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СоциумПотребитель

Идеал под ёлку

Причины живучести Деда Мороза и Снегурочки выяснили социологи и сексопатологи

В самом расцвете лет

Оказывается, легендарную пару, появляющуюся в домах россиян лишь один раз в год, ждут не только дети, но и взрослые. Пожалуй, даже так: не столько дети, сколько взрослые. Согласно недавно проведённым соцопросам, Дедушка и его на первый взгляд такая холодная внучка служат для многих мужчин и женщин идеалами, причём практически недостижимыми в нашей, мало похожей на сказку, жизни. Интересно, что социологи, составляя опросники, не ожидали получить серьёзные ответы, для специалистов это была своего рода игра, шутка. Но респонденты восприняли правила игры по-своему и буквально вывернули душу наизнанку, изливая всю грусть-печаль о несовершенстве мира. Мол, встретить в реале существо, обладающее хоть малой толикой достоинств Деда Мороза или Снегурочки, не представляется возможным.

Седая борода — причина сказать да

Более 60% респондентов женского пола признались социологам, что Дед Мороз с детства и навсегда стал для них воплощением мужской привлекательности. По их мнению, низкий голос Дедушки и обильная растительность на его лице свидетельствуют о повышенном уровне тестостерона. Следовательно, мужской силищи ему не занимать. Второй аргумент в пользу новогоднего старика — отсутствие у него законной супруги. По крайней мере, её никто не видел и ничего о ней не слышал. Хотя, она, видимо, таки была. Об этом свидетельствует наличие внучки, о которой Дед с немалым рвением заботится: водит на различные мероприятия, обучает правильно взаимодействовать с людьми, предоставляет возможность освоить хлебную работу по организации и ведению праздников, одним словом, социализирует слегка отмороженную барышню.

Но самое главное, и в этом отдают себе отчёт более половины поклонниц Дедушки, — это его щедрость, а также умение и желание дарить подарки. С такими достоинствами и без бороды можно прослыть секс-символом.

На показ холодная, добрая внутри

Ценят дамы и достоинства Снегурочки. Правда, видимо, немного завидуют. 37% респонденток отметили, что с удовольствием позаимствовали бы у вечной внучки умение «не обабливаться». Понять их вполне можно, ведь как прекрасно, когда не ворчишь на всех подряд, не ссыхаешься с годами, как Баба-яга, и не боишься тепла, когда все окружающие могут увидеть «спасательные круги» на талии, как в случае со Снежной бабой.

Для мужчин Снегурочка — воплощение идеала сразу по нескольким причинам. Во-первых, у неё репутация холодной женщины, но только для тех, кто её не приглашал, в приватной обстановке она может по-настоящему зажечь. Во-вторых, её молодость законсервирована, она появляется перед мужчинами только во всеоружии (в праздничном наряде и с макияжем). В-третьих, она не заявляется без приглашения. В-четвёртых, она может отвлечь детей декламацией классической поэзии настолько, что они позабудут о своём странном желании поиграть с папой.

Можно перечислять достоинства Снегурочки и дальше, почти до бесконечности, но на самом деле, как показывает практика, о них лучше вообще не задумываться. Ведь те мальчики, которые в детстве зациклились на совершенствах внучки Дедушки Мороза, имеют несчастье во взрослой жизни жаждать не меньших чудес от своих отнюдь не сказочных партнёрш. Подобную тенденцию отмечают уже не социологи и не в шутку. Сексопатологи и сексологи в своих научных трудах не раз и не два приводили примеры того, как умело детские мечты о Снегурочке напрочь замораживают сексуальные желания в отношении с женщинами, появляющимися в их жизни не только по праздникам.

Перерыв на шутки

***

Муж:

— Что у нас Дед Мороз делает в шкафу?!

Жена:

— Исполняет мои желания...

***

Новый год — это когда папа пробует убедить своих детей в том, что он Дед Мороз, а свою жену — что он не Дед Мороз.

***

Здравствуйте, дорогие детишечки! Мы со Снегурочкой приехали к вам с самого Севера. Для начала у нас запланирован конкурс стихов. Вы будете читать стихи, а победит тот, кто первым принесёт штопор.

***

Дорогая редакция! Ответьте мне, пожалуйста, Дед Мороз всё-таки есть или его нет? А то мама говорит, что есть, а жена смеётся.

Евгения ПРИЙМАК
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 410 от 23 декабря 2016 года

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Просмотров: 71 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:07

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