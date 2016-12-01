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Новогодний объектив

Запоминающиеся мероприятия и новые ёлки

Подарки в троллейбусе

По информации гендиректора Крымтроллейбуса Ростислава Попова, новогодние праздники в столице полуострова ознаменуются необычным событием: с 29 декабря по 2 января в Симферополе будут работать «новогодние» троллейбусы. Будут курсировать два транспортных средства, которые украсят по-новогоднему, а в салонах людей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. «И по старой доброй традиции станут дарить подарки за стихи и песни. Мы хотим создать праздничную атмосферу для горожан и гостей Симферополя. Это наша дань уважения к ним», — говорит Попов. Гендиректор предприятия уточнил, что праздничные троллейбусы будут работать с 10:00 до 17:00 на маршрутах из спальных районов в центр крымской столицы.

600 Дедов Морозов

Ялтинское шествие Дедов Морозов и их свиты уже состоялось, и оно, безусловно, стало одним из знаковых новогодних мероприятий. Ведь Мороз-парад в Ялте собрал 600 участников из Крыма, Севастополя и Краснодара — рекордное число новогодних персонажей! Участники традиционно были одеты в костюмы Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. Среди участников были не только профессиональные Деды Морозы, но и ученики детских дошкольных учреждений, музыканты Ялтинской филармонии, пенсионеры и представители общественных объединений. Кстати, очень необычным было появление среди участников шествия уроженцев Кот-д’Ивуара, которые после окончания Мороз-парада исполнили на ялтинской набережной казачьи народные песни.

На праздники ждут 60 000 человек

Около 60 тысяч человек, по подсчётам комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму, посетят Крым в новогодние и рождественские праздники. По словам председателя комитета Алексея Черняка, в ведомстве предполагают, что по итогам года на полуострове побывают 5,8 млн туристов. «Мы планируем, что за эти девять дней 60 тысяч, как минимум, в Крыму отдохнут. Может, больше. Это всё зависит от погоды», — отметил он. По словам Черняка, практически в каждом отеле, санатории подготовили развлекательные программы, рассчитанные на любой уровень дохода. Кроме того, в этом году, похоже, Крым возвращается на прежний уровень востребованности у «новогодних туристов» (в прошлом году праздничный отдых был подпорчен отключением электричества, которое устроили украинские радикалы).

Тотемская ёлка

В этом году в Симферополе, на перекрёстке улиц Пушкина и Горького установили новогоднюю ель высотой 22 метра, размахом ветвей пять метров и весом более трёх тонн, прибывшую из Вологодской области (из старинного города Тотьмы) в подарок жителям Симферополя. По словам заместителя директора Тотемского лесхоза Никиты Черноусова, упаковка ели заняла около полутора суток, были задействованы почти 20 человек и четыре единицы техники. «Каждую веточку мы аккуратно обвязывали, пригибали к стволу, чтобы она не сломалась. Это очень кропотливый процесс. Мы со своей задачей справились и, думаю, новогодняя ель доедет в том же виде, в каком мы её срубили», — отметил он перед отправкой. Сейчас уже можно сказать, что ель, к счастью, прибыла «без увечий».

Новая симферопольская

На покупку новой главной ёлки Симферополя и сопутствующих украшений администрация Симферополя выделила 7,7 млн рублей. Новая ель установлена на центральной площади Симферополя (старая «переехала» к железнодорожному вокзалу). Также власти Симферополя планируют, что на перекрёстке улиц Карла Маркса и Пушкина установят световую ель высотой около 14 метров.

Как сообщил глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев, новая центральная ёлка была куплена благодаря перевыполнению налоговых поступлений в бюджет города. «Наши граждане заслужили. Мы хорошо отработали год, перевыполнили план по всем налоговым поступлениям, поэтому покупаем ёлку для города, которая будет нас радовать лет пять-семь», — заявил Геннадий Бахарев. По словам главы администрации, ель покупалась у московских производителей, а в сумму более чем семь миллионов рублей входят украшения, гирлянды, монтаж конструкции и другое.

В Севастополе недорого

Согласно данным на сайте Правительства Севастополя, на монтаж (и последующий демонтаж) двенадцати новогодних ёлок и двух кедров, монтаж украшений, праздничного оформления, иллюминации и LED-гирлянд во всех муниципальных округах города изначально было запланировано потратить 33,9 миллиона рублей. Также, по информации источников в Правительстве города, власти собирались установить совершенно новую ёлку на площади Нахимова. Но незадолго до Нового года планы резко поменялись. Говорят, что на столь значительные траты обратили пристальное внимание правоохранители и «праздник резко подешевел». В итоге в план-график были внесены изменения и общая стоимость мероприятий уменьшена до 4 миллионов 180 тысяч рублей: городская ёлка потянула на два миллиона, а губернаторская — на 2 миллиона 180 тысяч.

Игорь ШИЛОВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 411 от 30 декабря 2016 года

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Просмотров: 75 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:10

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