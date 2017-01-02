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ПолитикаВласть

Назначения года

Лица, которые открыл для нас 2016-й

Рука Москвы

Павел Королёв

На прошлой неделе парламент согласовал назначение девятого вице-премьера в крымском правительстве. Им стал Павел Королёв, который за две недели до этого был уволен с должности заместителя министра экономического развития России после ареста главы ведомства Алексея Улюкаева. Вообще послужной список Королёва впечатляет: тут и мэрия Москвы, и Министерство транспорта, и Фонд «Сколково», и администрация Свердловской области. В правительстве республики Королёв будет курировать вопросы имущественных и земельных отношений. «Мы считаем, что Павел Эдуардович поможет сформировать правильный подход с учётом его большого опыта работы в российских министерствах и ведомствах», — прокомментировал назначение глава Крыма Сергей Аксёнов.

Между тем большинство экспертов сходятся во мнении, что чиновник переброшен в Крым для усиления федерального контроля за процессами приватизации и наполнения доходной части бюджета, а главное — в противовес местным политическим группам.

Возвращение «макеевских»

Виталий Нахлупин

Замена в начале года представительницы Москвы Евгении Бавыкиной на известного жителям полуострова Виталия Нахлупина для многих стала событием примечательным. В кулуарах это назвали возвращением «макеевских».

Хотя надо отдать должное, большинство этой не самой популярной в Крыму команды чиновников были профессионалами и демонстрировали определённые результаты. Виталий Нахлупин в их числе – один из наиболее ярких представителей. При своём назначении вице-премьер заявил, что намерен заняться мониторингом, финансовым планированием и контролем за исполнением кассовой дисциплины. «Думаю, что то, что мы, к сожалению, имели в 2014 и 2015 годах, – достаточно большие переходящие остатки, – должно остаться в прошлом», – заявил Нахлупин.

И вторая рука

Павел Королёв

То ли в связи с кадровым дефицитом, то ли по каким-то иным причинам из тени был выведен Игорь Михайличенко, который, со слов главы Крыма, появился на полуострове вместе с «вежливыми людьми» и долгое время значился советником Аксёнова, а затем заместителем председателя Республиканской призывной комиссии. Большинство обозревателей считают, что Михайличенко выполнял всё это время координирующую роль между правительством и военными. Сегодня новоназначенный заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко курирует сферы чрезвычайных ситуаций, мобилизационной подготовки и гражданской обороны, жилищного надзора, а также взаимодействие с судебными и правоохранительными органами. Он осуществляет контроль за выполнением первоочередных работ во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Возвращение «макеевских»

Замена в начале года представительницы Москвы Евгении Бавыкиной на известного жителям полуострова Виталия Нахлупина для многих стала событием примечательным. В кулуарах это назвали возвращением «макеевских».

Хотя надо отдать должное, большинство этой не самой популярной в Крыму команды чиновников были профессионалами и демонстрировали определённые результаты. Виталий Нахлупин в их числе — один из наиболее ярких представителей. При своём назначении вице-премьер заявил, что намерен заняться мониторингом, финансовым планированием и контролем за исполнением кассовой дисциплины. «Думаю, что то, что мы, к сожалению, имели в 2014 и 2015 годах, — достаточно большие переходящие остатки, — должно остаться в прошлом», — заявил Нахлупин.

Появление «севастопольских»

Олег Казурин

Ещё одним вице-премьером после ухода Бавыкиной стал Олег Казурин, который взял на себя кураторство в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства и вообще инфраструктуры. Ранее чиновник возглавлял департамент городского хозяйства в Севастополе, и причины, по которым он вдруг взял такой высокий старт, по сей день остаются загадкой. А между тем никакой загадки тут нет — Казурин является профильным специалистом в сфере ЖКХ и даже какое-то время возглавлял одно из подмосковных подразделений крупнейшего жилищно-коммунального предприятия в России — ОАО «Славянка», к которому имел ранее отношение и экс полпред президента Олег Белавенцев. Именно его стараниями, как считают эксперты, чиновник поднялся и закрепился на должности вице-премьера.

Местные кадры

Юрий Гоцанюк

Наиболее головокружительный взлёт испытал ещё один появившийся в этом году в качестве вице-премьера чиновник — Юрий Гоцанюк. Из кабинета главы Первомайской районной администрации, о котором мало кто знал, он неожиданно вошёл в десятку самых важных должностных лиц полуострова. Предположений о том, с чем связан такой карьерный взлёт, найти не удалось. «Человек очень достойный. Уверен, что с его приходом мы продолжим хорошие традиции этого блока и получим что-нибудь новое», — сказал глава Крыма, представляя нового вице-премьера, курирующего аграрный сектор и всё, что связано с природой.

Опортфелились

Счастливыми обладателями министерских портфелей в уходящем году стало шесть человек.

Андрей Рюмшин

Так, третьим в году министром сельского хозяйства стал Андрей Рюмшин, который до этого был заместителем главы этого ведомства. А ведомство, отвечающее за промышленную политику, возглавил Андрей Васюта, который тоже ранее был в этом же министерстве замом, но уходил, чтобы повозглавлять госпредприятие «Крымские морские порты».

Сергей Карпов

Тем временем в Министерство ЖКХ пришёл Сергей Карпов, который вместе с курирующим вице-премьером Олегом Казуриным ранее был связан с крупнейшим жилищно-коммунальным предприятием России, ОАО «Славянка».

Анатолий Волков

Транспортное ведомство после многих коррупционных скандалов получило в министры Анатолия Волкова, который несколько лет до этого возглавлял дорожные управления «Кубань» и «Каспий», а также отличился строительством дорог к Олимпиаде в Сочи.

Елизавета Кожичева

Однако больше всего внимание общественности привлекло назначение на должность министра спорта тридцатилетней Елизаветы Кожичевой, которая в первом же интервью попросила не сравнивать ёе с бывшим прокурором республики Натальей Поклонской.

Аркадий ЛУКИН
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 411 от 30 декабря 2016 года

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Просмотров: 70 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:08

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