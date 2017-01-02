Отставки 2016 года

Уходящий год был чрезвычайно богат на громкие отставки и увольнения

4 вице-премьера, 6 министров и 2 главы государственных комитетов — общий итог кадровых перестановок в 2016 году

Не успел

После своего назначения на должность министра экономического развития Крыма Валентин Демидов был полон амбициозных планов по созданию и воплощению в жизнь Стратегии развития Крыма. Также он заявлял, что будет проведена работа по привлечению на полуостров инвесторов, организована работа свободной экономической зоны и упрощены процедуры предоставления государственных услуг. В конце прошлой недели министр написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Как сообщили в Правительстве Севастополя, обсуждается его назначение на должность главы департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления.

Севастопольский гамбит

Наиболее громкими кадровыми перестановками года стали отставки, связанные с затяжным политическим конфликтом между Алексеем Чалым, которого подвинули с поста главы Заксобрания Севастополя, и губернатором города-героя Сергеем Меняйло. Взаимные интриги, в которых оказался замешан и полномочный представитель президента Олег Белавенцев, закончились решительным разгоном всех дебоширов.

Сергей Меняйло был назначен полпредом президента в Сибирский федеральный округ, а Олега Белавенцева перевели представлять интересы Гаранта на Северном Кавказе. Оба назначения в политических кругах расценили как политическую ссылку.

Завалил всё

В начале июля глава республики Сергей Аксёнов отправил в отставку министра ЖКХ Александра Жданова, пояснив это тем, что ведомство крайне низко расходует бюджетные средства. «Завалили всё, что можно завалить, — ни стыда, ни совести. Но выводы сделаны...», — заявил Сергей Аксёнов. Позже стало известно, что одной из ключевых причин, по которым Жданов расстался с министерским креслом, стал завал программы переселения из аварийного жилья. Как рассказывал «Крымский ТелеграфЪ» в статье «Трижды обещанные», его увольнение никак не ускорило строительство домов для давно заждавшихся переселенцев.

Верной дорогой

Через пару недель правительство приняло также и отставку Андрея Безсалова, с невинной формулировкой «по собственному желанию». Хотя вопрос о его отставке открыто обсуждался в кулуарах как минимум за месяц до этого. Ещё в мае глава Крыма вынес министру транспорта последнее предупреждение в связи с медленными темпами оформления подрядных договоров на ремонт дорог и общим состоянием дорожной сети полуострова. Одной из причин отставки назывался скандал с шестимесячным простоем более сотни автобусов, купленных в лизинг, но не выпускаемых на городские маршруты. В целом правление Безсалова запомнится крымчанам беспредельным разгулом коррупционных схем в сфере дорожного строительства. «Крымский ТелеграфЪ» неоднократно рассказывал о том, как бюджетные деньги уходили мимо госпредприятия неизвестным подрядчикам, а проектно-сметная документация, сделанная одними структурами, передавалась другим вместе с оплатой по этим работам.

Почти незаметно

Тихо, без всяких скандалов и нареканий в этом году сменились и главы трёх других правительственных ведомств. Вообще без всякой публичности был издан указ об увольнении главы Службы капитального строительства Владимира Смирнова и его заместителя Владимира Пешкова. Об отставке известно только, что она произошла «по соглашению сторон», и что в должности начальника Смирнов пробыл всего 10 месяцев.

Ещё более загадочная и неожиданная история произошла с главой Госкомитета по охране культурного наследия Галиной Дроздовой, которая была назначена на эту должность в канун новогодних праздников. А уже через три с половиной месяца глава республики представил нового руководителя... и ни словом не обмолвился о судьбе старого. Наконец в августе в отставку подал глава Госкомлеса Василий Чебанов. Кстати, буквально вслед за Николаем Янаки. Замену обещали представить «до понедельника», но смогли только спустя три месяца.

Неурожайный «пост»

В сельском хозяйстве республики и в самом деле был отнюдь не самый плохой с точки зрения урожайности год. А в плане отставок — и вовсе рекордный. За 12 месяцев ведомство сменило трёх руководителей. 17 февраля по собственному желанию должность оставил Виталий Полищук, хотя добровольность отставки у многих вызвала большие сомнения. Особенно в свете того, что замена ему была представлена в тот же день.

Новым министром стал Андрей Григоренко, имевший к тому времени прекращённое уголовное дело за хищение бюджетных средств. Ровно через восемь месяцев пребывания в крымском правительстве министр попросил его уволить в связи с переводом на работу в Москву. Его работа не принесла аграриям полуострова никаких революционных изменений, а аналитикам запомнится разве что незначительным ростом показателей в тех сферах, в которых федеральные коллеги накануне отмечали полный упадок.

Дорогу — молодым

В начале лета сложил полномочия министр спорта Крыма Георгий Шестак, который подал заявление об отставке ещё за несколько месяцев до этого. Насколько эффективной была его работа, судить не берёмся, но сам Шестак свой вклад оценил как весьма существенный: «Мне удалось создать мощное министерство, готовое работать на благо крымского и российского спорта. Сформирован великолепный состав, молодой коллектив. Проведена реорганизация спортивной сферы, спортивные федерации стали бюджетными учреждениями, наши спортсмены завоёвывают золотые медали». О причинах своей отставки скромный чиновник поначалу говорил уклончиво, мол, надо давать дорогу молодым и требуется ротация, однако затем признал, что «получил хорошее предложение по работе» и только после этого, надо понимать, захотел дать дорогу молодым.

В разные стороны

Впрочем, кардинально сменился не только состав министров, но и вице-премьеров крымского правительства. В депутатские кресла пересели первый заместитель председателя Совмина Михаил Шеремет и заместитель председателя Совмина Руслан Бальбек.

Ещё в начале года в отставку ушла Евгения Бавыкина, которая курировала промышленность и экономику полуострова. Глава республики туманно отметил, что это связано с большим объёмом задач и тем, что время уже пришло. В то же время он заверил, что Бавыкина из вертикали власти никуда не уходит и остаётся его личным помощником в вопросах взаимодействия с муниципалитетами. Не менее доброжелательно попрощались в правительстве и с Николаем Янаки, который курировал аграрный сектор. «Претензий по его работе нет», — отметил Сергей Аксёнов и добавил, что основной причиной отставки является желание Янаки заняться бизнесом.