В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в столице появился­ второй Салгир Жительница Симферополя Альбина В. возмущена состоянием дорог на улицах в районе Центрального рынка: «Уже около трёх лет живём на улице Тамбовской, район Центрального рынка, и всё это время дорога в таком ужасном состоянии, что необходимо полгорода объехать, чтобы добраться к своим воротам с минимальным ущербом для машины. Примыкающая улица Тарвацкого также вся в огромных ямах, если идёт дождь, то по этим двум улицам течёт второй Салгир!» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 412 от 13 января 2017 года Еще статьи: Последний приют Не успели... Говорят, что... симферопольцы боятся заходить в подземные переходы Пропала бумага… Платное место под солнцем