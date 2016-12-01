Если нужно за рубеж

Получение загранпаспорта несовершеннолетними

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы рассказываем о том, как происходит получение загранпаспорта несовершеннолетними. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Особенности и заявления

За оформлением загранпаспорта несовершеннолетнему один из его родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) вправе обратиться в орган МВД России по вопросам миграции.

Первым делом необходимо подать заявление о выдаче заграничного паспорта несовершеннолетнему старого или нового образца (биометрический паспорт), с комплектом необходимых документов и оплатой госпошлины. Заявление на загранпаспорт несовершеннолетнему гражданину заполняет законный представитель.

В период до изготовления бланков, печатей и штампов нового образца, но не позднее 31.12.2016 МВД России использует бланки, печати и штампы упразднённой ФМС России.

Размер госпошлины за выдачу загранпаспорта нового и старого образца несовершеннолетним:

в возрасте до 14 лет — 1500 руб. и 1000 руб. соответственно;

в возрасте от 14 до 18 лет — 3500 руб. и 2000 руб. соответственно.

Загранпаспорт старого образца выдаётся сроком на пять лет. Биометрический загранпаспорт выдаётся сроком на десять лет. Заявление о выдаче паспорта несовершеннолетнему старого или нового образца можно подать несколькими путями:

в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и личной фотографии в виде электронного файла;

лично в уполномоченный орган с представлением надлежащим образом оформленных документов. При этом законный представитель несовершеннолетнего вправе подать заявление как по своему месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания), так и по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) несовершеннолетнего гражданина;

через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг заявитель вправе обратиться с заявлением о выдаче несовершеннолетнему паспорта старого образца с предоставлением надлежащим образом оформленных документов.

Присутствие ребёнка (ребёнка любого возраста) при подаче заявления на получение паспорта нового образца обязательно, так как его будут фотографировать для получения старого образца, обязательно с 14 до 18.

Получение и оформление

Одновременно с заявлением заявитель представляет документы, необходимые для оформления паспорта нового поколения несовершеннолетнему.

В случае подачи заявления о выдаче паспорта по месту жительства срок оформления паспорта не должен превышать один месяц со дня подачи указанного заявления и четыре месяца — в случае подачи заявления по месту пребывания.

Паспорт выдаётся лично заявителю (законному представителю) на руки после проставления владельцем своей подписи в паспорте и даты получения паспорта при получении паспорта нового поколения, а при получении паспорта старого образца — также после проставления подписи в первом экземпляре заявления в графе «Паспорт получил».

При получении паспорта несовершеннолетнего гражданина, не достигшего 14-летнего возраста, в реквизите «Подпись владельца» уполномоченное должностное лицо проставляет прочерк.

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