Взрываются «бомбы» и «бомбочки»

Атака на российский биатлон и скелетон завершилась успешно

Вслед за первой (летней) частью доклада независимой комиссии WADA, возглавляемой канадским профессором права Ричардом Маклареном, последовала вторая (зимняя) часть доклада.

И опять обвинения

В ней теперь под сомнение была поставлена честность российских представителей зимних дисциплин, которые одержали блестящую победу в общекомандном зачёте на зимних Олимпийских играх в Сочи-2014. Кстати, за четыре года до того момента, как стартовали зимние Игры на российском берегу Чёрного моря, в канадском Ванкувере финишировала аналогичная Олимпиада, принёсшая тоже сенсационную общекомандную победу хозяевам игр — сборной Канады. Тогда много говорили о том, что спортсмены Страны кленового листа добились такого выдающегося достижения не без помощи фармакологов. Но никто никаких комиссий не создавал и не предлагал проверить допинг-пробы всех канадских «зимников».

Многие в мире, причём не являющиеся заклятыми друзьями всего российского, оценили эту часть доклада, повествующего о «жульничестве» россиян во время состязаний в олимпийском Сочи, как бомбу, заложенную англосаксонским лобби не только под российский спорт, но и под всю систему жизни Российской Федерации. Ведь в нём опять в основном прозвучали огульные обвинения, без конкретных доказательств, уже в адрес не пятнадцати-двадцати спортсменов, а «более тысячи вовлечённых в систему манипуляций с допинг-пробами», которая (система) «существовала в России на протяжении многих лет», и эти «определённые злоупотребления носили массовый характер» (мы привели в кавычках цитаты, непосредственно взятые из доклада).

Однако спустя несколько дней после доклада сам пламенный «борец за честность в спорте» признался, что был неправ и, скорее всего, его просто-напросто не так поняли. Мол, он не утверждал, что система повального принятия допинга в России была организована государственной структурой, а её кураторами были не правительственные круги страны, носила она централизованный характер. Она являлась детищем Министерства спорта РФ, которое в то время возглавлял Виталий Мутко, и ряд его провинившихся помощников из различных спортивных ведомств страны уже были уволены со своих постов, но не подверглись общественному осуждению и не раскаялись в содеянном. Отметил он особо и тот факт, что Олимпийский комитет России, как говорится, никаким боком не был причастен к махинациям с допинг-пробами в Сочи.

В то же время на Западе весьма вяло отреагировали на «бомбочку» в адрес всяких макларенов и паундов, которую должен был вызвать документ, добытый ставшей знаменитой в последнее время хакерской группой Fancy Bears (на Западе она считается связанной с российскими спецслужбами). На этот раз группа представила ряд документов о сговоре США и Канады против МОК. По всей видимости, сотрудники Антидопингового агентства США (USADA), возглавляемого одним из закопёрщиков скандала против олимпийцев России Трэвисом Тайгартом, и Канадского центра по этике спорта (CCES) предполагали, что МОК не пойдёт на полное отстранение всей сборной России от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, поэтому усиленно разрабатывали различные способы дискредитации Международного олимпийского комитета. Они старались втянуть в свой проект «Олимпиец» различные национальные антидопинговые агентства (HADO), чтобы подать совместный иск в Международный спортивный суд (CAS) против МОК, наняв специально для этого группу известных адвокатов, потребовавших за свой труд 85 тысяч долларов. Но Испания, Польша, Нидерланды, Япония, Австрия не дали согласия поддержать инициаторов иска. Пришлось им выбросить на ветер указанную выше сумму зелени, так как они обязаны были расплатиться в любом случае с адвокатами, даже за не получивший огласки иск. Однако если МОК «Олимпиец» не смог проломить, то МПК (Международный паралимпийский комитет) под его нажимом капитулировал, отстранив российских спортсменов с ограниченными возможностями от участия в Паралимпийских играх в Бразилии.

И вот первые плоды этой акции. Международная ассоциация бобслея и скелетона (FIBT) приняла решение перенести чемпионат мира по своим дисциплинам, который был запланирован на февраль 2017 года, из Сочи, в Германию. Ведь ряд стран (Латвия, Южная Корея, Великобритания, США, Британская Вирджиния) собирались бойкотировать чемпионат, если он состоится в РФ. Сейчас и Международная федерация биатлона (IBU) создала специальную комиссию, которая решает, проводить ли ей этап Кубка мира в марте 2017 года в Тюмени.

Новый вброс

Итак, атака на российский биатлон и скелетон завершилась успешно для тех, кто решает нелёгкую задачу оставить наших парней и девушек без нескольких медалей, которые они обязательно завоевали бы на родном льду. Теперь под прицел взят мартовский этап Кубка мира в Тюмени, но и возникло желание лишить сборную биатлонистов России права выступать на всех оставшихся этапах почётного приза, в том числе на чемпионате мира в австрийском Зальцбурге-2017. Недавно WADA вбросило в Международный союз биатлонистов список россиян, которые с 2011 по 2014 год были пойманы на принятии допинга, с тем чтобы он с ними разобрался. В списке 31 фамилия биатлонистов, которые пытались, а некоторым это удалось, обмануть коллег по спорту и за счёт фармакологии добиться значительных успехов на международных и всероссийских соревнованиях. Получив этот список, повидавший многое в спорте президент Международного союза биатлонистов Андрес Бессеберг был поражён разнообразием увиденной картины. Тут были имена тех, кто уже был наказан и отмотал свой срок дисквалификации, тех, кто уже давно покинул спорт, и, разумеется, тех, кто никогда не выступал в сборной России, стартовавшей на состязаниях мирового масштаба, и, наконец, тех, кто ныне участвует в розыгрыше Кубка мира. Их фамилии не называются, пока специальная комиссия, заседавшая в Мюнхене, не разберётся с каждым из «списка 31-го», и только 22 декабря объявит, кого «казнить», а кого «миловать». Но как стало известно по нашим каналам, в расстрельном списке отсутствуют имена Антона Шипулина, Антона Бабикова, Максима Цветкова, Матвея Елисеева. К тому же якобы господин Бессеберг сказал, что провинившиеся получат жестокую дисквалификацию (от восьми лет до пожизненной), но сборная России не будет подвергнута общей дисквалификации, как это летом сделали легкоатлетическая и тяжелоатлетическая международные федерации, одним махом наказав «чистых» и «грязных» спортсменов. Ведь только в игровых видах спорта может быть коллективная ответственность за результат, в остальных — ответственность индивидуальная, и нарушитель конвенции должен отвечать, как принято говорить, по полной...