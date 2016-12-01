Андрей Трофимов: «Произнести как мантру термин «аннексия Крыма» стало для всех обязательством»

На минувшей неделе Белград принимал министров иностранных дел стран-участниц Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Впервые в этой поездке в Сербию в составе пула журналистов министра иностранных дел России Сергея Лаврова сопровождал председатель Союза журналистов Республики Крым Андрей Трофимов. Мы попросили его рассказать о подробностях белградского визита.

Закулисье мировой политики

— Андрей Юрьевич, ваши впечатления от поездки?

— Поездка в составе пула журналистов, сотрудничающих с Министерством иностранных дел нашей страны, была чрезвычайно интересной для меня в силу самых разных причин. Имея за спиной опыт посещения и работы почти в 30 странах мира, я впервые получил уникальную возможность прикоснуться к тому, что мы называем «закулисье мировой политики». Поездка, насыщенная разноплановыми мероприятиями, многочисленные пресс-конференции и брифинги, общение с коллегами-журналистами из самых разных стран, ну и, конечно, знакомство с человеком поистине уникальным — главой дипломатического корпуса нашей страны Сергеем Викторовичем Лавровым...

— Что это, собственно, за структура такая — ОЧЭС, и для чего она создана?

— 25 июня 1992 года главы государств или правительств 11 стран: Азербайджана, Албании, Болгарии, Армении, Грузии, Греции, Молдовы, России, Румынии, Турции и Украины — собрались по приглашению правительства Турции в Стамбуле. Там были подписаны Декларация о Черноморском экономическом сотрудничестве и Босфорское заявление, которые создали правовую основу интеграционных процессов в регионе Чёрного моря. Целью организации ЧЭС является создание трансрегиональных интеграционных систем сотрудничества. Сегодня в организацию входят 12 стран-участниц и 22 страны-наблюдателя и партнёра. Возглавив ОЧЭС с 1 января 2016 года, Российская Федерация приложила максимальные усилия для того, чтобы в Черноморском регионе развивалось экономическое партнёрство. По мнению Сергея Лаврова, именно Россия делала всё для того, чтобы избежать перевода формата организации из плоскости экономического взаимовыгодного партнёрства в плоскость политического противостояния. Первое полугодие текущего года завершилось в Сочи передачей председательства в организации от России Сербии. Глава правительства Сербии Александр Вучич, выступая перед парламентом страны, отметил тогда: «Республика Сербия 1 июля 2016 года приняла от Российской Федерации шестимесячное председательство в этой международной организации, которая обладает исключительным экономическим потенциалом, особенно в областях энергетики и транспорта. Республика Сербия во время своего председательства постарается реализовать новые и развить существующие проекты и внести свой вклад в диверсификацию сотрудничества стран Черноморского региона». А затем добавил, что своё председательство Сербия завершит встречей Совета министров иностранных дел ОЧЭС в Белграде, что станет «важным международным саммитом». И вот такая встреча состоялась. По её итогам Сербия передала Турции на ближайшие полгода мандат руководства ОЧЭС.

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— Какие мероприятия проходили в рамках саммита?

— Встречи министров иностранных дел стран-участниц ОЧЭС и стран-партнёров проводились ежедневно как в формате личных контактов дипломатов, так и в ходе их общения с журналистами на пресс-конференциях. Рабочий день Сергея Лаврова был расписан действительно по минутам. Судите сами: после торжественной встречи в аэропорту он отправился на встречу с президентом Сербии Томиславом Николичем, после которой состоялась церемония награждения Сергея Викторовича высшей наградой Республики Сербия — орденом Сербского знамени первой степени. Этой награды глава дипломатического ведомства России удостоен за особые заслуги в развитии и укреплении мирного сотрудничества и дружественных отношений между Сербией и РФ. Затем было возложение венков к мемориалу в честь воинов-освободителей Белграда от фашистов. Там же Сергею Лаврову была передана сабля для вручения на хранение в семье Героя России лётчика Олега Пешкова, предательски сбитого в небе Сирии. И снова — встречи с коллегами-министрами, заседания, пресс-конференции, заявления, подписание официальных документов...

Слепое подчинение и абсурдность ситуации

— Если Сербия была страной, принимающей саммит министров иностранных дел, то именно от её руководства и ждали роли первой скрипки в этой встрече?

