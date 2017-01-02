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Говорят, что... бездомных расселили по больницам Крымчанка Анжела Ш. рассказала о нововведении в крымском медучреждении: «Непонятно, что творится в Луговской больнице, а именно в приёмном покое. Мы приехали туда с дочкой по острой боли в животе на второй день после новогоднего праздника. Так как мы до скорой не дозвонились, пришлось искать машину. Нашли, приехали. И что мы видим? В фойе приёмного покоя живут бомжи! Человек пять, кто лежит, кто сидит. И каждый чего-то просит. А запах — вообще! Я все понимаю, и мне их по-человечески жаль, но не в больнице же жить! Власти, слуги народа, ну сделайте для них хоть какое-нибудь жильё!» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 412 от 13 января 2017 года Еще статьи: Дети остались без рентгена Говорят, что... до пациентов не доезжает колбаса Говорят, что... в Ялтинском роддоме кричат на беременных Из роддома украли дитя? Горбатого исправит только...