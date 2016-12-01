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Спорт

Последние старты 2016-го

Биатлонисты Антон Бабинов и Максим Цветков

Итоги — удовлетворительные, будущее — тревожно

Бобслеисты Латвии и Южной Кореи решили бойкотировать чемпионат мира, который был запланирован в Сочи на февраль 2017 года. И международная федерация пошла у них на поводу, перенеся чемпионат в Германию. Что остаётся россиянам? Доказывать мастерство на розыгрышах кубков мира 2016/17 года в различных зимних дисциплинах...

Бобслей и скелетон

В канадском Уистлере завершился первый этап розыгрыша Кубка мира — 2016/17, а затем в американском Лейк-Плэсиде финишировал второй этап. В Канаде блестяще выступила российская четвёрка бобслеистов (Александр Касьянов, Алексей Зайцев, Алексей Пушкарёв, Максим Белугин), занявшая первое место и опередившая экипажи Швейцарии и Германии. А олимпийский чемпион Сочи-2014 скелетонист Александр Третьяков пропустил вперёд лишь олимпийскую надежду южнокорейского Пхёнчхана-2018 Юна Сунбина, а третьим финишировал американец Энтони Мэтью. Хорошее впечатление на специалистов произвела женская двойка бобслеисток (Надежда Сергеева, Анастасия Кочержова), занявшая пятое место.

Переехав из Канады в США, на олимпийской ледовой трассе в Лейк-Плэсиде Саша Третьяков сумел взять реванш у всех своих соперников, оставив за спиной Мэтью и Сунбина. Пересев из четвёрки в двойку, пилот Александр Касьянов и разгоняющий Алексей Пушкарёв стали пятыми, а первенствовали американцы Стивен Холкомб и Самуэль Макгаффи.

Биатлон

Стоило на первом этапе розыгрыша Кубка мира по биатлону — 2016/17 в шведском Эстерсунде молодым российским стреляющим лыжникам Антону Бабикову и Максиму Цветкову опередить пятикратного обладателя Большого хрустального приза, вручаемого победителю индивидуального зачёта в Кубке мира, легендарного француза Мартена Фуркада, занявшего третье место в гонке преследования, как тут же WADA подбросила негатив. Всемирное агентство передало Международному союзу биатлонистов (IBU) секретный список, в котором 31 россиянин с 2011 по 2015 год был уличён в принятии допинга. И теперь союз должен был решать, кого казнить, а кого миловать из сборной России. И тут же Чехия, Норвегия, Канада, США, не дожидаясь решения этой комиссии из Мюнхена, потребовали переноса этапа Кубка мира из Тюмени (март 2017 года) в другую страну, а заодно и переноса чемпионата мира — 2021, который тоже должен проходить в Тюмени.

Тем временем стреляющие лыжники выступили на втором этапе в словенской Поклюке. Увы, вновь по полной программе огорчили девушки, зато ребята продолжали набирать темп. Лидер сборной России Антон Шипулин завоевал две бронзы в спринте и гонке преследования, бросив вызов самому «пришельцу из космоса» Мартену Фуркаду, а вместе с Максимом Цветковым, Матвеем Елисеевым и Антоном Бабиковым разжился серебром в эстафете, уступив опять-таки только сборной Франции во главе с Фуркадом-младшим. Шипулин схлестнулся с Мартеном и на третьем этапе в чешском Нове-Место-на-Мораве. Теперь в его коллекции появилось два серебра в спринте и в гонке преследования, а золото досталось французу. Мартен, легко опередив всех в масс-старте, добился победного хет-трика в горах Чехии, а бронзовая медаль в этой последней гонке года досталась Бабикову.

Наконец-то проснулась наша ныне лучшая биатлонистка Татьяна Акимова, которая на двух первых этапах была в третьей десятке, а теперь поразила весь биатлонный мир, завоевав золото в спринте и бронзу в гонке преследования. Эти достижения сразу же подняли её на девятое место в общем зачёте, в котором уверенно лидирует немка Лаура Дальмайер — 410, опережающая финку Кайсу Мякяряйнен, —312, чешку Габриэлу Коукалову (такую фамилию мужа носит теперь красотка Соукалова) — 305 очков. У мужчин впереди Фуркад — 468, за ним Шипулин — 310, норвежцы Йоханнес Бё — 308 и Уле Бьёрндален — 258, немец Симон Шемп — 251 очко. Фуркад сейчас лидирует в борьбе за четыре Малых хрустальных кубка: в индивидуальной гонке, в спринте, в гонке преследования и в масс-старте. На три хрустальных приза претендует Дальмайер: индивидуальная гонка, спринт и гонка преследования, а в масс-старте претензии на победу сохраняет Коукалова.

В тройке медалистов лидирует Франция (11 золотых + 4 серебряные + 2 бронзовые = 17 медалей), Германия (4+4+3=11), Россия (2+4+4=10).

Горнолыжный спорт

Он по-прежнему является камнем преткновения для россиян, прочно обосновавшихся в третьей, а то и в четвёртой десятке в различных дисциплинах. Приятным исключением является слаломист из Подмосковья Александр Хорошилов, который входит в тop-15 в этом виде горнолыжного спорта.

Пока у мужчин на этапах Кубка мира — 2016/17 разыграно лишь десять этапов. На одном из них, во французском Валь-д«Изере, наш Саша стал бронзовым призёром в слаломе, пропустив вперёд лишь норвежца Хенрика Кристофферсена и австрийца Марселя Хиршера.

Лыжные гонки

На розыгрыше Кубка мира — 2016/17, начиная с третьего этапа в норвежском Лиллехаммере, стали заявлять о себе наши мужчины. Сергей Устюгов выиграл бронзу в индивидуальной гонке на 10 км, а на пятом этапе в швейцарском Давосе стал сильнейшим в спринте, опередив восходящую звезду норвежской сборной финна Хогена Крога. Шестой этап во французском Ля Клюзе принёс бронзу в масс-старте олимпийскому чемпиону Сочи Александру Легкову. Ему Макларен, причём открытым текстом, тоже шьёт баловство с допингом.

Конькобежный спорт

В нынешнем году гонщикам осталось выступить ещё на пятом этапе Кубка мира — 2016/17 в Берлине, который может существенно повлиять на распределение хрустальных призов во всех четырнадцати дисциплинах у мужчин и женщин. Чемпион и рекордсмен мира в беге на 500 м. Павел Кулижников уверенно лидирует на своей коронной дистанции, более чем на сто очков опережая товарища по команде Руслана Мурашова. Павел идёт третьим и на дистанции 1000 м, где лидирует хамовитый голландец Кьелд Нёйс. Действующий чемпион мира в беге на 1500 м Денис Юсков пока второй, уступая американцу Джою Мантиа всего-то десять очков. А вот открытие нынешнего сезона в беге на 3000 и 5000 м — молодая Анна Юракова, тоже вторая в списке, но ещё очень далека от чемпионки Олимпийских игр, мира и Европы чешки Мартины Сабликовой. Отлично выступают наши девушки в командной гонке, где они уступают только голландкам и японкам, и в командном спринте их опережают только японки.

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото gazeta.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 410 от 23 декабря 2016 года

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Просмотров: 106 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:03

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