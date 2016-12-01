2016-й в цифрах и событиях

Крымский мост, «ЛиАЗы», арт-переходы и неудачный снос

В целом 2016-й прошёл в Крыму в относительно спокойной обстановке. Если 2015 год запомнился торговой блокадой со стороны Украины и блэкаутом, то в этом таких потрясений крымчанам удалось избежать. Тем не менее без скандалов не обошлось. Впрочем, в этом году были победы и достижения, которыми республика может гордиться. Мы встречали иностранные делегации, радовались строительству моста и боролись с чиновниками.

Скандалы года

Разобщённость бизнеса и госструктур хорошо проиллюстрировала ситуация в сентябре, когда на круглый стол о фальсификации молочной продукции, организованный крымским отделением Россельхознадзора, не явились представители молочного бизнеса полуострова. В ходе семинара планировалось обсудить производство натуральных молочных продуктов и скоординировать действия в этом направлении, однако местные предприниматели проигнорировали мероприятие. В заявлении, опубликованном на официальном сайте, Россельхознадзор расценил это «как нежелание перестраивать свою работу».

Неизменно скандалом оборачиваются попытки навести порядок на Центральном рынке Симферополя. Из года в год местные жители слышат обещания о зачистке хаотично настроенных павильонов на улице Козлова, однако дальше взаимных обвинений дело пока не идёт. Справедливости ради надо заметить, что в текущем году действительно снесли пару киосков. Правда такая «выборочная» политика очень озадачивает горожан. Складывается впечатление, что на самом деле чиновники из администрации просто расправляются с неугодными, а не стараются благоустроить эту территорию. И фонтан на площади перед входом в рынок, обещанный ещё в прошлом году, в таких условиях выглядит как насмешка над симферопольцами.

Ещё одним провалом стали сельскохозяйственные ярмарки. Как ни уверяет крымское правительство, сколько ни отчитываются сменяющие друг друга министры о низких ценах на продукты, но симферопольцы негодуют — стоимость многих продуктов на таких выездных рынках ненамного ниже, чем на обычных рынках и в супермаркетах. И это притом что места на ярмарках почти везде выделяются предпринимателям бесплатно. Казалось бы, и сама схема неплохая, и средства на организацию ярмарок выделяются, но всё равно что-то не работает.

Провалы года

Несмотря на то что реконструкцию центра Симферополя обещали закончить к Новому году, оказалось, что «по причине сложных погодных условий» подрядчик не успевает завершить работы. Симферопольцев эта новость обрадовать никак не могла, потому что по улицам Пушкина и Карла Маркса сейчас пробираться крайне трудно: во-первых, там не убирается снег, во-вторых, приходится обходить строительный инвентарь и преодолевать полосу препятствий в виде колдобин и насыпанных куч земли. Будем надеяться, что итоговый вариант центра окупит горожанам созданные неудобства. По крайней мере, улицы визуально расширились уже сейчас благодаря созданию единого пространства без отдельных пешеходных дорожек и бордюров.

Ещё одна неудача, которая постигла руководство Крыма, — снос самовольных строений. Масштабный демонтаж, который осенью текущего года должен был развернуться на ЮБК, так и не начался. Как выяснилось, у многих собственников есть документы на участки или даже объекты, так что подобные вопросы возможно решать исключительно через суд. Тем не менее уже известно, что в следующем году на программу по ликвидации незаконных строений выделен один миллиард рублей.

Трагедия года

В августе на трассе Судак — Феодосия произошло смертельное ДТП. Водитель рейсового автобуса марки «Эталон», перевозивший девятнадцать пассажиров, не справился с управлением, и машина упала с 50-метрового обрыва. В результате аварии пострадало 14 человек, шестеро погибло. Водитель автобуса остался жив. По факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 УК — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло по неосторожности смерть более двух лиц».

Рождение года

В ялтинском зоопарке «Сказка» в очередной раз на свет появились редкие, белые бенгальские тигры. Мама Тигрюля от своих малышей отказалась, однако сотрудники частного зоопарка полностью взяли на себя заботу о новорождённых тигрятах — Атосе, Портосе и Арамисе. Напомним, что в мире насчитывается всего около 130 белых тигров.

Гости года

Крым пользовался особой популярностью у туристов. Впрочем, приезжали к нам не только отдыхающие, но и делегации из самых разных стран, в том числе и европейских, которые ещё раз доказывают, что далеко не все из них боятся санкций.

Так, в очередной раз полуостров посетили итальянцы. Прибывшие в Крым осенью депутаты региональных парламентов и бизнесмены рассказали о своём намерении развивать экономическое сотрудничество с нашей республикой. В частности, депутат регионального парламента Венето Стефано Вальдегамбери сообщил, что деловые круги Италии, несмотря на санкции, уже реализуют несколько бизнес-проектов в Крыму.

