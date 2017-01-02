По следам наших публикаций

Итоги резонансных статей «Крымского Телеграфа», напечатанных в 2016 году

Проблемное Доброе

Одна из постоянных тем «Крымского Телеграфа» — улучшение инфраструктуры в Добром Симферопольского района. Добровцы много лет добиваются улучшения условий жизни. Да что и говорить! В таком большом населённом пункте годами не решаются самые актуальные вопросы: дорога разбита, фонари установлены лишь частично, в плохую погоду просто невозможно добраться до трассы, на домах практически отваливаются балконы. В 2016-м к существующим проблемам прибавилась ещё и канализация («Утонуть в нечистотах», № 406 от 25 ноября 2016 года).

Сточные воды в буквальном смысле затопили село, а МУП «Аян» проблему долгое время не решало, напирая на то, что люди много задолжали. Однако почему из-за неплательщиков должны страдать все сельчане, нам так и осталось непонятно.

Буквально через несколько дней после нашей публикации канализацию решили всё же починить, даже вырыли траншею, однако на большее коммунальщиков не хватило. «Так что теперь и земля разрыта, и нечистоты по-прежнему проступают сквозь землю», — рассказывает местный житель Валерий.

Однако тут уже еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» бессилен — теперь слово за прокуратурой, которая должна разобраться с таким отношением к выполнению своих обязанностей местных коммунальщиков и муниципальных властей. Тем более что речь идёт об участке перед самой большой школой в Добровской долине.

Таинственное похищение могилы

Порой публикации «Крымского Телеграфа» приносят свои результаты ещё до того, как номер газеты выйдет в свет. Так случилось и с историей об исчезнувшем захоронении («Дело о потерянной могиле», № 385 от 1 июля 2016 года).

Летом в редакцию обратилась жительница Сак Валентина Пак, которая рассказала, что уже в течение нескольких месяцев не может найти могилу своей сестры, похороненной на муниципальном кладбище. Ни многочисленные выезды на место, ни неоднократные обращения в ритуальное бюро, ни письма в администрацию города результата не дали!

Когда журналисты газеты «Крымский ТелеграфЪ» выехали в Саки и обратились непосредственно к ритуальщикам, те ничего комментировать не стали, перенаправив нас к директору сакского МБУ «Городское хозяйство» Дмитрию Навныко. В тот же день по телефону чиновник рассказал, что поиски активно ведутся и захоронение обязательно найдётся.

И это действительно случилось — на следующее же утро директор «Городского хозяйства» лично позвонил в редакцию и сообщил, что могила нашлась! Такое оперативное решение проблемы, последовавшее сразу же за проявлением журналистского интереса к теме, как нам кажется, о многом говорит. Видимо, как мы и предполагали, захоронение неспроста «потерялось» — наверняка ему уже нашли новое применение, как бы грубо это ни звучало.

Справедливость для льготницы

О некоторых людях, которые к нам обращаются со своими бедами, мы даём не одну, а ряд публикаций. Иногда это действительно позволяет достучаться до власть имущих и помочь решить людские проблемы. Одной из таких наших героинь стала жительница Феодосии Ирина Скукина — вдова чернобыльца, в своё время также работавшая в зоне отчуждения.

Ирина много лет добивается для себя и двоих детей улучшения жилищных условий, положенного им по закону, однако буквально до последнего времени это оставалось тщетными попытками — достучаться в закрытую дверь. При Украине у неё не получилось реализовать своё право, потом, после референдума, она опять столкнулась с равнодушием и бюрократией городских чиновников. Несмотря на то что в 2015 году Ирина попала в список льготников и в администрации Феодосии ей сообщили, что в следующем году она непременно получит жилищную субсидию, в 2016-м оказалось, что из списка льготницу вычеркнули, даже не сообщив ей об этом! Суд первой инстанции также принял решение не в её пользу. Однако после публикации в нашей газете («Обещанного уже не ждут?..», № 403 от 4 ноября 2016 года) Ирине Скукиной всё же удалось добиться справедливости — апелляцию она выиграла.

Теперь дело по-прежнему за чиновниками — Министерство труда и социальной защиты Крыма должно снова внести её в соответствующий список и всё же выделить субсидию на приобретение жилья.

Спасти госпредприятие

В этом году отчаянно боролось за свою жизнь крупнейшее госпредприятие «Крымтроллейбус». Сотрудники ГУП всячески сопротивлялись тому произволу, который царил на предприятии с лёгкой руки нового, пришлого руководителя. Александр Швейкус был назначен на должность гендиректора в декабре 2015 года, однако не продержался и года на этом посту.

