараюсь максимально реагировать на все сообщения, которые появляются в наших СМИ», — сказал глава республики.

Приятно знать

Победителей же голосованием определяло профессиональное жюри из числа многих авторитетных журналистов ведущих СМИ России и Крыма, а также медиаэкспертов. А номинаций, в которых жюри определяло победителей, было более двух десятков. И «Корреспондент года», и «Телеведущий года», и «Радиоведущий года», и «Фоторепортёр года», и «Телеоператор года», и «Дебют года», и «Самый вежливый журналист», и «Лучший авторский проект года»... Все их перечислять, поверьте, очень долго. Кроме того, вручались специальные «Гран-при» от главы республики, от полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе, от председателя Государственного совета Республики Крым. И, судя по личному опыту, было понятно, что среди победителей в различных номинациях на самом деле достойные люди, настоящие профессионалы — журналисты, за работой которых всегда интересно наблюдать. И редакция «КТ» искренне рада за своих коллег. Приятно видеть, что их труд оценён по достоинству. И, конечно, не менее приятно оказаться самим в такой компании.

Ведь и наша работа, и работа наших ближайших партнёров — телекомпании ИТВ — также была признана лучшей в специальных номинациях. В частности, в номинации «Развлекательный проект года» победил телевизионный квест «Хранители сокровищ» производства ООО «Телерадиокомпания ИТВ», авторами и ведущими которого являются Юрий Гарифуллин (директор ИТВ) и Денис Симоненко (главный редактор «Крымского Телеграфа»).

А «Крымский ТелеграфЪ» победил в номинации «Лучшее освещение темы борьбы с коррупцией». При этом памятный приз заместитель главного редактора «Крымского Телеграфа» Дмитрий Смирнов получил из рук главы Комитета по борьбе с коррупцией в Республике Крым Александра Акшатина. И это может свидетельствовать о том, что темы и факты, публикуемые на страницах нашей газеты, доходят, как говорится, до адресатов.

Справка

Конкурс «Журналист года» проводится Министерством внутренней политики, информации и связи Крыма с 2014 года. Победители определяются голосованием жюри из числа авторитетных журналистов ведущих средств массовой информации Российской Федерации и Республики Крым, а также представителей органов власти РФ и Крыма, курирующих информационную политику. В 2016 году предусмотрено 23 номинации и две специальные.