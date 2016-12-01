Как снег на голову

Ухудшение погодных условий парализовало жизнь полуострова

Низкие температуры, обильные снегопады и гололёд в очередной раз посреди зимы оказались полной неожиданностью для муниципальных служб. О том, как погода парализовала целые города и почему снег довёл ситуацию в Крыму практически до чрезвычайной, разбирался еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Снежный апокалипсис

В конце октября синоптики предсказали, что первый снег на полуострове выпадет к середине ноября. Но последовавшие за этим два снежных циклона в декабре стали не просто неожиданностью, а прямо-таки стихийным бедствием, справиться с которым помогло разве что быстрое потепление. Наиболее ощутимое поражение снег нанёс крупным городам — Симферополю и Севастополю, в которых на несколько дней наступил транспортный коллапс. Тем временем из-за лавины пришлось закрыть дорогу на Ай-Петри. Как выяснилось позже, лавина оказалась не единственной, так что решение было верным. С перебоями во время непогоды работали Керченская паромная переправа и аэропорт Симферополь. Застревал, несмотря на все усилия дорожников, транспорт на Грушевском и Ангарском перевалах.

Не обошлось, к сожалению, в эти холодные дни без пострадавших — в Советском районе получили повреждения четыре ребёнка в возрасте от 10 до 12 лет. Школьники шли по обочине, водитель на заснеженной дороге не справился с управлением, наехал на детей, а после врезался в ограждение. У водителя и школьников множество ушибов и травм различной степени тяжести. А в Красногвардейском районе водитель сбил шестнадцатилетнего подростка насмерть и скрылся с места преступления. В целом только за первую волну холодов произошло четырнадцать ДТП, в которых погибло три человека.

Из-за обледенения отмечались случаи обрыва электропроводов, из-за чего по меньшей мере в пяти населённых пунктах полуострова происходили аварийные отключения света. А в Бахчисарае из-за прорыва теплотрассы без тепла остались жители тридцати многоквартирных домов.

Ялта. Всё поломалось

Самый южный из городов полуострова попал под снежный удар первым — верхние посёлки Большой Ялты стало заносить снегом ещё за два дня до общего армагеддона. Однако, судя по отзывам местных жителей, коммунальщики эту фору не оценили. Когда холодом накрыло весь полуостров, город превратился в ледовый каток. А с учётом особенностей местности — не в каток, а в ледовые горки. Как объяснил в дальнейшем ситуацию глава администрации Ялты Андрей Ростенко, в три часа ночи, буквально на старте, вышло из строя четыре из семи единиц спецтехники, у которой, как выяснилось, давно исчерпан технический ресурс.

«Даже один новый КамАЗ сломался. По этим причинам работы не были выполнены в полном объёме», — посетовал сити-менеджер. И заверил, что новая техника поступит в город уже к концу месяца. Из-за сложности процедура приобретения этих машин затянулась. А пока новая техника не поступила, её заменил ручной труд... водителей. По отзывам в социальных сетях, лёд на подъёмах и спусках южнобережья расчищали сами автовладельцы. В то же время общественный транспорт по некоторым маршрутам и вовсе не вышел в рейсы.

Эпичную историю рассказали врачи ялтинского роддома. На отрезанном от мира непогодой плато Ай-Петри у двадцатилетней женщины начались схватки. Машина МЧС застряла ровно на том месте, где дорогу перекрыла лавина — дальше пробраться было невозможно. На счастье, спасателям удалось найти местного жителя со снегоходом, на котором роженицу и эвакуировали с плато, благополучно доставив в роддом.

Евпатория. Теперь точно готовы

О том, как с непогодой боролись в Евпатории, известно мало. В социальных сетях буднично констатировали, что городские власти опять оказались не готовы и повсюду скользко. Сводка происшествий пополнилась сообщением о том, что в Мирном, под Евпаторией, перевернулся автомобиль, а скорую за один только день вызвали два жителя города, упавшие на льду.

Тем не менее после того как снег растаял, вице-мэр, а заодно и начальник департамента городского хозяйства Сергей Серобаба проверил готовность имеющейся снегоуборочной техники к работе в зимний период. Что он там напроверял — неизвестно, но через два дня парк коммунального предприятия «Порядок» получил ещё две новые машины.

По словам Серобабы, в первую очередь уборка снега и посыпка песка будут проходить на центральных улицах, перекрёстках с интенсивным движением, аварийно опасных участках, пешеходных переходах и остановках. Во дворах будут работать дворники управляющих компаний.

Керчь. Там, где тонко

Первый раз теплотрасса в городе-герое рванула в первый же день зимы. Тогда без тепла осталось сто сорок домов. По словам теплоэнергетиков и аварийщиков, прорыв в первый день зимы — плохая примета. И в этом они не ошиблись. Спустя неделю без тепла в нарастающем похолодании осталось более четырёх тысяч жителей, две школы и детский сад. А на следующий день — ещё более пятнадцати тысяч человек, а также десять социальных объектов, два из которых, к слову, с круглосуточным прибыванием. Впрочем, с посыпкой и обработкой улиц от гололёда дело тоже как-то не заладилось. Накануне второй волны снегопада в местных СМИ появилась информация о том, что на некоторых опасных участках насыпали горстки песка, примерно по килограмму каждая. Уже тогда было ясно, что этого материала для обеспечения нормального движения недостаточно. С наступлением повторных холодов появилось видео керченских дорог без всяких признаков уборки или обработки реагентами.

Кроме того, в социальных сетях появились фотографии, где на одной из центральных улиц города-героя люди в рабочих жилетках бодро кладут асфальт на фоне нерастаявших сугробов. В комментариях глава администрации Владимир Подлипинцев сообщал о начале работ по ямочному ремонту, который до конца года коснётся десяти улиц.

