Программа новогодних каникул на полуострове

Симферополь

31.12. на площади Ленина состоится концертно-развлекательная программа с участием звёзд российской эстрады.

22:00–23:45 — театрализованное представление творческих коллективов города, поздравление Деда Мороза и Снегурочки. Выступление гостей: российской певицы и актрисы Елены Кукорской, лауреата и победителя многих всероссийских и международных конкурсов Дмитрия Дана.

23:45–00:00 — прямая трансляция поздравления президента Российской Федерации В. В. Путина с Новым годом. 00:00–03:00 — праздничный фейерверк и выступление группы PERESTRELKI (экс-солисток группы «Стрелки»); праздничная дискотека с диджеем Даймондом.

Также на площади Ленина праздничная ярмарка, которая будет работать до середины января. На ярмарке продаются не только новогодние товары, но и блюда, приготовленные симферопольскими рестораторами. В рождественские праздники на площади Ленина откроется вертеп.

01.01.2017–15.01.2017 в Детском парке будет работать фотозона с львятами. Посетителям покажут львят, которые появились на свет в ноябре. Как рассказал директор парка Александр Шабанов, малышей можно будет не только увидеть, погладить, но и сфотографироваться с ними. Для этого в зооуголке Детского парка и оборудовали специальную фотозону.

Севастополь

24.12.2016–31.12.2016 и 02.01.2017–10.01.2017 в Южной резиденции Деда Мороза (экопарк «Лукоморье») проводятся праздничные мероприятия, рассчитанные на детей в возрасте от 6 до 12 лет. Напомним, резиденция Деда Мороза в Крыму работает уже семь лет. В этом году у Деда появился уютный зал-приёмная, убранный в лучших традициях Рождества и Нового года, — с настоящим троном, камином, креслом-качалкой и большим столом, где малыши могут писать Деду Морозу письма. В гостях у Деда Мороза детей ждут экскурсия по его хоромам, дискотека, новогодние конкурсы, игры и подарки. Также Дедушка Мороз проведёт экскурсию в музей мармелада, а в музее индейца дети окажутся в стране какао и шоколада и узнают, как празднуют Новый год индейцы.

С 27 декабря 2016 года по 8 января 2017 года в Севастополе работает специализированная ярмарка «Новогодние подарки». Ярмарка развёрнута на двух площадках: в районе набережной Корнилова (между ДДЮТ и ИНБЮМ) и напротив торгового комплекса «Апельсин». На ярмарке представлены новогодние товары: игрушки, гирлянды, мишура, ёлочные украшения, а также авторские ручные изделия: куклы, матрёшки, кружевное плетение, изделия из дерева. Посетителям предлагают чай, кофе, блины, печенье и конфеты.

30.12.2016 и 31.12.2016, в 11:00, Севастопольский театр юного зрителя (пр. Гагарина, 16), — премьера новогодней сказки «День рождения Снегурочки». Стоимость билета 150–500 рублей.

30.12.2016 и 31.12.2016, Театр имени Луначарского (пр. Нахимова, 6), — роскошная ёлка до потолка, с гирляндой и разноцветными игрушками, хороводы со сказочными персонажами, Дедом Морозом и Снегурочкой и детские спектакли — увлекательное начало новогодних каникул. 30.12.2016, в 10:00 и 12:30, — премьера спектакля «Праздник с драконами». 31.12.2016, в 12:00, — «Золушка». Цена билета на детские спектакли: 100–250 рублей.

Ялта

30.12. 2016, в 16.00, в ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН» (пгт Никита), состоится праздничный вечер «С Новым годом!»

С 30.12.2016 до 20.01.2017 в Алупкинском городском доме культуры (ул. Говыриных, 15) проходит выставка работ изостудии, посвящённая Рождеству Христову и Крещению Господнему.

6–8.01.2017, в 10:00, Ялтинский центр культуры (г. Ялта, ул. Руданского, 8), — фестиваль авторской песни им. Артура Григоряна.

07.01.2017, в 11:00, Ялтинский театр им. А. П. Чехова (г. Ялта, ул. Екатерининская, 13), — IX Рождественский фестиваль «Чудо обыкновенное» для детей и молодёжи с ограниченными возможностями.

08.01.2017, в 12:00, МУП «Поляна сказок» (г. Ялта, ул. Яузы, 28), — новогодний переполох «В гостях у сказки».

08.01.2017, в 12:00, отель «Бристоль» (г. Ялта, ул. Рузвельта, 10), — театрализованное представление «Рождественские чудеса» для детей с ограниченными возможностями и детей из многодетных и малообеспеченных семей. По пригласительным билетам.

Евпатория

30.12.2016, в 11:00, в краеведческом музее (ул. Дувановская, 11) пройдёт мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки «Ёлка наряжается — праздник начинается».

