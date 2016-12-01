Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
В Чёрном море найден погибший истребител ...
400 гектаров на кону
Нарушение на глазок
Всем «фиолентово»
Говорят, что... украинские олигархи выку ...
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
ПолитикаВласть

Главное — не уволить, а найти замену

В Крым едут работать чиновники из Москвы

Конец года в Крыму ознаменовался кадровыми рокировками. Проштрафившихся чиновников уволили, а на их место пригласили специалистов из Москвы. Так что главная интрига следующего года — справятся ли столичные назначенцы с нашим местным ворохом проблем и бюрократией?

Беззубая политика

Не секрет, что в Крыму гуляют упорные слухи о том, что очередным покинувшим своё место станет глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев. Однако в правительстве республики решили иначе: своих руководителей лишились Алушта и Бахчисарайский район. Как стало известно, глава администрации Алушты Игорь Сотов и глава администрации Бахчисарайского района Виктор Князев отправлены в отставку после анализа работы руководителей муниципальных образований в течение 2016 года. Но сити-менеджер крымской столицы продолжает работать.

Сергей Аксёнов, глава Республики Крым:

«Уровень подготовки у многих руководителей не соответствует XXI веку, но, тем не менее, мы должны понимать, что есть критерии оценки деятельности, обыкновенная статистика, без этого мы не можем говорить плохо или хорошо работает Бахарев. Я многим недоволен, и не только по Симферополю, это касается и республиканских органов власти, и в своей работе я вижу какие-то относительно небольшие недочёты, хотя выкладываюсь на сто процентов. … Оценки Бахареву, как и другим руководителям, будут поставлены в конце следующего года».

При этом глава республики напомнил, что в Симферополе были уволены руководители, отвечающие за сферу ЖКХ и дорожное строительство, которые не справились со своими задачами.

В уходящем году практически проваленной оказалась и программа по строительству дорог на полуострове: подрядчики выполняли поставленные перед ними задачи коряво, а сроки то и дело срывались. Ответственность за это легла на курирующего вице-премьера Олега Казурина, который на своей должности не продержался и года.

Сергей Аксёнов:

«Господин Казурин был уволен в том числе за то, что в дорожном строительстве и средства были использованы не в полном объёме, и сроки были нарушены, был достаточно слабый контроль за этим процессом».

Своё место также потерял и главный архитектор Крыма Александр Кузнецов, которого глава республики обвинил в «беззубой политике», которая привела к градостроительному хаосу в регионах. В частности, чиновник не смог сформировать план действий, которые позволили бы поэтапно решать накопившиеся проблемы со сносом незаконных строений и благоустройством городов. Блок вопросов, которые курировал Олег Казурин, будет распределён между оставшимися вице-премьерами.

В связи с такой кадровой чисткой сразу же встаёт вопрос, а кем же, собственно, заменить ушедших чиновников? Уже известно, что на место главного архитектора Крыма приглашён специалист из Москвы, которого премьер-министр охарактеризовал как «активную женщину», которая в течение месяца разбиралась с ситуацией на полуострове. Также из Белокаменной на полуостров приехали работать новый вице-премьер Павел Королёв и министр экономического развития Крыма (вместо ушедшего с должности Валентина Демидова) Андрей Мельников, до этого работавший заместителем генерального директора государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Напомним, что из Москвы приехал и новый прокурор республики Олег Камшилов.

Сергей Аксёнов:

«Сегодня самый сложный вопрос — это сформировать профессиональную команду. По поводу кадров, которые приезжают, это решения все лично мои (за исключением Камшилова: прокурор республики назначается генеральным прокурором РФ. - Ред.). Никто мне никого не навязывал. У нас уже нет возможности стоять намертво на позиции, что только крымские кадры могут реализовать какие-то вопросы. К сожалению, это не так».

А собственник где?