После того как по этому поводу стал разгораться скандал, замглавы администрации Андрей Самбай заявил, что это вовсе не ямочный ремонт, проведение которых запретил в своё время глава Крыма Сергей Аксёнов, а всего лишь «небольшие работы по устранению дефектов дорожного покрытия». Устранение дефектов сопровождалось большими ямами, которые с новым снегом стали на трассе почти незаметны. На радость местным и приезжим водителям.

Феодосия. Деньги в снег

По аналогии с городом-героем, в Феодосии тоже спешно взялись за ремонт дорог, вываливая горячий асфальт прямо в мешанину грязи и снега. «Железнодорожный переезд в Феодосии возле заправки Atan, идёт освоение бюджетных средств и днём и ночью, мокрый снег, пар поднимается метров на двадцать, а мы кладём асфальт, успеть надо в этом году списать бюджетные деньги», — говорится в комментариях к видео, на котором яркие подробности увлекательного процесса строительства новой дороги.

Впрочем, ничего удивительного в этом нет — в прошлом номере «КТ» рассказывал о том, как местные чиновники, пытаясь освоить побольше бюджетных остатков, закупили для себя шесть автомобилей премиум-класса только потому, что документы на финансирование более важных проблем оказались не готовы. Стоит ли после этого удивляться столь лёгкому обращению с другими бюджетными субвенциями. Тем более что, по словам вице-премьера Олега Казурина, главы тех муниципальных образований Крыма, администрации которых несвоевременно выполнили возложенные на них задачи, в том числе и по дорожной сети, возможно, будут заменены на других должностных лиц, более компетентных и ответственных.

Севастополь. Первая жертва коллапса

О том, что снег может парализовать работу целого города, впервые стало понятно именно на примере Севастополя, где даже аппаратное совещание правительства пришлось переносить, потому что многие из чиновников добирались к месту проведения мероприятия пешком. Как и тысячи остальных жителей города, лишённых любой другой возможности передвижения.

Ведь общественный транспорт, по словам главы профильного ведомства, на 95 процентов приостановил свою работу из-за ситуации на дорогах. А редкие смельчаки, выехавшие на заледенелые улицы, передвигались с очень низкой скоростью и, несмотря на это, в большинстве своём попадали в аварии. Ни одно из должностных лиц не пояснило, что помешало коммунальным службам выполнить свою работу вовремя и качественно.

Впрочем, севастопольцы и в этой ситуации не утратили дисциплинированности — очереди на редкие маршрутки выстраивались на несколько сот метров. В народе шутили, что к рекомендациям ГИБДД не выезжать на дороги при гололёде прислушались водители снегоуборочной техники. Однако те, кто пострадал от нерадивых действий коммунальщиков, заявляли о намерениях требовать от города материальной компенсации.

И надо сказать, что чиновники довольно быстро взялись за ум. Уже через три дня в резервном фонде бюджета срочно нашли деньги на приобретение пяти новых уборочных машин. Кроме того, должностные лица публично признали свои ошибки и пообещали впредь их не допускать. «Профильные службы подтверждают, что ошибки учтены, подобная ситуация больше не должна повториться. Будет своевременно применяться весь комплекс необходимых действий, вплоть до размещения ёмкостей с песком на обочинах в начале многочисленных спусков и подъёмов в городе. Не уверен, что это улучшит облик Севастополя, но как временная мера такое решение тоже может быть эффективным», — заявил глава города Дмитрий Овсянников.

Хотя забот с транспортом в городе осталось много. В частности, из-за неблагоприятных погодных условий периодически перекрывается рейд севастопольской бухты, в результате чего жители городских окраин, пользовавшиеся катерами как общественным транспортом, оказались сильно ограничены в передвижении.

Кроме того, буквально на днях холодов не выдержали медики — департамент здравоохранения Севастополя доложил, что эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в полтора раза. В этой связи администрация приняла решение приостановить работу всех учебных заведений города.

Симферополь. Видишь технику? А она есть

Лидером по числу нареканий на бездействие коммунальных служб стала столица Крыма. В отличие от Севастополя, тут не сделали выводов из первого инцидента и не обещали, что этого не повторится. В первом случае спокойно оценили работу на троечку, а во втором всё списали на «нетипичный объём осадков», под уборку которых ресурсов не хватает. Фраза одного из заместителей главы администрации о том, что в Симферополе работают «все шесть единиц техники» стала в социальных сетях мемом. Во-первых, потому что парк снегоуборочных машин в Симферополе оказался на уровне таких небольших городов, как Ялта или Евпатория, а во-вторых, потому что никто эту технику в глаза не видел как минимум первые два дня во время первого эксцесса и никогда вообще — во время остальных снегопадов. Более того, позднее чиновниками было сказано о том, что машин вообще-то десять, но четыре из них в ситуации, когда все дороги города оказались завалены снегом, продолжали держать в резерве. Даже несмотря на «нетипичный» объём осадков.

А ещё при первом аврале никто не уделил внимания междворовым проездам и тротуарам. Как результат около трёхсот пострадавших только за один день. И это без количества ДТП во дворах и на дорогах. Впрочем, при последующих снегопадах посыпать стали только тротуары — междворовые дороги по-прежнему остаются прекрасными ледовыми катками, но никак не проездами.

В остальном Симферополь мало чем отличался от остальных городов Крыма — колоссальные пробки на въездах в город. Сплошное месиво из машин в центре. Парализованный общественный транспорт. Ломающие конечности пешеходы. И даже авария на трубопроводе, в результате которой на два дня десять микрорайонов осталось без водоснабжения. Ах да, в связи с гололёдом в Симферополе ещё и мусор перестали вывозить, что, конечно же, добавило особого изящества жизни крымской столицы в эти суровые зимние дни.