Главное — не уволить, а найти замену

В Крым едут работать чиновники из Москвы

Конец года в Крыму ознаменовался кадровыми рокировками. Проштрафившихся чиновников уволили, а на их место пригласили специалистов из Москвы. Так что главная интрига следующего года — справятся ли столичные назначенцы с нашим местным ворохом проблем и бюрократией?

Беззубая политика

Не секрет, что в Крыму гуляют упорные слухи о том, что очередным покинувшим своё место станет глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев. Однако в правительстве республики решили иначе: своих руководителей лишились Алушта и Бахчисарайский район. Как стало известно, глава администрации Алушты Игорь Сотов и глава администрации Бахчисарайского района Виктор Князев отправлены в отставку после анализа работы руководителей муниципальных образований в течение 2016 года. Но сити-менеджер крымской столицы продолжает работать.

Сергей Аксёнов, глава Республики Крым:

«Уровень подготовки у многих руководителей не соответствует XXI веку, но, тем не менее, мы должны понимать, что есть критерии оценки деятельности, обыкновенная статистика, без этого мы не можем говорить плохо или хорошо работает Бахарев. Я многим недоволен, и не только по Симферополю, это касается и республиканских органов власти, и в своей работе я вижу какие-то относительно небольшие недочёты, хотя выкладываюсь на сто процентов. … Оценки Бахареву, как и другим руководителям, будут поставлены в конце следующего года».

При этом глава республики напомнил, что в Симферополе были уволены руководители, отвечающие за сферу ЖКХ и дорожное строительство, которые не справились со своими задачами.

В уходящем году практически проваленной оказалась и программа по строительству дорог на полуострове: подрядчики выполняли поставленные перед ними задачи коряво, а сроки то и дело срывались. Ответственность за это легла на курирующего вице-премьера Олега Казурина, который на своей должности не продержался и года.

Сергей Аксёнов:

«Господин Казурин был уволен в том числе за то, что в дорожном строительстве и средства были использованы не в полном объёме, и сроки были нарушены, был достаточно слабый контроль за этим процессом».

Своё место также потерял и главный архитектор Крыма Александр Кузнецов, которого глава республики обвинил в «беззубой политике», которая привела к градостроительному хаосу в регионах. В частности, чиновник не смог сформировать план действий, которые позволили бы поэтапно решать накопившиеся проблемы со сносом незаконных строений и благоустройством городов. Блок вопросов, которые курировал Олег Казурин, будет распределён между оставшимися вице-премьерами.

В связи с такой кадровой чисткой сразу же встаёт вопрос, а кем же, собственно, заменить ушедших чиновников? Уже известно, что на место главного архитектора Крыма приглашён специалист из Москвы, которого премьер-министр охарактеризовал как «активную женщину», которая в течение месяца разбиралась с ситуацией на полуострове. Также из Белокаменной на полуостров приехали работать новый вице-премьер Павел Королёв и министр экономического развития Крыма (вместо ушедшего с должности Валентина Демидова) Андрей Мельников, до этого работавший заместителем генерального директора государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Напомним, что из Москвы приехал и новый прокурор республики Олег Камшилов.

Сергей Аксёнов:

«Сегодня самый сложный вопрос — это сформировать профессиональную команду. По поводу кадров, которые приезжают, это решения все лично мои (за исключением Камшилова: прокурор республики назначается генеральным прокурором РФ. - Ред.). Никто мне никого не навязывал. У нас уже нет возможности стоять намертво на позиции, что только крымские кадры могут реализовать какие-то вопросы. К сожалению, это не так».

А собственник где?

На сегодняшний день только в столице Крыма несколько памятников архитектуры стоят в аварийном состоянии, то и дело грозя обрушиться на зазевавшихся прохожих. В частности, речь идёт о бывшем филиале Национального банка Украины на улице Горького, которое было построено в 1913 году по проекту прославленного архитектора Краснова, о Доме Дворянского собрания — бывшей библиотеке Франко, где в своё время работал выдающийся хирург Николай Пирогов, а также о здании караимской кенаса на улице Пролетарской, которое хоть и не заброшено, но разрушается с каждым годом всё больше и вряд ли в настоящее время является украшением города.

Между тем, как оказалось, вопрос заключается не только в средствах на реконструкцию.

Сергей Аксёнов:

«Что касается здания Национального банка Украины, то до сих пор не определён реальный собственник, есть политические нюансы, которые я, к сожалению, не могу озвучить. Скорее всего, это здание будет использоваться в банковской системе Российской Федерации. И дальше они, как ответственный орган, будут решать вопросы, связанные с реконструкцией, капитальным ремонтом и всем остальным».

При этом комитет по культурному наследию РК обязан дать рекомендации по сохранению внешнего вида исторически значимого здания.

Интересно, что уже ранее в этом году управляющая отделением Банка России в Крыму Ирина Яблучанская сообщила журналистам, что в начале 2016 года было принято решение о безвозмездной передаче здания бывшего филиала НБУ под отделение Центрального банка России. В частности, она отметила, что исторический объект будет отреставрирован в соответствии с требованиями российского законодательства. При этом, по её словам, ещё в 2015 году произошло урегулирование имущественных вопросов между представителями ЦБ РФ и НБУ, в том числе передача всех ценностей украинской стороне.

В свою очередь, премьер-министр пообещал, что для ремонта Дома Дворянского собрания и кенасы будут найдены инвесторы.

Сергей Аксёнов:

«У нас все памятники находятся в одинаково ужасном состоянии. И задача одна — определить приоритеты, поскольку денег на ремонт всех одновременно нет. Есть приоритеты — это Ханский дворец, который мы в 2017 году должны привести в нормальное состояние, Воронцовский дворец, Ласточкино гнездо».

Премьер-министр подчеркнул, что для восстановления памятников архитектуры используются не только бюджетные деньги, но и привлекаются меценаты, особенно когда речь идёт о культовых зданиях.