По словам членов трудового коллектива, политика Швейкуса привела к дестабилизации обстановки и многочисленным конфликтам сотрудников с руководством. В итоге дошло до того, что троллейбусы просто перестали выходить на линии.

После публикации в газете «Крымский ТелеграфЪ» («Троллейбусный коллапс» от 11.08.2016) и других республиканских СМИ стало известно, что Сергей Аксёнов принял решение освободить А. Швейкуса от занимаемой должности. Осенью гендиректором был назначен Ростислав Попов, ранее руководивший муниципальным предприятием «Сочиавтотранс». Одной из главных задач, стоящих перед новым руководителем, является модернизация контактной сети в городах полуострова.

«Плачущие скалы» пойдут на гравий»

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ», № 403 от 4 ноября 2016 года.

В ноябре «Крымский ТелеграфЪ» одним из первых отреагировал на намерение некой фирмы «Явр» начать разработку карьера в непосредственной близости к природоохранному заказнику «Плачущие скалы» в Симферопольском районе. Разрешение, судя по ответам из Министерства экологии и природных ресурсов, было выдано под добычу гравия в связи с бурным ростом гражданского строительства в Крыму. Спустя несколько дней после публикации глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил: «В ущерб жителям и в ущерб территориям делаться ничего не будет. Геннадий Нараев получил команду выехать на место, поговорить с гражданами. Если это нарушает экологическую обстановку и вредит в общем спокойствию в районе, то никогда такие решения приняты не будут, какие бы запасы там ни находились».

Министр профильного ведомства Геннадий Нараев нарушений в действиях фирмы не обнаружил. Но под давлением общественного мнения заявил, что работа не начнётся, пока не будет представлен проект промышленной разработки, а также горный и земельный отводы. Изначально как раз таки пытались убедить население, что данная документация на этапе разведки вроде как и не нужна. Однако по итогам собрания принято решение создать рабочую группу из шести человек, которые будут представлять интересы жителей. При этом министр пообещал, что окончательное решение будет принято только путём достижения договорённостей, о чём ранее вопрос даже не ставился.

«Раз — доля, два — доля»

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ», № 385 от 1 июля 2016 года.

В публикации мы рассказывали о том, что глава районной администрации Раздольного Евгений Акимов очень старался скрыть от общественности размер субвенции, выделенной на премирование руководителей заведений в сфере образования. Также высказывалось предположение, что такая скрытность связана с использованием схемы хищения бюджетных средств через премии. В своё время такой схемой злоупотребляли предшественники Акимова на руководящем посту. Помимо этого, особое внимание еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» обращал на то, что местная прокуратура не увидела в действиях чиновника никаких нарушений. А вот Следственный комитет спустя полгода не просто увидел, но и возбудил уголовное дело в отношении сотрудников районной администрации за превышение должностных полномочий.

«По данным следствия, с октября по декабрь 2015 года по решению сотрудников администрации Раздольненского района были начислены премии работникам муниципальных бюджетных образовательных и дошкольных учреждений района на общую сумму более четырёх миллионов рублей, тем самым причинив ущерб бюджету Республики Крым», — уточнили в пресс-службе. По данным газеты «Крымский ТелеграфЪ» из неофициальных источников, Акимов даже был арестован правоохранителями прямо на рабочем месте, но довольно быстро выпущен на свободу. Ответа на информационный запрос по поводу ареста главы администрации в редакции по сегодняшний день так и не дождались.

«Трижды обещанные»

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ», № 388 от 22 июля 2016 года.

Корреспондент газеты «Крымский ТелеграфЪ» выехал на место строительства нового жилья для переселенцев из аварийных домов и выяснил, что крымские власти, устами разных чиновников, уже трижды переносили сроки окончательного завершения строительства. При этом два дома оказались уже практически готовы, за исключением работ с коммуникациями, однако финансирование, со слов подрядчика, опять было заморожено. Третий обещанный срок опять был не выдержан, и новых обещаний уже никто не давал. А деньги через три месяца нашли. Правда не очень много — ровно на то, чтобы в самом готовом доме провести два метра коллектора к колодцу и сдать документы о его готовности. В ноябре Министерство строительства и архитектуры торжественно отчиталось о вводе в эксплуатацию нового жилья для переселенцев из аварийных домов. Через несколько дней, однако, выяснилось, что квартиры ещё для жилья не готовы, строительная документация представлена не в полном объёме и вообще работы выполнены на 95 процентов.

Умолчали о главном — жильё предоставили только 28 семьям из 74. Десятиэтажный дом неподалёку так и остаётся трижды обещанным и недостроенным.