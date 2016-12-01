Видит око, да зуб неймёт

Украинские СМИ заняли созерцательную позицию

В преддверии новогодних праздников информационное поле украинских изданий, рассказывающих о жизни на полуострове, окрасилось в более спокойные тона. На фоне очередной волны беспорядков, накрывающей территорию сопредельного государства, события в Крыму выглядят весьма спокойно. Вот и смотрят с той стороны Перекопа. И хотят вроде бы укусить побольнее, да не получается...

Убийца и угонщик

На административной границе с Крымом задержаны двое граждан Украины, которые разыскивались за совершение уголовно наказуемых деяний. Как сообщает пресс-служба ФСБ РФ, украинцы задержаны при пересечении государственной границы на севере Крыма. Один из них задержан на многостороннем автомобильном пункте пропуска Джанкой. Следователи из Севастополя подозревают 30-летнего мужчину в двойном убийстве. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком от восьми до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Второй гражданин Украины задержан на пункте пропуска Армянск. Мужчина 29 лет по инициативе правоохранителей Камчатского края был объявлен в местный, а затем в федеральный розыск. Как отмечает ФСБ, задержанный был осуждён за кражу и угон автомобиля. Оба задержанных переданы российской полиции.

Скандал с бронированием

Популярный сайт поиска жилья Booking.com ввёл особый режим бронирования на территории Крыма. Сервис по бронированию отелей Booking.com сделал доступным поиск и бронирование проживания в домах в Крыму только для тех, кто путешествует не в целях отдыха. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. «Чтобы избежать любых недоразумений относительно позиции Booking.com в ведении бизнеса с недвижимостью Крыма (что не запрещено), Booking.com (на добровольной основе) скорректировал свой веб-сайт и процесс бронирования, чтобы убедиться, что те, кто хочет забронировать проживание в недвижимости Крыма, могут сделать это только, если они не путешествуют с целью отдыха», — цитирует ответ компании Интерфакс-Украина. В частности, на сайте Booking.com при поиске квартиры пользователям предлагается ответить на вопрос, путешествуют ли они по делам. Если выбрать ответ «нет», сайт не предлагает вариантов квартир.

Несмотря на санкции

Турция согласилась на приём в порту Стамбула круизных судов, которые будут заходить также в порты Крыма и Кавказа. Об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский. «Мы вели переговоры с турецкими властями. Сначала был получен отказ, так как суда должны были заходить в порты Крыма. Но затем добро мы получили, это было зафиксировано», — сказал Олерский. По словам чиновника, российские круизные суда начнут курсировать по маршруту в Чёрном море с начала курортного сезона 2017 года.

Больше украинской еды

С приближением новогодних праздников число попыток провезти продукты из Украины в Крым увеличилось в полтора раза. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Так, по данным ведомства, только за последние дни было пресечено 144 такие попытки. При этом общий вес груза составил 402,8 кг. «В сумках и чемоданах граждан было обнаружено 48,7 кг свинины, 60,8 кг сала, 52 кг колбасных и мясных изделий в ассортименте, 180 кг мяса птицы, 7,2 кг готовой молочной продукции, 5,8 кг рыбной продукции и морепродуктов, 33,1 кг мясной тушёнки, 10,9 кг крольчатины, 4,3 кг мёда, 65 яиц. Кроме того, в Крым нелегально пытались ввезти 15 собак и четырёх котов», — пояснили в Россельхознадзоре. На основании норм и требований Таможенного союза ни продукты, ни животных на полуостров не пустили, добавляет издание. Странно, что на этот раз в заметке обошлось без традиционного уже для этого издания утверждения о голоде на полуострове.