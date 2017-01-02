Памяти Доктора Лизы — от Крыма

Крымская художница Ксения Симонова сняла песочный фильм памяти благотворителя, общественного деятеля Елизаветы Глинки (1962-2016), погибшей 25 декабря 2016 в авиакатастрофе над Черным морем.

«Меня всегда вдохновляла эта женщина, — рассказала Ксения. — Ее доброе сердце и жертвенность. Когда произошла катастрофа, я, как и многие, не могла поверить. Но человек не уходит бесследно, а такой человек — продолжает жить в своих делах, в своих подопечных, в тех, кому небезразлично чужое горе. Доктор Лиза помогла когда-то маленькой девочке, которую я очень любила, то есть получается, я своими глазами видела реальную помощь... Царствие Небесное. Вечная память...»

В съемках нового фильма знаменитого мастера песочной анимации приняли участие крымские дети, маленькие жители Евпатории, воспитанники Воскресной школы при храме Пророка Илии.

А музыкальным сопровождением стала песня Бориса Гребенщикова «Не было такой и не будет».