— Да, и это вполне естественно. Так, к слову, всё и происходило. Лейтмотив выступлений руководства республики: сотрудничество с Россией отвечает национальным интересам Сербии! Республика Сербия готова развивать экономическое сотрудничество с Россией, в том числе в области энергетики, сельского хозяйства, телекоммуникаций, где ожидает инвестиции. Именно об этом заявляли и премьер-министр Сербии Александр Вучич, и глава МИД Сербии Ивица Дачич. Так, например, экономическое партнёрство планируется расширять в сфере экспорта автомобилей Fiat (собираемых по лицензии в Крагуеваце) на рынок России и ЕврАзЭС. Обсуждался и визит в Сербию Дмитрия Медведева, а также ответный визит в Россию руководителя Сербии.

— Тем не менее Сербия — явно не «тяжеловес» на политическом ринге Европы. Насколько она самостоятельна в принимаемых решениях?

— Антироссийская пропаганда в СМИ США и ЕС с каждым днём набирает обороты. Тезисы о всемирной угрозе со стороны России, «проблема Крыма и Донбасса», кризис в Сирии, якобы имевшее место вмешательство в выборы президента США — всё это составные элементы информационной войны, развязанной против нашей страны. И СМИ Сербии тут, к сожалению, не исключение. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москве известно о наличии в Евросоюзе письменных инструкций по поводу того, как каждая страна должна высказываться при упоминании России, что абсолютным обязательством всех этих стран является произнести как мантру термины «аннексия Крыма», «оккупация Донбасса», ну и далее по тексту. Если вы посмотрите, почитаете, что говорят члены Евросоюза, то очень похоже на то, что эта инструкция обязательна к исполнению. При этом Лавров сказал, что «всё-таки слепого подчинения уже не наблюдается, есть немало стран в ЕС, которые понимают всю абсурдность ситуации».

— Плюс к этому на позицию Сербии накладывает отпечаток и её стремление в ЕС...

— Конечно, евроинтеграционные устремления Сербии, а нынешнее руководство республики неоднократно подчёркивало желание Сербии в самом ближайшем будущем стать членом Евросоюза, постоянно натыкаются на жёсткие ограничения и препоны со стороны ЕС. Доходит до того что Сербии прямо указывают из Брюсселя «что делать, а что не делать». Так, например, в самый разгар встречи министров иностранных дел стран-участниц ОЧЭС глава правительства Сербии созвал брифинг в связи с тем, что принял решение отказаться от участия в межправительственной конференции Евросоюз — Сербия. Причиной преждевременного возвращения сербской делегации стало блокирование Хорватией открытия новой главы переговоров о вступлении Сербии в ЕС. Стоит особо отметить, что Хорватия настолько «евроинтегрировалась», что в слепом следовании указкам из Брюсселя обвинила Россию... в агрессивной внешней политике. Более того, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила даже о возможном военном конфликте на Балканах, поскольку Россия активно влияет на события в регионе! На вопрос журналистов, может ли новое препятствие в евроинтеграции Сербии быть вызвано недовольством Брюсселя хорошими российско-сербскими отношениями и визитом министра Лаврова в Белград, Александр Вучич ответил, что переговоры блокировала только лишь Хорватия, а по вопросу сотрудничества с Москвой ничего нового он не услышал. Кроме того, премьер-министр Сербии заявил следующее: «Не является большой тайной, что все они не воодушевлены, и это смешно, потому что сами с Лавровым видятся почти каждый день. Получается, они имеют право, а мы — нет... Я даже получил точные рекомендации там перед конференцией для СМИ, как смею себя вести и как не смею, но обычно их не слушаю». А вот министра иностранных дел Сербии Ивицу Дачича глубоко возмущает несправедливый и неравный подход ЕС к политике экономического взаимодействия. Так, например, он выразил недоумение тем фактом, что многие экономические партнёры Евросоюза из России не попадают там под так называемые санкции и приносят ЕС ощутимую выгоду от взаимодействия, а вот от сотрудничества с теми же самыми российскими предприятиями Сербия, согласно требованиям ЕС, должна решительно отказаться. Кроме того, достоянием гласности стали и требования Брюсселя от Сербии закрыть Российско-сербский гуманитарный центр в Нише, если Белград хочет вступить в ЕС. И по этому поводу Сергей Лавров заметил: «Российско-сербский гуманитарный центр в городе Ниш рассматривается ЕС как шпионское гнездо, как угроза безопасности в Европе... Нам известно, что Брюссель требует от Сербии этот центр закрыть, если Сербия хочет вступить в ЕС, и вообще требует от Сербии вести себя так же, как повёл себя руководитель Черногории, просто предавший все свои обязательства, все свои обещания, предавший Россию, хотя Россия ничего плохого ему не сделала. Если Евросоюз хочет вот таким образом завоёвывать себе друзей, то это называется „дружить против кого-то“. Хотя мы всегда считали, что дружить надо не против кого-то, а с кем-то. Так мы и поступаем с нашими балканскими соседями».

