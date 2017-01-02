Год Петуха в Крыму

Краткий обзор событий за 100 минувших лет

1921

Красный террор в Крыму. Уничтожались все классовые враги Советского государства, оставшиеся на полуострове после эвакуации армии Врангеля. Эти события историками названы «самыми массовыми убийствами за всё время Гражданской войны» — по официальным данным, в городах было расстреляно более 56 тысяч человек.

18 октября 1921 года в составе РСФСР была образована Крымская АССР.

1933

На фоне ужасающего голода, от которого погибло 20% населения Крыма, сельскохозяйственная отрасль на полуострове делает значительные успехи. Массово прибывают на работу аграрии и механизаторы. В 1933 году валовой сбор зерна в Крыму составил 8490 тыс. центнеров, что стало рекордом для того времени. За достижения в развитии сельского хозяйства Крымская АССР была награждена орденом Ленина.

1945

Две важнейшие вехи в истории полуострова. Первая — Ялтинская конференция союзных держав — встреча лидеров трёх стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании, посвящённая установлению послевоенного мирового порядка.

Вторая — 30 июня 1945 года Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика преобразована в Крымскую область.

1957

Быстрое и энергичное экономическое развитие полуострова стало одной из приоритетных государственных задач. В докладной записке Крымского обкома партии в ЦК КПУ о развитии народного хозяйства области указывалось, что капитальные вложения в народное хозяйство за последние три с половиной года увеличились на 227 млн рублей и составили более 3 млрд рублей.

1969

На фоне спокойной и размеренной жизни полуострова катастрофа военно-транспортного самолёта Ли-2 в районе Белогорска, хоть и была официально засекречена, наделала много шума. Причиной катастрофы, унёсшей жизни пяти человек, считают плохие погодные условия во время военно-воздушных учений. Самолёт вошёл в район предгорья и попал в густую облачность. При наборе высоты с левым креном столкнулся с горой и сгорел.

1981

В северной части Керченского полуострова началось строительство атомной электростанции. За три года до этого начали строить город Щёлкино, который в дальнейшем должен был обслуживать построенную электростанцию. К моменту начала строительства в городе уже проживало около 25 тыс. человек. Стройка получила статус всесоюзной. Станцию должны были ввести в эксплуатацию в 1986 году, но случилась Чернобыльская катастрофа и стройку решили заморозить.

1993

9 июля 1993 года Верховный совет Российской Федерации под председательством Руслана Хасбулатова принял постановление «О статусе города Севастополя», подтвердившее «российский федеральный статус города Севастополя в административно-территориальных границах городского округа по состоянию на декабрь 1991 года». Президент России Борис Ельцин негативно отреагировал на действия Верховного совета, заявив: «Мне стыдно за решение парламента... Не начинать же войну с Украиной».

2005

После прихода к власти на Украине в 2005 году Виктора Ющенко российско-украинские отношения резко ухудшились. Москва негативно оценивала как саму «оранжевую революцию», так и политику нового украинского президента, его курс на членство в НАТО. Политика Ющенко не находила поддержки и у большинства жителей Крымского полуострова. В результате уже вскоре Крымский полуостров охватывает волна протестов против вступления Украины в НАТО, проходят многотысячные акции протеста против учений НАТО в Феодосии.