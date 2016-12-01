Чужие, ставшие родными

Всё больше детей-сирот попадают к приёмным родителям и под опеку

Статистика показывает, что с каждым годом всё меньшее количество детей остаётся в детдомах и всё больше ребят попадают в семьи. Однако предварительно потенциальным родителям необходимо пройти обучение.

Школа для приёмных родителей

В настоящее время в Крыму насчитывается 215 приёмных семей, в которых воспитывается 801 ребёнок. Также из 4395 крымских детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения, 3211 ребят находятся под опекой и попечительством.

Татьяна Петлюченко, начальник управления по защите прав детей Министерства образования, науки и молодёжи Крыма:

«Семейными формами воспитания в республике охвачено 91,2 процента. Таким образом, мы видим, что меньшая часть (383 ребёнка, или 8,8 процента) — это дети, которые находятся в государственных учреждениях. То есть детей в государственных учреждениях с каждым годом становится всё меньше, а значит, дети получают полноценное воспитание».

Одной из самых больших проблем при создании альтернативной семьи являются отказники. Пара, полагающая, что достаточно готова к ребёнку из детдома, становится приёмной семьёй, однако через какое-то время такие новоиспечённые родители понимают, что были совершенно не готовы к тем изменениям, которые произошли в их жизни, и возвращают ребёнка в госучреждение. Понятно, что для детей это становится серьёзным ударом, от которого им уже тяжело оправиться. Чтобы таких случаев было как можно меньше, государством установлено, что потенциальные родители в обязательном порядке должны пройти специальное обучение.

Эти функции в Крыму берут на себя благотворительные фонды, главными задачами которых является пропаганда альтернативных форм семейного воспитания и помощь приёмным родителям в решении возникающих проблем. Улучшить результаты работы удалось в том числе и благодаря социальному проекту «Чужих детей не бывает».

Наталья Рощина, заведующая отделом информационно-аналитической работы Министерства труда и социальной защиты Крыма:

«В конце прошлого года и в этом году мы впервые проводили конкурсы на предоставление субсидий некоммерческим организациям. И вот уже год как на территории Республики Крым реализуются самые различные проекты, мы даже сами не ожидали такого. И практика показала, что все подошли очень ответственно к реализуемым проектам».

На реализацию проекта «Чужих детей не бывает» Министерство труда и социальной защиты Крыма выделило 500 тысяч рублей. Правда около 130 тысяч ушло в налоговую, но некоммерческая организация вложила и собственные деньги в проект. Вот благодаря этим средствам одному из крымских благотворительных фондов, получивших грант, за шесть месяцев проекта удалось организовать и провести две так называемые Школы приёмных родителей, в рамках которых три тренера обучили 46 потенциальных кандидатов в усыновители, попечители и приёмные семьи.