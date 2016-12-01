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СпецпроектИстория

Залпы в честь новой жизни

О визите Императрицы теперь напоминают лишь «екатерининские мили»

Как начинались крымские фейерверки

Традицию встречать Новый год фейерверками в России ввёл своим указом Пётр I, а в Крыму первый праздничный салют приурочили к приезду Екатерины II.

Праздничная обязаловка

В декабре 1699 года российский самодержец Пётр Первый издал указ «О писании впредь генваря с 1 числа от Рождества Христова, а не от сотворения мира и о праздновании Нового года». Старые традиции должны были умереть. Но, чтобы народ не роптал и не сожалел о привычном укладе праздничной жизни, нужно было привить новые обычаи, помасштабнее и позабористее прежних. И повелел царь украшать дома еловыми ветвями согласно утверждённым образцам, в обязательном порядке радостно поздравлять и близких и первых встречных с Новым годом, по дворам стрелять из пушек и мушкетов, а также, что само собой разумеется, пускать огненные ракеты. Кроме того, московским жителям с 1 по 7 января полагалось по ночам жечь костры. Так выглядела первая иллюминация задуманного великим царём великого праздника.

Праздник в российском Крыму

Новогоднее наследство

Традицией встреча Нового года 1 января под непременный грохот залпов и фейерверков стала уже при «дщери Петровой» императрице Елизавете. Правда, под фейерверком тогда понимали не совсем то, что сейчас. В те времена это был скорее театр огня, эдакое файер-шоу. В роли ответственного продюсера и одновременно режиссёра действа, разделённого на несколько частей, был обер-фейерверкер. Главными действующими лицами и исполнителями выступали профессиональные лицедеи, пиротехнические машины и солдаты-бомбардиры.

Обращение к народу

Правители любой праздник пытаются наполнить идеологическим смыслом. И российские файер-шоу времён империи не были исключением. Сценарии празднеств наполняли затейливыми, но при этом вполне доступными пониманию аллегориями, прославлявшими державу и основы благоденствия простого люда. Это было своего рода новогоднее обращение главы российского к народу. Так, в 1755 году, ровно в полночь, под пушечную канонаду в центр площади перед Зимним дворцом выехали на колесницах Ирис и Аврора, благовестники благополучных времён. Над ними зелёным заревом вспыхнул вензель Елизаветы Петровны. А по периметру площадь осветили гербы провинций и царств российских. Затем вспыхнули число нового года и радуга, из-под которой взору зрителей явили себя Время и Зодиак, крутивший огромное колесо с горящими небесными светилами.

Во втором акте в ход пошли фонтанные, гремящие и восходящие огни, превратившие площадь во впечатляющий сад с огненным озером, в центре которого размещался самый яркий элемент композиции — статуя, олицетворяющая Радость. По обе стороны от неё ниспадали каскады огней. А под ногами зрителей «немалую подавали утеху» шумные, журчащие и шипящие прыгающие огоньки, именуемые швермерами. А под занавес в небе расцвели павлиньи хвосты из двухсот тысяч ракет, которые «горизонт преизрядно златозарным сиянием украсили».

Ну как тут не уверуешь, что в стране всё хорошо!

Возвращение золотых времён

Едва взойдя на престол, императрица Екатерина не преминула заявить о себе. Само собой, сожжением фейерверка. Правда, он был не таким шикарным, как в бытность Елизаветы, зато отличался утончёнными PR-ходами и совершенными огненными спецэффектами.

Так, на новый, 1763 год показывали файер-шоу с жизнеутверждающим названием «Возвращение золотых времён». Главным ноу-хау этого действа стали до этого момента совершенно немыслимые пиротехнические машины, способные создавать пылающие картины и эффект звездопада. Конечно, была и радуга, куда ж без неё. Три тысячи ракет высветили огненную дугу. Свет, исходивший от этого великолепия, позволял прочесть надпись из Вергилия: «Как скоро солнце помалу до высочайшей степени своей достигло, то начнут тотчас скачущие, бегающие и восходящие увеселительные огни играть».

Солнце над Крымом

Нетрудно догадаться, что фразой Вергилия устроители шоу более чем прозрачно намекали на Екатерину. Действительно, в годы её правления имперское солнце взошло настолько высоко, что его свет увидели и в довольно-таки отдалённых уголках Российской империи, и даже за её пределами. Крымчанам подобная аналогия понятна, как никому другому, ведь именно Екатерине Великой они обязаны первым присоединением полуострова к России. Но не только за это стоит с благодарностью вспоминать тот золотой век. Есть ещё одна причина считать его «просвещённым» и «просветительским». Ведь именно тогда, а точнее, во время знаменитого путешествия императрицы в Крым, над полуостровом зажглись огни первых фейерверков.

Дело было в 1787 году. На устройство уникального по дальности и продолжительности путешествия царствующей особы из казны выделили астрономическую сумму, целевое использование которой подразумевало в первую очередь демонстрацию мощи и блеска Российской империи. Князь Потёмкин, главный режиссёр организации пребывания Екатерины на крымской земле, решил, что блеску без фейерверка не бывать. И по прибытии высочайшей особы в Инкерман и новый город Севастополь инициировал первый для этих мест салют. Но это был лишь один пункт из многих, призванных удивить и порадовать матушку-императрицу. В десять часов вечера четыре корабля «великого чуда» Черноморской флотилии эффектно взорвали потешную крепость, построенную на Северной стороне. А дальше был пир на весь мир, который освещала шикарная иллюминация. Екатерина, однако, охарактеризовала всё это лишь не очень лестным эпитетом «премило», чем подстегнула Потёмкина сжечь в фейерверках ещё немалую сумму казённых денег. И не напрасно.

Огни большого Карасубазара

По прибытии в Карасубазар (ныне Белогорск) Екатерине всё-таки удалось увидеть фейерверк, поразивший её воображение. В этом финальном пункте крымских переездов Потёмкин расстарался вовсю. Как отмечал граф де Сегюр: «Он развёл на берегу Карасу обширный английский сад и посредине его построил изящнейший дворец». И вот вечером 26 мая, выйдя из этого самого дворца в сопровождении Иосифа II, императрица увидела, что «зажжён... неподалёку приготовляемый фейерверк с произвождением прежде и после фейерверка пушечной пальбы из поставленных перед домом на вершине горы артиллерийских пушек; по сожжению фейерверка горы, окружающие долину, где дом с садом и рощею, множественным числом плошек были иллюминированы». Перво-наперво зажглись гигантские крутящиеся колёса и огромный щит с вензелем императрицы. Собственно фейерверк состоял из двадцати тысяч ракет, а может, если верить восторженным воспоминаниям Сегюра, и того больше. Его взорвали над вершиной величественной Ак-Каи, в ознаменование новой, русской эры в истории Крыма.

Елена БОНДАРЮК
Фото архив «КТ», nod66.ru, krymology.info
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 410 от 23 декабря 2016 года

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Просмотров: 86 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:10

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