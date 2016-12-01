Подарок к Новому году

После возвращения в Россию в Крыму начинает развиваться социальный бизнес

Преимущественно «Крымский ТелеграфЪ» публикует материалы о проблемах, конфликтах и недоработках чиновников. Однако Новый год — это прекрасный повод отследить, что делается хорошего и полезного у нас, обратить внимание на то, как люди готовы вкладывать средства в социальные объекты. Например, к праздникам было полностью отремонтировано помещение Перевальненского отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, где мы и решили побывать.

Пять лет ожидания

Здание перевальненского отделения, рассчитанного на тридцать человек, относительно новое — оно было построено всего семь лет назад. Но, как рассказывают сотрудники социального центра, строители схалтурили — уже через два-три года после открытия стала протекать стена, а помещения — быстро приходить в негодность.

«Учреждение около пяти лет проработало в таких непонятных условиях, — вспоминает заведующая отделением Елена Чунгурова. — Это очень сложно, ведь к нам приходят пожилые люди и, конечно, хочется создать для них соответствующие условия, чтобы они действительно тут оздоравливались и отдыхали».

В свою очередь Министерство труда и социальной защиты Крыма организовало конкурс на проведение ремонтных работ в перевальненском отделении, в котором победила компания из Самары ООО «Астим групп». В сжатые сроки подрядчик выполнил целый ряд работ на объекте, в порядок приводили буквально всё: стены, потолки и пол. В итоге получилось, что компания выполнила практически в два раза больше работ, чем было заложено в проектно-сметную документацию.

«Наши ветераны даже не могли заниматься в зале лечебной физкультуры, потому что там всё буквально затопило, а это одно из главных направлений работы нашего отделения, — объясняет Елена Чунгурова. — Но уже сейчас они снова ходят на свои любимые занятия в отремонтированном кабинете. Естественно, что наши реабилитанты очень рады таким положительным изменениям в нашем учреждении!»

Нужно понимать, что центр — это не просто место для физических процедур, это место, где пожилые люди могут выпить чаю, пообщаться, просто отдохнуть. А значит, для них особенно важна атмосфера, в которой они будут проводить время. И сейчас атмосфера в учреждении действительно праздничная!

С социальным уклоном

Понятно, что если работ на объекте было выполнено больше, то и денег затрачено на ремонт больше. И возникает вопрос: почему предприниматели вложили собственные деньги в реконструкцию социального объекта в Перевальном?

«Наша компания — новая в Крыму, — рассказывает директор ООО „Астим групп“ Акбар Сафаров. — Прежде всего нам нужно зарекомендовать себя здесь, поэтому на начальном этапе мы решили принимать участие в тендерах и проводить работы на социально значимых объектах на полуострове».

В компании стараются не зацикливаться на финансовом вопросе, а делать по максимуму, чтобы их ремонт был действительно качественным, а не каким-то бюджетным вариантом для галочки.

Среди других объектов, отремонтированных за это время самарскими предпринимателями, можно отметить помещения Министерства имущественных и земельных отношений Крыма в Симферополе, на улице Надинского, а также ряд работ, проведённых для Морского гидрофизического института РАН в Севастополе. А в настоящее время «Астим групп» также занимается ремонтом помещений для «Почты Крыма» — в посёлке Советское и городе Керчи.

В отделении почтовой связи (ОПС) в Советском большая часть работ уже проведена: готовы почтальонская, сортировочная, кладовая и кабинеты. Незаконченным остался только операционный зал.

«Ремонт проводится грандиозный! — делится впечатлениями начальник ОПС в Советском Алёна Литвинова. — Помещения стали гораздо светлее, красивее. Отделение полностью модернизировали. Работы проводятся качественно — внимание уделяется каждой детали, каждому квадратному метру стен, потолка, пола, также были заменены окна и двери. Видно, что подрядчики относятся к своему объекту неравнодушно, интересуются у нас, какая цветовая гамма предпочтительней».

Очевидно, что теперь не только местным жителям будет приятнее приходить на почту, но и самим сотрудникам гораздо комфортнее будет находиться на рабочем месте.

«Работники ремонтируют отделение не покладая рук, делают всё очень ответственно и добротно, — подчёркивает заместитель начальника ОПС Зера Абдуллаева. — ОПС преображается с каждым днём, и в такое отделение хочется приходить и работать!»

«В Керчи не было подрядных организаций, но они увидели нашу работу в Советском и отдали заказ по прямому контракту, — говорит Акбар Сафаров. — И это тоже очень социальный проект, ведь люди в этих отделениях почты сидят без тепла и света, в каких-то катакомбах! Для меня важно, что мы не зарабатываем на таких проектах, а просто помогаем крымчанам».

Таким образом, «Астим групп», участвуя в социальных проектах, максимально активно подключилась к реализации программы президента Российской Федерации Владимира Путина по развитию Крыма и Севастополя.

«Я хочу выразить благодарность руководству Российской Федерации, которое прилагает все усилия, чтобы жизнь в Крыму становилась с каждым днём лучше, для этого действительно очень много делается, — отмечает Акбар Сафаров. — Кроме того, благодаря разумной политике президента страны и его команды у нас как предпринимателей есть возможность развиваться, а также вносить свой вклад в создание инфраструктуры в российских городах, в том числе в Республике Крым и Севастополе. И ещё хочу подчеркнуть, что вся проделанная нами работа была бы невозможна без таких людей, как Татьяна Анатольевна Мягкова и Алексей Евгеньевич Жуков. Благодаря их упорству, самоотверженности и энергии нам многого удалось достичь».

Облагородить Крым

Так называемый социальный бизнес — это не самое распространённое явление в Крыму. Средние и крупные предприниматели на полуострове привыкли зарабатывать деньги по принципу «побольше и побыстрее». Никто не стремится особо вкладываться в будущее, благоустраивать городское пространство, инвестировать собственные средства в позитивные перемены вокруг.В то же время у «Астим групп», которое такими разноплановыми проектами постепенно приобретает в Крыму хорошую репутацию, позиция, похоже, совершенно иная — более социально ориентированная. Например, в самое ближайшее время компания не планирует заниматься собственно строительством.

«Застройка как таковая в данный момент нас вообще не интересует, мы планируем заниматься капитальными ремонтами, — подчёркивает предприниматель. — Думаю, что изначально нужно облагородить то, что есть, а уже потом заниматься строительством новых объектов. Мы вообще хотели бы заняться улучшениями в инфраструктуре Симферополя и Крыма в целом».

В частности, у компании уже есть готовый проект по остановкам, который можно было бы реализовать в столице республики. Предполагается, что такие места должны быть более уютными для жителей, а не просто представлять собой плохо сколоченные коробки.

Казалось бы, это как раз тот вариант, который мог бы спасти полуостров: бизнесмены, желающие работать в городском пространстве, должны быть ориентированы на благоустройство территорий, не замыкаться лишь на зарабатывании денег, но и по возможности участвовать в социальной жизни республики.

Ремонт перевальненского отделения дневного пребывания пожилых людей, а также другие социальные проекты самарских предпринимателей — шаг в этом направлении.