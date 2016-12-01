Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
В Чёрном море найден погибший истребител ...
400 гектаров на кону
Нарушение на глазок
Говорят, что... в инфекционке нашествие ...
Всем «фиолентово»
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумПроблема

Топчемся на месте

В Крыму началась подготовка пляжей к новому сезону

В этот раз вопросами подготовки пляжных территорий к курортному сезону руководство Крыма решило заняться действительно загодя. Буквально на днях прошло первое расширенное заседание чиновников и депутатов, на котором поднимались актуальные проблемы, с которыми муниципалитеты сталкиваются из года в год. Поможет ли это войти в лето с действительно подготовленными пляжами?

Кто крайний?

Можем вспомнить, что в текущем году также проходило огромное количество встреч экспертов и тема пляжей поднималась на многих совещаниях в парламенте или правительстве, однако, несмотря на это, результат оказался неутешительным — многие пляжи оказались не готовы к приёму отдыхающих и так и остались закрытыми в течение всего лета.

Алексей Черняк, депутат ГС РК, председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму:

«Общаясь с нашими регионами, мы понимаем, что на сегодняшний день мы топчемся на месте. Если мы к концу января не будем понимать, а точнее, не будем уже действовать, то мы опять столкнёмся с теми же проблемами. А они на 99 процентов похожи у всех муниципалитетов».

Так, уже скоро заканчивается период, на который берегоукрепительные сооружения были отданы в пользование приморским городам и посёлкам. Первоначально он заканчивался 1 ноября уходящего года, однако правительством республики было принято решение о продлении срока до 31 декабря.

Руслан Байрамов, начальник отдела эксплуатации берегоукрепительных сооружений ГАУ «Распорядительная дирекция имущества РК»:

«На сегодняшний день все сооружения находятся в пользовании администрации муниципальных образований, и все вопросы, в том числе безопасности, уборки мусора и прочих мероприятий по обслуживанию данных сооружений, возложены на муниципалитеты согласно условиям договоров».

Очевидно, что уже начиная с 1 января крымчанам придётся столкнуться с грязными пляжами, ведь имущество будет на балансе Распорядительной дирекции, а убирать вроде как должны муниципалитеты, однако без договоров они не имеют на это права.

В то же время, по словам Черняка, в настоящее время решается вопрос с Министерством имущественных и земельных отношений Крыма о продлении передачи муниципальным образованиям в безвозмездное пользование имущества, находящегося на балансе Распорядительной дирекции имущества (подконтрольной минимущества), до 1 апреля 2017 года, однако этого решения на руки пока ещё никто не получил.

Алексей Черняк:

«А что дальше? Если этот вопрос опять возникнет, то никто готов не будет — ни бизнес, готовый вкладывать деньги в создание пляжных территорий, ни муниципальные образования».

Также депутат уточнил, что в идеале до конца зимы эти вопросы уже должны быть урегулированы и в начале марта должно быть чёткое понимание, кто за какую территорию отвечает и из какого источника будет поступать финансирование.

Мозаика бюджетных денег

По словам депутата Госсовета Крыма Евгении Добрыни, в настоящее время руководство крымских муниципалитетов на своих сессиях как раз должно рассматривать решения о принятии в собственность пляжных территорий.

Евгения Добрыня, депутат ГС РК, председатель комитета по имущественным и земельным отношениям:

«Соответственно республика на наших сессиях готова будет передать (имущество муниципалитетам. — Ред.). Но, во-первых, администрации должны заложить себе в бюджеты средства на их содержание, а это очень серьёзные деньги, а также понимать, какие мероприятия они должны будут проводить».

При этом нужно иметь в виду, что пляжные территории будут передаваться муниципалитетам целиком в границах этих образований, то есть город или посёлок не сможет выбирать пляжи, которые он возьмёт в свою собственность.

Актуальность этого вопроса понимают, собственно, и в самих муниципалитетах. Так, в администрации Феодосии говорят, что из-за затянувшейся в этом году передачи берегоукрепительных сооружений курортам на безвозмездной основе многие пляжи были открыты лишь к концу июня.

Татьяна Иванова, заведующая сектором по курортам и туризму администрации Феодосии:

«На самом деле мне не до конца понятно. Нам передают пляжи на безвозмездной основе до 1 апреля 2017 года. До этого же срока нам надо составить перечень пляжей (для аренды. — Ред.). Естественно, мы не сможем передать эти пляжи пользователям, потому что никто не возьмёт пляж до 1 апреля — это никому неинтересно».

В Ялте в свою очередь рассуждают о финансировании расходов по пляжным территориям. В частности, депутат крымского парламента Валерий Коваленко, избранный по Ялтинскому одномандатному округу, считает, что нельзя возлагать расходы по обслуживанию берегоукрепительных сооружений лишь на муниципалитеты.

Валерий Коваленко, депутат Госсовета РК:

«Моё мнение, что должна быть определённая мозаика: это должны быть и муниципальные деньги, наверное, республиканские и федеральные тоже. Тогда мы действительно сможем содержать пляжи по тем методическим рекомендациям, которые будут утверждены. Это те проблемы, которые остро сейчас стоят перед нами».

По его словам, чтобы избежать проблем с обслуживанием пляжей в будущем, договоры на использование пляжной территории должны заключаться с одним юридическим лицом как минимум на пять лет, при условии, что он добросовестно выполняет условия по содержанию объекта.

В ожидании автотуристов

С появлением моста через Керченский пролив максимально остро встанет проблема отсутствия достаточного количества кемпингов.

Сергей Стрельбицкий, министр курортов и туризма Крыма:

«Когда мост будет построен, в Крым хлынет достаточно большое количество автотуристов, и мы должны быть готовы к этому».

Уже в настоящее время подготовлено 13 инвестиционных площадок под кемпинги в Евпатории, Керчи, Феодосии, Судаке, Раздольненском, Черноморском и Советском районах. На участки подготовлены соответствующие паспорта и собран картографический материал. Также утверждены методические рекомендации по обустройству кемпингов на территории Крыма. В документе подробно описаны требования к размещению кемпингов, в том числе учитываются пожарная безопасность, охрана окружающей среды и информационное обеспечение участков.

К слову, за полгода ведомство рассмотрело семь инвестиционных проектов по созданию кемпингов.

Макс КОТОВ
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 410 от 23 декабря 2016 года

Еще статьи:
Просмотров: 163 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:09

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Декабрь 2016 (87)
Ноябрь 2016 (90)
Октябрь 2016 (97)
Сентябрь 2016 (94)
Август 2016 (104)
Июль 2016 (95)

© 2008—2016, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru