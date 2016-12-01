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Вне законаСкандал

Ислямова назвали «фээсбэшным агентом»

2014-й год. Ислямов в Симферополе на параде в День Победы

Скандальное заявление о координаторе блокады Крыма сделал в эфире украинского «5 канала» советник главы МВД

Начальник департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины и советник главы МВД Илья Кива в разговоре с ведущим программы «За Чай.com» обвинил координатора блокады Крыма Ленура Ислямова в сотрудничестве с российскими спецслужбами и обдирании людей на границе с полуостровом вместо участия в войне в Донбассе.

«Он приезжает из Москвы и использует ситуацию с блокадой Крыма»

Телезрителям «5 канала», который, кстати, принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, недавно напомнили о подзабытом в последнее время Ленуре Ислямове, бывшем крымском чиновнике и крымскотатарском деятеле, уехавшем на Украину с целью создать полуострову транспортный, энергетический и продовольственный коллапс (что, впрочем, в последнее время оборачивается проблемами для самой Украины, особенно для жителей граничащих с Крымом областей).

«Вы не помните такого персонажа на блокаде Крыма, где он сейчас? Я тогда сказал, что это фээсбэшный агент, который использовал ситуацию с блокадой Крыма для финансового обогащения и решения своих поставленных задач Россией», — заявил Илья Кива.

Когда ведущий спросил о конфликте между «блокадниками» и представителями правоохранительных органов, которых крымскотатарский батальон Ислямова не подпускал к подорванным ими опорам ЛЭП, Илья Кива ответил: «Мы убирали людей от опор, потому что в тот момент ветер был такой силы, и опоры были подорваны. Ленур Ислямов использовал людей, и они находились в зоне поражения током 30 тысяч вольт! Если бы одна опора, которая была продырявлена, упала, все бы сгорели! Там тех крымско-татарских-то... где они сейчас, эти крымскотатарские блокадчики?»

Напомнил Илья Кива телезрителям и о том, кем был Ленур Ислямов до того, как стал координатором блокады Крыма.

«Тогда эта ситуация была удобна нынешней власти. А никто не хотел посмотреть в корень. И я тогда говорил, что Ленур Ислямов — это в первую очередь кто? Вице-премьер Аксёнова, — напомнил Илья Кива. — А почему вы не смотрите буквально? Когда я сидел в окопе, эта мразь сидела на стуле вице-премьера Аксёнова, уже на тот момент российского правительства оккупированной территории. А потом он приезжает из Москвы и использует ситуацию с блокадой Крыма, нашей блокадой Крыма! Так почему же ты не взял в руки оружие? А вы что-то слышали о ведении боевых действий на территории оккупированного Донбасса тем же крымским батальоном? Очень легко стоять и обдирать проезжающих. А ну-ка попробуйте пойти и исполнить акт самопожертвования!»

Кстати, по словам Кивы, изначально блокада начиналась с подразделения «Херсон» — добровольческого батальона патрульной службы полиции особого назначения.

«К сожалению, в сегодняшней ситуации разные люди по-разному используют войну, — добавил Кива. — Одни отдают жизни, отдают всего себя на защиту своей родины, а другие используют эту ситуацию для формирования позиции, зарабатывания денег и политической карьеры».

От воссоединения с Россией — к обдиранию на границе

Как писал «Крымский ТелеграфЪ» (№ 377 от 29 апреля 2016 года), Ленур Ислямов вошёл в состав российского крымского правительства 2 апреля 2014 года, спустя чуть более двух недель после проведения крымского референдума о воссоединении Крыма с Россией. В Совмине Ислямов получил кресло вице-премьера и в этот же день дал интервью своему телеканалу ATR, в котором ясно дал понять, что выбор крымчан считает правильным и что в составе России крымским татарам будет гораздо лучше, чем было при Украине.

«Мы сможем сделать то, что долгие годы не удавалось сделать, находясь в составе Украины, — говорил тогда Ленур Ислямов. — Это действительно исторический шанс».

Однако уже 28 мая 2014 года он был отстранён от должности. На одной из сессий парламента чиновника обвинили в саботаже программы по реабилитации депортированных народов Крыма, на которую из федерального бюджета выделили 12 миллионов рублей. А за кулисами поговаривали, что ещё одной причиной увольнения вице-премьера стали его попытки расплатиться со своим полуторамиллиардным долгом перед банками за счёт бюджетных средств — путём откатов.

Не получив дальнейшей поддержки у крымской власти, в том числе и по выдвижению в депутаты Госсовета, Ленур отправился на Украину и стал известен как координатор блокады Крыма. В период активной фазы блокады члены его вооружённого подразделения «Аскер» отжимали ценности и автомобили у крымчан, о чём, кстати, не забыл упомянуть Илья Кива.

Илья Кива, Начальник департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины и советник главы МВД

«Почему ты не взял в руки оружие?.. Очень легко стоять и обдирать проезжающих. А ну-ка попробуйте пойти и исполнить акт самопожертвования!»

Руслан МАМАЕВ
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 410 от 23 декабря 2016 года

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Просмотров: 136 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:53

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