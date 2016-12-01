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СоциумПотребитель

Небо без спроса, или Как летать по правилам?

Всё чаще попадаются сообщения о том, что пользователей всевозможных дронов и квадрокоптеров правоохранители безжалостно штрафуют за полёты без необходимой документации. В то же время не так давно в сфере беспилотной авиации произошли определённые послабления. Какие требования к беспилотникам выдвигает законодательство и насколько они выполнимы, узнавал еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Налетал по полной

В отношении тридцатиоднолетнего жителя полуострова Прокуратурой Республики Крым было вынесено шесть постановлений о привлечении его к административной ответственности. Сотрудниками надзорного ведомства было установлено, что он за две недели как минимум шесть раз осуществлял аэросъёмку различных участков местности на территории Республики Крым, в том числе и объектов Министерства обороны в период проведения военных учений «Кавказ-2016».

Материалы, свидетельствующие о нарушении крымчанином правил использования воздушного пространства РФ, были направлены в Крымскую транспортную прокуратуру. По результатам рассмотрения в отношении него вынесено шесть постановлений о привлечении его к административной ответственности по ч. 2 ст.11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства».

Как отмечают в надзорном ведомстве, в 2016 году на территории полуострова зафиксирован рост правонарушений в сфере несанкционированных полётов незарегистрированных летательных аппаратов, в том числе на предельно малых высотах. Отдельные случаи привели к возникновению авиационных происшествий, а в одном случае — даже к гибели человека.

Незнание не освобождает

Увлечение беспилотными летающими аппаратами становится всё более широким и доступным массам, так что обеспокоенность правоохранителей вполне объяснима. Рядовой гражданин, покупающий квадрокоптер, не сильно задумывается над понятиями эшелонов высоты, безопасности воздушного движения или рисками столкновения с другими объектами. Да и как об этом думать, глядя в такое большое и такое свободное небо.

А между тем как раз таки в небе царят предельно жёсткие правила и очень строго очерченные границы воздушного движения. Так что появление на этих «дорогах» десятков «чайников» никак не могло остаться незамеченным. Ещё в прошлом году парламентарии внесли изменения в Воздушный кодекс, которые закрепили понятие «беспилотные аппараты» и уточнили процедуру их использования.

Минувшим летом в этот порядок были внесены изменения, которые дали заметное послабление в вопросах регистрации малоразмерных летательных аппаратов. Это было необходимо в связи с полным коллапсом в сфере услуг аэросъёмки — регистрировать рабочие дроны было невыгодно и затратно, а использовать без регистрации новый порядок не разрешал. Изменения подняли весовую планку беспилотников, которые можно использовать, не регистрируя, с 250 граммов до 33 килограммов.

Многие же авиалюбители ошибочно восприняли эту отмену ограничений не только на вопросы регистрации, но и на саму процедуру согласования полётов. Мол, все модели весом до 33 килограммов можно использовать свободно и без каких-либо уведомлений. На самом деле это не так: процедура использования беспилотников осталась прежней — громоздкой и крайне сложной для обывателя, купившего квадрокоптер.

Согласуйте согласование

Как следует из рекомендаций, предоставленных Управлением ФСБ, для легального использования дрона надо иметь лишь три документа: представление местного режима, план полёта и разрешение на использование воздушного пространства. Правда за каждым из документов — огромная предварительная работа.

Например, чтобы получить представление местного режима полёта, надо подавать заявку за три дня письменно или по факсу в зональный центр Единой системы организации воздушного движения. Он расположен всего-то в Ростове-на-Дону. В заявке должны быть указаны фамилия руководителя полётов беспилотника и способы связи с ним, а если документ разрабатывало другое лицо, то и его данные тоже. Кроме того, в документе должен быть указан маршрут передвижения, причём с указанием пунктов маршрута в системе географических координат. Если полётное время превышает двадцать пять минут — на каждый интервал создаётся отдельный пункт маршрута.

Помимо этого, в документ вносятся частоты и точки управления дроном, а также диапазоны высот и время полёта. Отдельно оговаривается, что в представлении не может быть указано более трёх основных и трёх резервных дат, в которые планируется использовать летательный аппарат. Если же полёт проходит в запретных зонах или зонах ограничения, к этому представлению прилагаются ещё и соответствующие разрешения на использование таких зон.

Второй документ, план полёта, тоже подаётся в Ростове-на-Дону. Документы туда представляются не позднее 16 часов дня перед полётом. Правда оговаривается, что, помимо факса, можно пользоваться и более современным сервисом на сайте зонального центра. В плане полёта указываются площадки взлёта и посадки, полётное время и маршрут движения.

И наконец, непосредственное разрешение на использование воздушного пространства запрашивается у Симферопольского центра за два часа до старта. Диспетчер в течение следующего часа либо выдаёт разрешение, либо вносит поправки: откладывает взлёт, отменяет полёт и так далее. Впоследствии с диспетчером поддерживается связь вплоть до посадки летательного аппарата.

Бизнес отдыху рознь

Как заверили газету «Крымский ТелеграфЪ» в одном из агентств, предоставляющих услуги по аэрофотосъёмке для геодезических работ, соблюдение данного порядка не представляет особого труда. «Основной массив данных — это маршрут. Его надо представить с точностью до секунд. Но мы всё равно просчитываем эти данные, когда планируем съёмку, так что перенести их в заявку для зонального центра — не проблема. А остальные данные, кроме даты и времени, практически всегда остаются неизменными», — рассказал специалист агентства.

Совсем по-другому на такую процедуру смотрят те, кто предлагает аэросъёмку природных красот или каких-то мероприятий. Рассчитать маршрут в географических координатах да ещё и за три дня они не в силах. К тому же зачастую заказчик обращается в срочном порядке, исключающем долгие согласовательные процедуры. Да и реагирование за нарушение воздушного пространства для крымчан пока ещё в диковинку, так что, несмотря на массу сложных бюрократических процедур, они продолжают использовать родное небо без всяких разрешений.

Аркадий ЛУКИН
Фото В. Голубев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 410 от 23 декабря 2016 года

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Просмотров: 258 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:47

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