Стали постоянными гостями и делегаты из Германии. Так, в октябре полуостров посетила многочисленная группа депутатов, общественников и бизнесменов, готовых сотрудничать с крымчанами. Помимо Симферополя, гости побывали и в Севастополе, где приняли участие в народных гуляниях.

Одним из важных визитов можно считать и приезд турецкой делегации, который, однако, оказался полон сюрпризов. Так, изначально предполагалось, что в составе группы на полуостров прибудет двоюродный брат действующего президента Реджепа Эрдогана Мехмет Мутлу, но он в Крыму так и не появился. Кроме того, несмотря на то, что визит преподносился как официальный (и именно этот посыл ретранслировался в СМИ), очень быстро выяснилось, что инициатива эта — частная, и МИД Турции полностью открестился от встречи политиков с руководством Крыма.

Строительство года

Самым главным строительством не только этого, но и нескольких последующих лет, безусловно, будет Крымский мост. Все жители полуострова следят за исторической стройкой. Первого декабря президент Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию, в частности, отметил, что строительство моста идёт по графику. Действительно, по данным на 30 ноября, работы были выполнены на 45 процентов от проекта. В настоящее время завершено сооружение почти трети опор масштабной конструкции. Сам свайный фундамент опор был сформирован в течение 2016 года. К слову, проектом предусмотрено создание 595 опор, из которых 307 необходимы для железнодорожной части и ещё 288 — для автомобильной. 173 опоры находятся непосредственно в акватории Керченского пролива.

Транспорт года

В этом году в Крыму появились новые «ЛиАЗы», которые теперь рассекают по нашим городам, словно белоснежные лайнеры. Казалось бы, приобретение многоместных автобусов должно решить проблемы с транспортом как минимум в крымской столице, однако такое вложение средств практически сразу вызвало шквал критики со стороны общественности. Во-первых, такие габаритные маршрутки с трудом маневрируют на небольших улицах Симферополя, создавая дополнительные пробки на дорогах. Во-вторых, «ЛиАЗы» нам достались какие-то бракованные: кнопки остановок по требованию оказались нерабочими, отопления в автобусах нет (а летом не функционировали кондиционеры, так что пассажиры просто изнывали от жары), мониторы выдают неверную информацию о маршруте. К этому следует добавить, что за несколько месяцев эксплуатации новые автобусы очень сильно стали похожи на наши старые маршрутки — никто там порядок не наводит, салоны не моются, так что они уже стали грязными и замызганными.

Волонтёры года

В Симферополе набирает силу движение «Добро мира». В уходящем году творческая команда волонтёрского движения успела реализовать несколько проектов. В частности, ребята отремонтировали и украсили несколько подземных переходов в городе. Так, под мостом на проспекте Кирова появился тематический переход, посвящённый увлечениям. К реализации проекта волонтёры привлекли молодого художника из Ялты Владислава Подопригору, который взял на себя основную часть работы.

После этого группа «Добро мира» и неравнодушные симферопольцы разрисовали переход рядом с Центром переливания крови, посвятив его теме донорства. На стенах перехода появилась подробная инструкция для тех, кто хотел бы пожертвовать свою кровь для нуждающихся.

Одним из проектов волонтёров также стала организация творческой площадки «Причал добра». В течение лета раз в неделю на импровизированной сцене на набережной Салгира организовывались выступления артистов, музыкантов и поэтов, которые делились своим творчеством с горожанами.

Обещание года

Среди прочего в этом году Сергей Аксёнов обещал, что в 2017 году Ай-Петри очистят от всех шалманов и объектов незаконной торговли. Проект, к которому пообещали привлечь меценатов, должен быть реализован до следующего курортного сезона. Много лет крымчане ожидают, что на плато будет наведён порядок, и ближайшие несколько месяцев покажут, произойдёт ли это на самом деле.

Противостояние года

Одним из главных противостояний года стал севастопольский проект по перебросу воды из реки Коккозки в водохранилище. Общественность резко раскритиковала эту идею руководства города, напирая на то, что в итоге будет серьёзно повреждена экосистема русла реки, а также без воды останутся жители Бельбекской долины.

Изначально на мнение людей не обращали особого внимания, однако шквал протестов (в том числе и публикации в «Крымском Телеграфе»!) всё же принёс свой результат — были проведены общественные слушания, к работе над проектом привлекли экологов, а Сергей Аксёнов пообещал, что интересы крымчан никак затронуты не будут.

Однако на этом история не закончилась. В настоящее время московская компания ООО «МосСтройКвадрат», ответственная за проект, пожаловалась на правительство Крыма (!) в Генпрокуратуру. Подрядчик обвиняет руководство республики в срыве работ. Так что мы обязательно вернёмся к этой теме и в следующем году, когда будут очередные новости.