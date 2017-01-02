Оглянемся в год уходящий

В уходящем году принято оглядываться назад и подводить итоги, определять, что из намеченного удалось сделать, а что — не очень. О том, какие изменения ожидались и каких удалось добиться в регионах республики, узнавал еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Ялта

С 2015 года разговоры о строительстве современного медицинского центра по прямому поручению президента звучат регулярно. В апреле министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что работы по сдаче в эксплуатацию будут завершены в октябре. Правда в октябре уже крымский министр здравоохранения Александр Голенко сообщил, что корпус медцентра уже выгнали, ведутся отделочные работы, подключение коммуникаций, а до конца года учреждение будет открыто.

Этот же тезис несколько дней назад озвучил и глава республики Сергей Аксёнов, который, видимо, хорошо зная отношение местных чиновников от медицины к исполнению «в срок», особо подчеркнул, что медцентр должен быть принят до конца года.

Так что можно почти наверняка спрогнозировать: в самых последних числах месяца это событие произойдёт. Потом, после торжественного открытия, не исключено, будут устранять «незначительные упущения», как это было в республиканской инфекционной больнице.

Среди других обещаний, данных администрацией, было строительство крематория до конца текущего года. На кладбище в предгорьях Ай-Петри даже появилась строительная техника, но после того как общественность начала высказывать возмущение, почему-то исчезла. В то же время инициатор появления крематория уверяет, что этот инвестиционный проект согласован на уровне крымского правительства. Жители города говорят, что место выбрано крайне неудачно — более половины ветров над Ялтой проходят как раз по «ай-петринскому сгону», на пути которого и планируется возвести крематорий.

Евпатория

В 2016 году на полуострове должно было открыться шесть туристическо-информационных центров, два из которых — в Евпатории. Однако, по оценкам министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, выполнить это поручение оказалось не под силу. «К сожалению, нет интенсивного движения со стороны Феодосии и Евпатории», — отметил министр. И добавил, что договорённости с инвестором уже достигнуты и как только администрации на местах дадут добро, проект «пойдёт».

Также ещё к началу уходящего уже года федеральные чиновники обещали открыть в городе академию спорта, а по другим источникам — академию футбола. В итоге на конец года в публичном пространстве найти сообщения о появлении такого знакового объекта не удалось.

Не открылась в районе Черноморского шоссе и обувная фабрика «Крым шуз». Как следует из интервью инвестора одной из федеральных газет, весной застройщики ещё ожидали согласования строительной и земельной документации.

А вот обещанную сдачу первого многоквартирного дома, построенного для участников программы «Жильё для российской семьи», реализовать удалось — 126 семей получили ключи от квартир, купленных на льготных условиях.

Не подвели городские власти и с обещаниями благоустройства. Правда, вместо мая, бювет минеральной воды реконструировали до августа, но обещанные памятники последнему императору, военному вертолёту и скамейку влюблённых открыли в обещанные сроки.

О сроках и вообще вероятности реализации таких масштабных проектов, как частный зоопарк, музей космонавтики и парк развлечений «Артипарк», о которых евпаторийцам говорили в прошлом и нынешнем годах, к сожалению, ничего узнать не удалось.

Алушта

Единственным очевидным улучшением в сфере благоустройства стала реконструкция фонтана «Рыбка» на центральной набережной, разрушенного вандалами в начале года. Уже тогда местные власти заявили, что денег на реконструкцию пока нет, но, по счастью, нашёлся неравнодушный к судьбе городского символа бизнесмен, который к середине лета за свои средства и завершил восстановительные работы.

В остальном город живет «будущим временем». В следующем году должно закончиться строительство жилого микрорайона поблизости от улицы 60 лет СССР. А ещё современный и большой многофункциональный центр предоставления админуслуг. В неизвестно каком году — реконструкция набережной в едином архитектурном стиле. Через два-три года, может, откроется тренировочный центр федерального значения для сборных по плаванию и прыжкам в воду...

Феодосия

Буквально в новогодние праздники Феодосия получила новенький компьютерный томограф, для установки которого, по словам главного медика курорта Александра Фоменко, взялись тут же оборудовать необходимое помещение. В конце сентября чиновник отрапортовал: «Монтаж томографа завершили, прошли тестовые испытания. Сейчас завершаем сбор документов для Межрегионального управления Роспотребнадзора на получение лицензии, и уже к концу октября томограф заработает». Потом медики рассказали, что при пробном запуске сгорела какая-то деталька, которую вот-вот заменят и аппарат заработает с 20 ноября. Однако по сегодняшний день, вот уже год, дорогое оборудование простаивает.

Тем временем обещанная к осени модернизация феодосийского судостроительного завода «Море», судя по сообщениям в открытой прессе, действительно началась. Кроме этого, стартовало вложение двадцати миллионов рублей в разработку концепции и проведение первичных технических работ по развитию кластера «Коктебель». По идее, это будет основополагающий документ, по которому будут проектироваться все объекты в этом регионе.

