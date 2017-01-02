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СпецпроектИстория

Родные объятья Деда Мороза

Два года назад кое-кто из крымчан оказался, так сказать, на грани утраты национальной самоидентификации и потери традиций. В частности, родного Деда Мороза в лицо узнавали с трудом. А ведь его на самом деле достаточно трудно перепутать с Санта-Клаусом, их объединяет разве что общий «предок». Тогда как особых примет и приятных русской душе фишек огромное множество.

Общий предок

Образ доброго старика, одаривающего детей подарками на праздник, складывался веками, и каждый народ вносил в его историю что-то своё. Однако у Санта-Клауса и Деда Мороза есть и общий предок — святой Николай Чудотворец, архиепископ Николай Мирликийский. Жил он в IV веке в турецком городе Мира. И, как гласит предание, он был очень добрым человеком. Так, однажды он спас трёх дочерей бедствующего семейства, подбросив в окно их дома узелки с золотом. После смерти Николая объявили святым. И Николай стал объектом почитания и поклонения христиан многих стран мира.

На Руси святой Николай почитался наравне с Иисусом Христом и Богородицей, в иерархии его ставили превыше всех других небесных покровителей. В народе даже существовала легенда, что он должен был стать Богом, да отказался. Поволжские и сибирские народы России именовали чудотворца Мирликийского не иначе как Никола — русский Бог. Современные богословы констатируют, что в этом «есть что-то от язычества». Поэтому не случайно, что Дед Мороз, в родственниках которого значатся в основном язычники, к примеру, восточнославянский дух холода Трескун, он же Студенец, он же Мороз, позаимствовал у святого Николая немало «особых примет».

Санта-Клаус тоже кое-что позаимствовал у святого Николая. И, как ни странно, — это имя. В Голландии и Бельгии, где Николая Чудотворца почитали с особым рвением, старец, раздающий подарки в зимние праздники, носит имя Sinterklaas, что также означает и Sint Nicolaas — святой Николай. А на латыни имя святого пишется как Sanctus Nicolaus. В дальнейшем множество искажений и сокращений сделали своё дело, и спустя столетия получилось то что получилось — Санта-Клаус. Одним из самых неочевидных, но существенных различий между ним и его «предком» называют то, что Санта-Клаус приносит подарки на Рождество, 25 декабря, а святой Николай всегда приходил и приходит к детям 6 декабря (день почитания святого Николая Чудотворца у католиков). Аналогичное отличие есть и между Дедом Морозом и Николой зимним — святой одаривает только 19 декабря (день его памяти у православных), а Дедушка Мороз «заступает на вахту» и на Новый год и в православное Рождество, 7 января.

Обложка знаменитого журнала

Идеологический работник

Интересно, что у Деда Мороза и Санта-Клауса есть ещё кое-что общее. Оба образа почти до неузнаваемости трансформировались в ХХ веке: западный — с коммерческой целью, а наш — во имя идеологии. Так, в облике Николая-угодника, конечно же, нет ничего общего с образом розовощёкого весёлого Санта-Клауса. Это известно со стопроцентной достоверностью. В 2005 году группа британских учёных пыталась реконструировать по черепу внешний облик архиепископа Мирликийского. Согласно полученным результатам, святой имел крепкое телосложение, был невысокого роста (примерно 1 м 68 см), его характерными чертами были высокий лоб, выступающие скулы и подбородок, карие глаза и смуглая кожа. На старинных европейских открытках святой Николай дарит подарки детям в одежде, приличествующей его статусу, — в тиаре, сутане и мантии. Носить бы всё это и Санта-Клаусу, но о нём «позаботились» американцы, придав ему нынешний, попсовый облик. Началось всё с лёгкой руки карикатуриста Томаса Наста, который, по некоторым сведениям, срисовал его с самого себя. Санта-Клаус Наста — маленький толстый старичок с белой бородой и красным носом, который весело дымит длинной трубкой. А цветовое решение костюма принадлежит юмористическому журналу «Пак», компании White Rock Beverages и художнику компании «Кока-Кола» Хэддону Сандблому, который достиг наибольшего успеха в создании образа Санта-Клауса. Так что это не «Кока-Кола» позаимствовала Санта-Клауса для своей рекламы, а наоборот, все вынуждены волей-неволей потреблять её продукт даже таким образом.

С Дедом Морозом всё гораздо серьёзнее, и не корысти ради, а исключительно в интересах революции. В первую очередь речь идёт о революции сознания. Дед Мороз работал на идеологию и когда христианство ещё только внедрялось в сознание, и после, когда оно из него всячески вытравливалось.

Но даже атеистам хотелось волшебства. Вот и создали советские кинематографисты в 1930-х годах привычный нам, сегодняшним, образ доброго Дедушки. А в декабре 1935 года соратник Сталина, член Президиума ЦИК СССР Павел Постышев опубликовал в газете «Правда» статью, где предложил организовать для детей празднование Нового года с участием этого персонажа.

На полках супермаркетов снова появились классические Деды Морозы

Особые приметы

Согласно описанию российских этнологов, классическому Деду Морозу свойственны следующие черты. Рубашка и брюки — белые, льняные, украшены белым геометрическим орнаментом (символ чистоты). Шуба — длинная (по щиколотку или по голень), обязательно красная, расшитая серебром (восьмиконечные звёзды, гуськи, кресты и другой традиционный орнамент), отороченная лебединым пухом. Наверняка, многим приходилось встречать седовласого волшебника в синей или зелёной шубе. Если так, знайте — это не Дед Мороз, а один из его многочисленных «младших братьев». Если шуба коротка (голень открыта) или имеет ярко выраженные пуговицы — перед вами костюм Санта-Клауса, Пер Ноэля или ещё кого-нибудь из зарубежных аналогов Деда Мороза. А вот замена лебединого пуха на белый мех хотя и нежелательна, но всё же допустима.

Шапка — красная, расшита серебром и жемчугом. Оторочка (залом) лебединым пухом (белым мехом) с треугольным вырезом, выполненным на лицевой части (стилизованные рога). Форма шапки — полуовал (круглая форма шапки традиционна для русских царей, достаточно вспомнить головной убор Ивана Грозного). Трёхпалые перчатки и варежки, белые, расшитые серебром, — символ чистоты и святости всего, что он даёт из своих рук. Трёхпалость — символ принадлежности к высшему божественному началу. Пояс — белый с красным орнаментом (символ связи предков и потомков). Обувь — сапоги серебряные или красные, шитые серебром. Каблук скошен, небольших размеров или полностью отсутствует. В морозный день Дед Мороз надевает белые, шитые серебром валенки. Белый цвет и серебро — символы луны, святости, севера, воды и чистоты.

Посох — хрустальный или посеребрённый «под хрусталь». Витая ручка также серебристо-белого цвета. Посох завершает лунница (стилизованное изображение месяца) или голова быка (символ власти, плодородия и счастья).

Елена БОНДАРЮК
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 411 от 30 декабря 2016 года

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Просмотров: 115 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:07

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