31.12.2016–01.01.2017 — встреча Нового года на главной площади города — Театральной — «Новый год отметим вместе — танцем, конкурсом и песней!»

Театральная площадь станет центральным местом проведения новогодних мероприятий — в течение всех новогодних каникул евпаторийцев и гостей города будут радовать вокальные, танцевальные, национальные коллективы, представители всех народных театров, центров и студий.

Феодосия

30.12.2016, в 16:00, пгт Приморский, — новогодний праздничный концерт творческих коллективов ДК «Бриз». В рамках концерта — награждение победителей конкурсов «Письмо Деду Морозу» и «Лесная красавица».

31.12.2016, в 10:00, пгт Щебетовка, — радиоконцерт «Новый год у ворот».

31.12.2016, в 18:00, — новогодний праздник для детей и взрослых села Виноградного.

31.12.2016–01.01.2017, г. Феодосия, пгт Орджоникидзе, пгт Приморский, пгт Коктебель, пгт Щебетовка, с. Насыпное, с. Береговое, — новогодняя ночь. Праздничный салют.

02.01.2017, в 14:00, г. Феодосия, Привокзальная площадь, — акция «Тайный Дед Мороз».

05.01.2017, в 16.00, пгт. Приморский, — «Рождественские посиделки» на базе клуба славянской культуры «Сябровочки»

07.01.2017, в 10:00, с. Береговое, храм Святой Троицы, — театрализованное представление «Вифлеемская звезда».

07.01.2017, в 16:00, с. Береговое, Храм Святой Троицы, — рождественская акция «Коляда в каждый дом».

08.01.2017, в 13:00, г. Феодосия, — рождественские театральные встречи (совместное мероприятие городского дома культуры, клуба с. Насыпного и театра «Саквояж»).

09.01.2017, в 11:00, г. Феодосия, городская библиотека им. С. Пивоварова (ул. Крымская, 15), — открытие книжной выставки «Новогодние аккорды».

10.01.2017, в 14:00, г. Феодосия, Центральная городская библиотека им. А. Грина (ул. Кирова, 2), — Час православной культуры «От Рождества до Крещения».

12.01.2017, в 14:00, г. Феодосия, городская библиотека им. С. Пивоварова (ул. Крымская, 15), — открытие выставки-подарка «Новый год к нам в гости мчится».

14:00, г. Феодосия, городская библиотека им. С. Пивоварова (ул. Крымская, 15), — литературно-музыкальный вечер «Весёлое Рождество».

13.01.2017, в 11:00, пгт Орджоникидзе, отделение социальной адаптации, — праздничное чаепитие «Под старый Новый год».

14.01.2017, в 12:00, г. Феодосия, городской дом культуры (проспект Айвазовского, 7), — концерт «Здравствуй, 2017 год!»

14:00, г. Феодосия, городская библиотека им. Панаса Мирного (ул. Горького, 42/2), — святочные посиделки «Под старый Новый год».

15:00, г. Феодосия, городская библиотека им. Г. Меликова (ул. Дружбы, 16), — святочные посиделки «Так бывало в старину».

До конца января 2017 года в Феодосийском музее древностей (г. Феодосия, проспект Айвазовского, 11) работает выставка «Новогодние праздники: связь эпох. От дореволюционного Рождества к советскому Новому году».

Там же до конца февраля 2017 года можно побывать на выставке братьев Башкировых, которые создавали свои шедевры в Крыму.

Керчь

30.12.2016, в 11:00, — библиотека № 8 им. Гайдара (улица Орджоникидзе, 33), — час сказок с использованием компьютера «В новогоднем зимнем лесу».

30.12.2016, в 11:00 и 14:00, КДК «Корабел» (ул. Орджоникидзе, 88), — спектакль-мюзикл «Ледяной поцелуй».

01.01.2017, 1:00–3:00, площадь Ленина, — развлекательная праздничная программа и новогоднее караоке «К нам приходит Новый год!»

01.01.2017, в 13:00, площадь Ленина, — праздник новогоднего угощения «Новый год мы отмечаем, приглашаем всех мы к чаю!»

03.01–07.01.2017, в 10:00, спортивный комплекс «Спартак» (ул. Ерёменко, 9), — соревнования по футболу «Рождественский турнир».

05.01.2017, в 12:00, КДК «Корабел» (ул. Орджоникидзе, 88), — Театр для детей Марины Тарасовой «Новогодний переполох».

15:00, культурный центр им. Ю. Богатикова (ул. Свердлова, 6), — праздничный рождественский концерт «Рождество в Керчи».

07.01.2017, 13:00–15:00, площадь Ленина, — праздничная программа «Светлый праздник Рождества».

15:00, малый зал КДК «Корабел» (ул. Орджоникидзе, 88), — вечер отдыха Клуба добрых встреч «Рождество».