Саки

До конца лета местные власти обещали жителям города оборудовать одиннадцать спортивных площадок и даже сообщили, что на эти цели было выделено четыре миллиона рублей. Сколько из них было установлено — пока неизвестно. Но качеством одна из них в районе улицы Строительной просто шокировала не только местных жителей, но и крымскую общественность. По документам во дворе многоэтажного дома установлены современные турники для воркаута и различные спортивные тренажёры, однако по факту юным любителям спорта придётся пользоваться кривосваренными трубами, окрашенными уже облупившейся половой краской.

А обещанный к открытию ещё в прошлом году в конце этого года сакский музей грязелечения наконец-то возобновил работу. На данный момент в здании 1912 года постройки устранены все недостатки: перекрыта крыша, сделан дренаж в подвале, укреплены стены и заменено половое покрытие. Кроме этого, в музее отремонтировали фондохранилище и расширили пространство под новый, центральный зал.

А ещё к концу года в Саках обещали запустить два завода: по производству изделий из ячеистого бетона и металлоконструкций. Оба инвестпроекта от татарстанского холдинга. Однако, во-первых, никакой информации о запуске производства найти не удалось, а во-вторых, эксперты в строительной сфере отметили, что, судя по заявленным объёмам производства, это скорее цех на два ручных миксера — о серьёзных вложениях и весомом развитии пока речь не идёт.

Джанкой

Северные ворота Крыма никогда не отличались бурными переменами — все инновации приходили туда неторопливо и основательно. Ремонт в пригороде моста, обвалившегося полтора года назад, — хороший тому пример. А закрытый на реконструкцию до конца года, но так и не открывшийся в установленные сроки роддом — пример ещё более показательный. Заметить ещё какие-то масштабные перемены в жизни этого города не удалось.

Керчь

В середине прошлого года главный архитектор Крыма Александр Кузнецов пообещал жителям города-героя новый генеральный план буквально за шесть-семь месяцев. Прошло больше года, и вот министр строительства и архитектуры Сергей Кононов заявляет федеральному информационному агентству, что градостроительная документация будет готова только в 2017 году. «Эта очень масштабная работа будет завершена к концу следующего года», — поясняет чиновник.

Ещё в октябре прошлого года устами замминистра образования Натальи Журбы был озвучен прогноз о том, что очерёдность в керченские детсады к концу уходящего года точно растворится. Это заявление керчанам показалось диссонансным — за пять месяцев до этого зампредседателя Комитета Госдумы по образованию Алёна Аршинова уже расписалась в том, что очереди ликвидированы. В итоге на июль 2016 года очередь в детские сады Керчи превысила три тысячи человек, и никаких предпосылок для её сокращения пока, увы, не наблюдается.

Симферополь

Наиболее знаковым изменением в жизни столицы стало принятие многострадального генерального плана, который с конца прошлого года всё никак не могли представить, а потом ещё полгода — согласовать с общественностью. Сегодня этот важнейший документ принят, и хотя он не предусматривает расширения территориальных границ, разработчики как-то заложили в него огромные объёмы жилого строительства, поставив амбициозную цель — обеспечить норму в 30 квадратов на человека.

В микрорайоне Фонтаны, по заверениям главы Госкомнаца Заура Смирнова, всё-таки будет сдана в эксплуатацию «Школа четырёх президентов». Срок — за два дня до Нового года. Смирнов заверил, что школа будет гордостью для всей республики и по технической базе, и по учебной.

К сожалению, куда менее заметные результаты были продемонстрированы по реализации заявленного в марте прошлого года расширения шести городских улиц: «Первым шагом в ликвидации пробок власти города видят частичное расширение шести улиц крымской столицы: Севастопольской, Киевской, Р. Люксембург, Русской, проспекта Победы и улицы Ленина», — об этом сообщила пресс-секретарь председателя Госсовета РК. Более чем за полтора года руки дошли только до Севастопольской, а пробки на дорогах тем временем стали ещё более значительными.

Армянск

Как и в городе-герое Керчи, в городе-заводе Армянске обещали ликвидировать очереди в детсады уже к этому году. Во всяком случае, с такими прогнозами выступала в конце октября прошлого года замминистра образования Наталья Журба. Буквально на прошлой неделе городские чиновники заверили, что сделают это непременно, но уже в будущем году. «На данный момент в городе более 500 детей на очереди в детский сад, — рассказал глава администрации Василий Телиженко. — Если нам выделят финансирование, то в будущем году мы начнём строить детсад в селе Перекоп, а также реконструируем два детских сада в городе. Это позволит нам полностью избавиться от очередей в детские сады».

Кроме того, на севере Крыма заждались подключения к мобильному интернету 3G. Ещё в начале лета профильным министерством был обнародован график подключения, согласно которому и Армянск, и Красноперекопск с Джанкоем должны были стать ближе к современным коммуникациям ещё осенью. Однако нигде сообщений об этом торжественном событии встретить пока не удалось. Может быть, прямо в новогоднюю ночь?