— То есть каждый преследует только ему одному известные цели?

— Так и есть. Показательно, что не было продемонстрировано и единого подхода к финансовой стратегии обеспечения деятельности организации. Так, представители стран-участниц ОЧЭС из-за отсутствия политического консенсуса едва не отказались принимать пожертвование России в размере одного миллиона долларов. Об этом журналистам заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич. При том что желание России выделить один миллион долларов на формирование действенного механизма развития проектного сотрудничества в Черноморском регионе ОЧЭС не было каким-то сюрпризом: официально об этом было объявлено ещё в ноябре этого года.

Лучше учить географию

— Помимо собственно европейской политики, затрагивали ли участники встречи в Белграде проблемы общемировые?

— Особое место в ходе заседаний министров иностранных дел было уделено кризису в Сирии. Сергей Лавров заявил, что обвинения стран Запада в адрес Москвы в том, что Россия якобы препятствует доставке гуманитарной помощи в Сирию, не соответствуют действительности. Также глава российского дипломатического корпуса сказал: «Эта „группа семи минус Япония“, эта „шестёрка“, несколько дней назад выпустила заявление, в котором нас обвинили в том, что мы не даём ООН возможность доставить гуманитарную помощь. Это неправда, мягко говоря. Нас обвинили в том, что якобы удерживаем правительство САР от того, чтобы оно дало согласие на гуманитарный план ООН. Это тоже неправда, правительство согласие дало». По его словам, боевики «так толком и не подписались под этим планом». И то, что западная «шестёрка» заявила о якобы имеющемся согласии боевиков, — это тоже неправда. Глава МИД России добавил, что такие обвинения являются результатом неспособности стран Запада «урезонить тех, кого они подпитывали, создали и вооружали с единственным стремлением сменить режим в Сирии». Весьма жёстко Сергей Лавров охарактеризовал действия США и их сателлитов в сирийском конфликте, сообщив на пресс-конференции представителей МИД России, Сербии и Турции по итогам заседания ОЧЭС: «Вы знаете, мы уже устали слышать причитания наших американских коллег из нынешней администрации по поводу того, что надо немедленно прекратить боевые действия (в Алеппо), а русские хотят сделать это только тогда, когда будут согласованы коридоры. Говорят, что три дня — это мало, долго... Но если вспомнить историю, то ещё с 9 сентября можно было потратить два, три, четыре дня, семь дней, чтобы такие коридоры согласовать, чтобы боевики ушли из Алеппо и чтобы там была восстановлена легитимная власть. Вместо того чтобы этим заниматься, нас призывают каждый день назавтра прекратить боевые действия, призывают к тому же сирийские вооружённые силы, а сами не делают ничего, пальцем о палец не ударили, чтобы отмежевать своих умеренных от чужих террористов».

— Затрагивалась ли тема Крыма?

— Конечно. Крымчанам, безусловно, будет интересно узнать о реакции МИД России на некие «инициативы» румынской стороны, направленные на создание в Чёрном море «специального отряда кораблей НАТО во главе с частью соединений 6-го Средиземноморского флота США». Румыны и их союзники по НАТО убеждены в том, что наличие таких военно-морских сил в Чёрном море будет способствовать «стабильности» этого региона. Так, глава МИД РФ, комментируя информацию о намерении США увеличить время нахождения своих военных кораблей в Чёрном море, заявил, что РФ выступает за недопустимость нарушения конвенции Монтрё в плане сроков нахождения военных судов в Чёрном море. Он подчеркнул, что у нас есть заверения турецкой стороны как хозяйки проливов в том, что эта конвенция будет соблюдаться. Кстати, эти заявления действовали в период охлаждения российско-турецких отношений.

Ну а всем тем, кто до сих пор видит пресловутую «проблему Крыма», Сергей Лавров не так давно уже посоветовал лучше изучать географию! На «глобусе Украины» Крыма с 16 марта 2014 года больше нет!