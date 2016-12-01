В Крыму началась подготовка пляжей к новому сезону

В этот раз вопросами подготовки пляжных территорий к курортному сезону руководство Крыма решило заняться действительно загодя. Буквально на днях прошло первое расширенное заседание чиновников и депутатов, на котором поднимались актуальные проблемы, с которыми муниципалитеты сталкиваются из года в год. Поможет ли это войти в лето с действительно подготовленными пляжами?

Кто крайний?

Можем вспомнить, что в текущем году также проходило огромное количество встреч экспертов и тема пляжей поднималась на многих совещаниях в парламенте или правительстве, однако, несмотря на это, результат оказался неутешительным — многие пляжи оказались не готовы к приёму отдыхающих и так и остались закрытыми в течение всего лета.

Алексей Черняк, депутат ГС РК, председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму:

«Общаясь с нашими регионами, мы понимаем, что на сегодняшний день мы топчемся на месте. Если мы к концу января не будем понимать, а точнее, не будем уже действовать, то мы опять столкнёмся с теми же проблемами. А они на 99 процентов похожи у всех муниципалитетов».

Так, уже скоро заканчивается период, на который берегоукрепительные сооружения были отданы в пользование приморским городам и посёлкам. Первоначально он заканчивался 1 ноября уходящего года, однако правительством республики было принято решение о продлении срока до 31 декабря.

Руслан Байрамов, начальник отдела эксплуатации берегоукрепительных сооружений ГАУ «Распорядительная дирекция имущества РК»:

«На сегодняшний день все сооружения находятся в пользовании администрации муниципальных образований, и все вопросы, в том числе безопасности, уборки мусора и прочих мероприятий по обслуживанию данных сооружений, возложены на муниципалитеты согласно условиям договоров».

Очевидно, что уже начиная с 1 января крымчанам придётся столкнуться с грязными пляжами, ведь имущество будет на балансе Распорядительной дирекции, а убирать вроде как должны муниципалитеты, однако без договоров они не имеют на это права.

В то же время, по словам Черняка, в настоящее время решается вопрос с Министерством имущественных и земельных отношений Крыма о продлении передачи муниципальным образованиям в безвозмездное пользование имущества, находящегося на балансе Распорядительной дирекции имущества (подконтрольной минимущества), до 1 апреля 2017 года, однако этого решения на руки пока ещё никто не получил.

Алексей Черняк:

«А что дальше? Если этот вопрос опять возникнет, то никто готов не будет — ни бизнес, готовый вкладывать деньги в создание пляжных территорий, ни муниципальные образования».

Также депутат уточнил, что в идеале до конца зимы эти вопросы уже должны быть урегулированы и в начале марта должно быть чёткое понимание, кто за какую территорию отвечает и из какого источника будет поступать финансирование.

Мозаика бюджетных денег

По словам депутата Госсовета Крыма Евгении Добрыни, в настоящее время руководство крымских муниципалитетов на своих сессиях как раз должно рассматривать решения о принятии в собственность пляжных территорий.

Евгения Добрыня, депутат ГС РК, председатель комитета по имущественным и земельным отношениям:

«Соответственно республика на наших сессиях готова будет передать (имущество муниципалитетам. — Ред.). Но, во-первых, администрации должны заложить себе в бюджеты средства на их содержание, а это очень серьёзные деньги, а также понимать, какие мероприятия они должны будут проводить».

При этом нужно иметь в виду, что пляжные территории будут передаваться муниципалитетам целиком в границах этих образований, то есть город или посёлок не сможет выбирать пляжи, которые он возьмёт в свою собственность.

Актуальность этого вопроса понимают, собственно, и в самих муниципалитетах. Так, в администрации Феодосии говорят, что из-за затянувшейся в этом году передачи берегоукрепительных сооружений курортам на безвозмездной основе многие пляжи были открыты лишь к концу июня.

Татьяна Иванова, заведующая сектором по курортам и туризму администрации Феодосии:

«На самом деле мне не до конца понятно. Нам передают пляжи на безвозмездной основе до 1 апреля 2017 года. До этого же срока нам надо составить перечень пляжей (для аренды. — Ред.). Естественно, мы не сможем передать эти пляжи пользователям, потому что никто не возьмёт пляж до 1 апреля — это никому неинтересно».

В Ялте в свою очередь рассуждают о финансировании расходов по пляжным территориям. В частности, депутат крымского парламента Валерий Коваленко, избранный по Ялтинскому одномандатному округу, считает, что нельзя возлагать расходы по обслуживанию берегоукрепительных сооружений лишь на муниципалитеты.

Валерий Коваленко, депутат Госсовета РК:

«Моё мнение, что должна быть определённая мозаика: это должны быть и муниципальные деньги, наверное, республиканские и федеральные тоже. Тогда мы действительно сможем содержать пляжи по тем методическим рекомендациям, которые будут утверждены. Это те проблемы, которые остро сейчас стоят перед нами».

По его словам, чтобы избежать проблем с обслуживанием пляжей в будущем, договоры на использование пляжной территории должны заключаться с одним юридическим лицом как минимум на пять лет, при условии, что он добросовестно выполняет условия по содержанию объекта.

В ожидании автотуристов

С появлением моста через Керченский пролив максимально остро встанет проблема отсутствия достаточного количества кемпингов.

Сергей Стрельбицкий, министр курортов и туризма Крыма:

«Когда мост будет построен, в Крым хлынет достаточно большое количество автотуристов, и мы должны быть готовы к этому».

Уже в настоящее время подготовлено 13 инвестиционных площадок под кемпинги в Евпатории, Керчи, Феодосии, Судаке, Раздольненском, Черноморском и Советском районах. На участки подготовлены соответствующие паспорта и собран картографический материал. Также утверждены методические рекомендации по обустройству кемпингов на территории Крыма. В документе подробно описаны требования к размещению кемпингов, в том числе учитываются пожарная безопасность, охрана окружающей среды и информационное обеспечение участков.

К слову, за полгода ведомство рассмотрело семь инвестиционных проектов по созданию кемпингов.