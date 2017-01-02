Сергей Аксёнов: «Задержания чиновников — это процесс очищения!»

Глава республики — о борьбе с коррупцией, федеральной трассе и работе с гражданами

Для Крыма уходящий 2016-й стал годом становления, годом работы над ошибками и годом новых надежд. О том, на чём делает акцент региональная власть, какие проблемы полуострова находятся в фокусе руководства Крыма, лучше всего можно понять по заявлениям премьер-министра Сергея Аксёнова. Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» отобрал самые показательные его высказывания за прошедший год.

О строительстве федеральной трассы «Таврида»:

«Завершены проектно-изыскательские работы. Экспертное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий планируется получить в марте 2017 года. Если говорить о конкретных сроках, то в декабре 2018 года будет завершено строительство двух полос».

«Только для того, чтобы построить дорогу, необходимо будет завезти в Крым инертных материалов 44 миллиона тонн. И нужно решить, как будет лучше: весь этот сыпучий материал в портах разгружать — это касается песка, щебёнки и цемента, и дальше транспортировать тяжёлыми грузовиками по нашим дорогам. В том числе этот поток будет идти и через населённые пункты. Или же добывать частично материалы на территории Республики Крым».

О работе местных органов самоуправления с гражданами:

«Нужно организовать эффективную систему контроля за выполнением поручений по обращениям граждан, которая обязана иметь обратную связь с гражданином по его обращению. Может быть, не всё решено, но должен быть исчерпывающий ответ, который соответствует действительности. За повторные обращения нужно спрашивать непосредственно с исполнителей — кто работал с конкретным обращением гражданина.

Для приёма граждан временно могут использоваться (различные. — Ред.) помещения. Думаю, граждане не обидятся, если их вопрос будет решён даже в холле в силу необходимости, но зато он будет решён!»

Об освоении бюджетных средств:

«С учётом дефицита средств в государстве неиспользованные средства — это нанесение финансового ущерба государству. Время требует жёстких мер! Все, кто не в состоянии обеспечить выполнение программ и поручений президента, должны искать себе другое место работы. Ничего личного. Я не хочу, чтобы нам было стыдно перед крымчанами за то, что были выделены деньги, созданы все условия, а по итогу мы их не смогли реализовать. Так не будет. Будут работать те люди, которые в состоянии держать данное слово и выполнять обязательства согласно подписанным документам».

О работе городских архитекторов:

«Чем вообще занимаются архитекторы? В большинстве населённых пунктов их работа равна нулю. Насколько я понимаю, ни один архитектор ни в одном прибрежном городе не понимает, как будут развиваться набережные или зоны досуга. Ни планов, ни предложений нет, по крайней мере я их не видел. Ждём кадровых предложений по привлечению вменяемых людей, которые в состоянии определить, как должен развиваться город».

О борьбе с коррупцией:

«Когда мы возвратились на историческую родину, на некоторых местах остались работать руководители — не рядовой состав, а именно руководители, у которых были другие цели. До сих пор происходят задержания с поличным, в том числе и при даче взяток должностным лицам и так далее. И этот процесс будет продолжаться. Я уверен, что он ещё не скоро закончится. Но этот процесс необходим, он действительно на сегодняшний день востребован обществом, это процесс очищения. Я лично буду настаивать на увольнении должностных лиц, даже если мы будем понимать, что реально совершено коррупционное деяние, но при этом нет судебного решения».

«Неприкасаемых у нас нет. Воры и взяточники должны и будут строго наказываться, невзирая на чины, звания и прошлые заслуги. Пощады никому не будет, не один десяток чиновников поплатился за коррупционные деяния своими должностями и свободой. Мы должны изменить отношение людей к органам власти. Слово «чиновник» больше не может ассоциироваться со словом «вор».

О чиновниках и кадрах:

«Большинство должностных лиц уже перековались в лучшую сторону. Я имею в виду, что улучшилось качество обслуживания граждан по сравнению с украинским периодом. Конечно, не хватает опытных руководителей, которые могут действительно организовать должным образом процесс, ликвидировать очереди прежде всего... Здесь рассматриваются различные варианты решений — вплоть до кадровых изменений. И все должностные лица предупреждены о том, что если они не смогут организовать процесс должным образом на своём рабочем месте, это будет говорить об их неэффективности. Ответственность перед крымчанами высока и спуска никому не будет. Все, кто не в состоянии вовремя выполнять поручения правительства и вообще должным образом относиться к выполнению своих функциональных обязанностей, работать в органах власти не будут. Но я смотрю на ситуацию оптимистично. Очень много молодёжи, которая работает сегодня в исполнительной власти, которая хочет проявить себя, хочет сделать карьеру, и я уверен, что мы подыщем системные кадры».

О ликвидации свалок в регионах:

«По всем районам, где не „нашли“ свалки, (необходимо. — Ред.) вывезти под ворота глав муниципалитетов всё то, что там нашли на территории. Я надеюсь, что у себя под воротами они найдут быстро!»

«Надо усиливать меры ответственности, а то получается, что мы тратим бюджетные деньги и при этом дискомфорт людям создаём. Если нет результата, значит, либо меры ответственности очень мягкие, либо мы что-то не то делаем».