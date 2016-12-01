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Последние хлопоты старого года

Где, с кем и как встретить 2017-й, чтобы потом ни о чём не жалеть

Звёздные ориентиры

Символ наступающего года Петух — домосед, семьянин и эстет. Ему по душе семейные застолья, красный цвет и золото.

Астрологи советуют встретить Новый год в кругу семьи. Нужно перестать планировать дальние и ближние поездки и хотя бы на одну, праздничную, ночь окопаться в родных пенатах. А ещё 31 декабря рекомендуется попросить прощения у всех близких и к полуночи позабыть обо всех давних обидах. Именно такая тактика, по мнению звёздоведов, способна обеспечить гармонию в семье в течение по меньшей мере 365 дней.

Главный цвет наступающего года — красный. При этом не обязательно останавливаться на классическом красном, можно приобрести наряд бордового или алого цвета. Вполне подойдут и все варианты розового. Вообще астрологи утверждают, что хозяину 2017 года понравятся все огненные оттенки, а это значит, что в перечень «правильных» вещей можно включить оранжевые и жёлтые.

Если говорить о стиле, то в этом году для представительниц слабого пола лучшим вариантом будут асимметричные и при этом очень женственные наряды. Для мужчин также важно подчеркнуть свою половую принадлежность. Однако ударяться в брутальность не стоит. Элегантность — вот главный принцип модного стиля года Петуха. Им стоит руководствоваться и при выборе украшений. Запомните: лучше мало, но дорого.

Тайны сибаритского стола

При приготовлении новогоднего пиршества хозяйкам придётся приложить максимум усилий.

В новогоднюю ночь следует непременно почувствовать себя сибаритом. В том смысле, что, подобно избалованному роскошью олигарху, рядовой крымчанин должен видеть на своём столе лишь эксклюзивные блюда, правда собственноручно приготовленные. Эта небольшая оговорка на самом деле является главным принципом в подготовке застолья к встрече года Петуха. Никакими полуфабрикатами типа замороженной пиццы из супермаркета и ничем ненатуральным вроде газированных напитков сервировать стол нельзя.

Приветствуются:

. мясные блюда (не из курятины!);

. морепродукты;

. фрукты;

. десерты.

Причём королём пиршества следует сделать именно десерты!

Осторожно: алкоголь

Встретить первое утро нового года нужно с ясной головой.

Даже медики признают, что похмельный синдром гораздо чаще возникает у тех, кто употребляет алкоголь пребывая в плохом настроении или депрессии. В праздник подобные причины похмелья совершенно непростительны. Но, увы, у плохого самочувствия с утра, вызванного чрезмерным употреблением горячительных напитков, бывает и другая предыстория. Тут уж получилось как получилось. И потому надо что-то предпринять.

Нередко перебравшие накануне граждане прибегают к необычным и эксцентричным мерам для снятия неприятных ощущений. Пара совиных яиц или рубленый угорь, приправленный миндалём, популярны у современных американцев. Французские алкоголики лечатся крепким чёрным кофе с добавлением щепотки соли.

Наиболее неприятные признаки похмельного синдрома можно ликвидировать зелёным чаем или контрастным душем. Неплохо также положить на лоб компресс из тёртого лука, как принято в лондонском отеле «Ритц», или выпить отрезвляющий коктейль.

Отрезвляющий коктейль «Аустер безалкогольный»

Ингредиенты:

— 1 желток куриного яйца,

— 1 ст. ложка вустерского соуса или табаско,

— 20 мл лимонного сока.

В бокал выливаем лимонный сок и соус, сверху помещаем целый желток. Выпиваем одним глотком, не нарушая целостности желтка.

Имейте в виду: поскольку в данном случае употреблять яйца приходится в сыром виде, нужно использовать только проверенный на сальмонеллу продукт, иначе получится, как в поговорке «Одно лечим, другое калечим».

Безопасный праздник

Спасатели объясняют, каким образом себя вести, чтобы не пришлось вызывать их в самый разгар веселья

Главное управление МЧС России по Республике Крым обращается к жителям и гостям полуострова с просьбой быть внимательными при покупке пиротехнических изделий и строго соблюдать правила безопасности при их эксплуатации:

• приобретайте только сертифицированные пиротехнические изделия,

• каждое пиротехническое изделие должно иметь инструкцию по применению на русском языке,

• площадка для запуска пиротехники должна быть выбрана с учётом радиуса разлёта, указанного на упаковке данного пиротехнического изделия.

При использовании пиротехнических изделий запрещается:

• запускать эти изделия в помещении,

• запускать их из рук, направлять фейерверк на людей и строения,

• использовать самодельную пиротехнику или пиротехнические изделия в повреждённой упаковке,

• доверять запуск пиротехники детям и подросткам до 16 лет.

Более подробную информацию о мерах пожарной безопасности в период новогодних праздников можно получить на официальном сайте ГУ МЧС России по Республике Крым.

Телефон ГУ МЧС России по Республике Крым (в Симферополе): (3652) 55-09-10.

Телефон доверия: (3652) 55-09-04 — круглосуточно.

Евгения ПРИЙМАК
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 411 от 30 декабря 2016 года

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Просмотров: 112 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:53

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