На сегодняшний день только в столице Крыма несколько памятников архитектуры стоят в аварийном состоянии, то и дело грозя обрушиться на зазевавшихся прохожих. В частности, речь идёт о бывшем филиале Национального банка Украины на улице Горького, которое было построено в 1913 году по проекту прославленного архитектора Краснова, о Доме Дворянского собрания — бывшей библиотеке Франко, где в своё время работал выдающийся хирург Николай Пирогов, а также о здании караимской кенаса на улице Пролетарской, которое хоть и не заброшено, но разрушается с каждым годом всё больше и вряд ли в настоящее время является украшением города.

Между тем, как оказалось, вопрос заключается не только в средствах на реконструкцию.

Сергей Аксёнов:

«Что касается здания Национального банка Украины, то до сих пор не определён реальный собственник, есть политические нюансы, которые я, к сожалению, не могу озвучить. Скорее всего, это здание будет использоваться в банковской системе Российской Федерации. И дальше они, как ответственный орган, будут решать вопросы, связанные с реконструкцией, капитальным ремонтом и всем остальным».

При этом комитет по культурному наследию РК обязан дать рекомендации по сохранению внешнего вида исторически значимого здания.

Интересно, что уже ранее в этом году управляющая отделением Банка России в Крыму Ирина Яблучанская сообщила журналистам, что в начале 2016 года было принято решение о безвозмездной передаче здания бывшего филиала НБУ под отделение Центрального банка России. В частности, она отметила, что исторический объект будет отреставрирован в соответствии с требованиями российского законодательства. При этом, по её словам, ещё в 2015 году произошло урегулирование имущественных вопросов между представителями ЦБ РФ и НБУ, в том числе передача всех ценностей украинской стороне.

В свою очередь, премьер-министр пообещал, что для ремонта Дома Дворянского собрания и кенасы будут найдены инвесторы.

Сергей Аксёнов:

«У нас все памятники находятся в одинаково ужасном состоянии. И задача одна — определить приоритеты, поскольку денег на ремонт всех одновременно нет. Есть приоритеты — это Ханский дворец, который мы в 2017 году должны привести в нормальное состояние, Воронцовский дворец, Ласточкино гнездо».

Премьер-министр подчеркнул, что для восстановления памятников архитектуры используются не только бюджетные деньги, но и привлекаются меценаты, особенно когда речь идёт о культовых зданиях.

Евгения КОВАЛЁВА
Фото: В. Зайцев

Еще статьи:
Просмотров: 370 |   Комментарии (3) Дата публикации: Сегодня, 09:30

:: Комментарий #1 написал: русский мужик   |   Сегодня, 09:43   |  



Группа: Гости
Публикаций: 0
Комментариев: 0
Аксенов пообещал стать Дедом Морозом на пенсии. "Незаменимый" не пора ли на пенсию?!

Зарегистрирован: --   |   ICQ: --   |   ЦИТИРОВАТЬ    


:: Комментарий #2 написал: русский мужик   |   Сегодня, 09:46   |  



Группа: Гости
Публикаций: 0
Комментариев: 0
И ещё. Ну нет у нас в Крыму специалистов. Мы все последствия укропии. Только люди с материка помогут нам расти, а не выживать. Это факт!!! Пан аксёнов попроси Президента помочь в кадрах, сам ты полный НОЛЬ!!!

Зарегистрирован: --   |   ICQ: --   |   ЦИТИРОВАТЬ    


:: Комментарий #3 написал: русский мужик   |   Сегодня, 09:55   |  



Группа: Гости
Публикаций: 0
Комментариев: 0
ОБЕЩАНИЯМИ СЫТЫ ПО ГОРЛО! В Керчи жалуются все на плохое отопление. В Фео тоже топят ПЛОХО, УЖАСНО!!! На Симфеопольском шоссе 4 (ЧЕТЫРЕ) раза в день отключают свет!!! Все твои обещания бла-бла-шоу!!! Надеюсь в 2018 году будет новый премьер, работяга, а не языком работающий!!!

Зарегистрирован: --   |   ICQ: --   |   ЦИТИРОВАТЬ    


:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Декабрь 2016 (97)
Ноябрь 2016 (90)
Октябрь 2016 (97)
Сентябрь 2016 (94)
Август 2016 (104)
Июль 2016 (95)

© 2008—2016, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru