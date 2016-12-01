У крымчан остался год, чтобы не лишиться имущества

Вопросы по земельным участкам, оказавшимся за границами садоводческих товариществ, должны быть урегулированы до 1 января 2018 года

В мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Крыму 23 декабря прошла пресс-конференция на тему: «Имущественные и земельные отношения в Республике Крым», в которой приняли участие председатель Комитета Государственного Совета РК по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня, министр имущественных и земельных отношений РК Анна Анюхина и заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру РК Анастасия Рылькова.

В рамках пресс-конференции «Крымский ТелеграфЪ» поинтересовался у спикеров о том, как решаются некоторые актуальные земельные и имущественные вопросы на полуострове. В частности, вопрос о земельных проблемах в крымских садовых кооперативах был задан председателю Госкомитета по имущественным и земельным отношениям Евгении Добрыне. Суть в том, что в редакцию периодически обращаются крымчане, которые покупали при Украине в садоводческих товариществах участки, строили на них дома, а когда товарищества начали переоформляться в российском правовом поле, многие участки оказались за границами кооперативов. Люди не подозревали о таком подвохе, когда покупали землю, и оказались в реально сложной ситуации — под угрозой лишения собственности. Вместе с этим, пострадавшие отмечают: на фоне возникшей проблемы странно выглядит ситуация с легализацией земельных участков участников так называемых полян протеста, многие из которых уже решили свой земельный вопрос при активном участии крымских властей. «А добросовестные приобретатели участков в кооперативах остаются в подвешенном состоянии. Почему же так происходит?» — возмущаются крымчане.

Евгения Добрыня:

«Мы приняли Закон Республики Крым №320, которым мы пытаемся регулировать эти моменты. Но давайте не совмещать проблемы садоводческих товариществ и полян протеста. Невозможно назвать человека добросовестным приобретателем потому, что в свое время граждане не могли покупать друг у друга участки. Это — незаконная процедура. Там должно быть решение соответствующего собрания, все проголосовали, человек платит взносы и получает книжку... Но практиковалось другое — мы с вами говорим о фактически сложившейся ситуации, — что выдавалась членская книжка, платилась за это сумма в несколько тысяч долларов... и говорить о том, что это законно нельзя. Это в своё время не соответствовало даже украинскому законодательству (как будто появление полян протеста соответствовало законодательству! — прим. Ред.). Но, тем не менее, мы настроены на то, чтобы решить эти проблемы и в контексте этого был принят соответствующий закон. Мы настроены на то, чтобы легализовать эту землю, чтобы люди на законных основаниях ею обладали».

В этой связи, конечно, интересны и сроки за которые предполагается решение вышеуказанной проблемы. Успеют ли люди, ведь остался всего год?

Евгения Добрыня:

«До 1 января 2018 года должны быть поданы заявления от самих садовых товариществ чтобы решить свою проблему. То есть, соответственно, граждане должны приходить к своему председателю, спросить: всё ли в порядке, сделана ли перерегистрация, есть ли госакт, могу ли я приватизировать свою землю? Если гражданин не может это реализовать, тогда он понимает, что есть какая-то проблема и нужно у председателя узнавать в чём проблема... Более того, в законе разработан алгоритм. Будет прописана так называемая дорожная карта для тех, у кого всё в порядке, чтобы граждане не путались, чтобы не терялись в законодательстве, с мероприятиями, со сроками, со ссылками на законодательство, чтобы гражданин шёл четко законным путём. И эта дорожная карта будет донесена до граждан».