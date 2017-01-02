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Байки, сонеты

Последний танец

Этот скандал разгорелся после того, как под Новый год невеста врио начальника Службы автодорог Крыма Игоря Кравченко Тамила Омерова выложила в соцсети фотографии, сделанные в роскошном номере ялтинского отеля, где сутки пребывания в двухместном номере стоят от 70 тысяч рублей, завтрак — от 17 тысяч.

Позднее в соцсетях и СМИ всплыли и фото подарков, преподнесённых ей Игорем Кравченко. Среди самых дорогостоящих вещей пользователи социальных сетей нашли туфли Dolce & Gabbana за 1000 евро, сумочку за 1700 евро, сумку Valentino за 2500 евро и платье Balmain за 3000 евро. Также девушка похвасталась украшениями. К примеру, по оценкам экспертов, серьги стоят 400–600 тысяч рублей, а кольца Cartier — около 100 тысяч руб­лей.

На фоне того состояния, в котором находятся крымские автодороги, чиновничья роскошь выглядела вызывающе и стала причиной пристального изучения деятельности Игоря Кравченко. И скандал перешёл в следующую фазу. Оказалось, что прежде Кравченко профессионально занимался... танцами. Был руководителем танцевального коллектива. А несколько лет назад танцор резко переквалифицировался и стал заниматься продажами специализированной дорожной техники. Затем прыгнул ещё выше – в кресло начальника Службы автодорог Крыма. Кстати, это ведомство является заказчиком строительства федеральной трассы «Таврида» – государственного проекта первостепенной важности.

Итог закономерен — сразу после завершения новогодних каникул Кравченко написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 412 от 13 января 2017 года

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Просмотров: 134 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:40

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