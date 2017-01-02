Что звёзды готовят полуострову в новом году?

Эксклюзивный прогноз для газеты «Крымский Телеграф» от косморитмолога Андрея Андреева

Политика

В 2017 году Крым продолжит привлекать внимание всего мира. Это внимание будет напряжённым, и общая политическая картина вокруг Крыма также будет напряжённой. Мы оказались в центре мировых событий, сложных геополитических коллизий. И это очевидный факт. Дальнейшее развитие событий связано с прохождением Юпитера по знаку Весов. Это определяет более-менее положительные перемены начиная со второй половины года.

В момент формирования гороскопа Крыма Луна находилась в воздушном знаке Близнецов, и это определяет развитие туристической сферы более позитивно, более гармонично. Благоприятный аспект Юпитера к знаку Близнецов в этом году определяет то, что положительными будут перемены второй половины года в плане решения проблемы признания Крыма как российской территории. Это будут первые подвижки в сторону признания Крыма на официальном международном уровне.

Надо отметить и влияние Плутона. В астрологии стран и территорий Плутон — это планета, отвечающая за внешнее давление, внешние напряжённые факторы, природные факторы. Это будет тема информационная. Информационные атаки будут, к сожалению, происходить на протяжении всего года.

Социальная сфера

Белая Луна в знаке Тельца соответствует тому, что социальная сфера в такие периоды определяет проекты, направленные на создание детских садов, улучшение в сфере медицины, новые проекты, направленные на оздоровление населения. Учитывая, что Крым и был курортной территорией, санаторно-курортной, уже в первой половине года будут приниматься новые документы, законы по санаторно-курортному лечению для граждан Крыма и России. Профсоюзы приобретут новую роль в этом процессе. Будут созданы государственные программы по развитию санаторно-курортной, лечебно-профилактической сферы.

Получат дальнейшее развитие социально-культурная деятельность, концертная деятельность, фестивали и другие культурные мероприятия, укрепляющие дружбу крымских народов. К сожалению, в последние годы, точнее, до 2014 года, этот момент был экономически сложный, мало средств вкладывалось в развитие этой сферы. Сейчас средства будут направляться на фестивали, в частности, на национальные. Народности Крыма будут получать государственные средства, поддержку на правительственном уровне для проведения своих праздников и фестивалей.

В комплексе влияние Юпитера указывает на медленное, но улучшение жилищных условий: проекты, направленные на поддержку ипотечного кредитования, жилищного кредитования, создание программы для молодых семей. Это всё будет происходить с первой половины года. Просто более интенсивное развитие жилищное строительство получит во второй половине.

Экономика

В первой половине года наблюдается напряжённый аспект между Сатурном и Луной. Аспект, который предполагает ограничение в экономике, сложности, барьеры, которые необходимо будет преодолевать. Но это и такой строительно-созидательный аспект, который предполагает развитие инфраструктуры Крыма в комплексе. Это и газопровод, который уже в принципе построен, проведён с материковой России. Это и развитие дорожной инфраструктуры. Но опять-таки первая половина года в этом смысле выглядит напряжённо. Есть проблемы, есть сложные погодные условия, есть экономические ограничения, нехватка средств. И в первой половине года эти созидательные процессы будут идти медленно, через преодоление препятствий.

Во второй половине года эти препятствия будут преодолены и начнётся более позитивный период движения средств. Получит развитие внедрение туристических, социальных проектов.

Будет начат процесс создания трассы «Таврида», и, конечно, это позитивный фактор для Крыма. Эта программа будет выполняться достаточно точно по срокам, но с небольшими задержками.

Станет развиваться газификация Крыма. Для населения это будет очень положительный фактор. Потому что зима 2016–2017 года, уже очевидно, более холодная, более снежная, чем прошлые. Конечно, газ крымчанам необходим.

Что касается экономики в комплексе — это движение товара как таковое. Это будет решаться тоже со второй половины года. Процессы станут ускоренными. Может быть построен какой-то технический мост, по которому будет пущен транспорт. Трудно сейчас сказать, но это и движение поездов в обход Украины, потому что это технически очень важный момент в смысле поставок в Крым. То есть эти транспортные развязки, транспортные проблемы будут решаться таким образом. Это будет происходить быстро, с применением новейших технологий. Могут быть какие-то сложные инженерные, транспортные решения, потому что здесь присутствует влияние Урана — планеты инноваций, новейших технологий. Это могут быть, например, экранопланы.

Ещё один момент для экономики — это инвестиционный процесс, инвестиционные вопросы, которые сейчас пока находятся под давлением, являются проблемными. Существуют санкции против Крыма, и это реальная проблема. Но эта проблема с мая 2017 года будет решаться в позитивном ключе. Эти барьеры будут преодолеваться, и инвестиции в Крым со второй половины года пойдут намного более масштабные. Инвестиционная политика станет более позитивной. Для Крыма это, безусловно, немаловажно.

Будут приняты новые законы для предпринимательства, снижения налоговой нагрузки, развития инфраструктуры Крыма, курортной сферы со второй половины года. В мае начнутся эти процессы. Новые законы будут приняты конкретно для Крыма. Хотя мы входим теперь в Южный федеральный округ, но всё равно в Крыму будут какие-то законодательные моменты более индивидуального формата.

Белая Луна в первой половине года будет проходить по знаку Тельца, и это благоприятный период для наиболее гармоничного, целевого распределения средств.