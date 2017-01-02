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Говорят, что... крымчане решили калечить «художников» Говорят, показательные рейды правоохранителей против художеств граффитистов, рекламирующих наркотики на стенах домов, не приносят желаемых результатов. Обычно трафаретная реклама, оставленная на стенах домов, содержит названия сайта и предлагаемых веществ: «соль», «гаш», «кока», «ЛСД». Такие случаи отмечены в Ялте, Симферополе, Евпатории, Феодосии, Севастополе, Красноперекопске. «Только закрасят эту мерзость, так за ночь надписи наносят вновь. Кажется, они не клиентов на наркотики ищут, а пытаются сделать заявление и бросить обществу вызов», – считают крымчане. В Феодосии, например, наркограффити регулярно появляются по ночам на заборе возле 13-й школы, у входов в подъезды, у магазинов и офисов, в подворотнях. В качестве действенных мер крымчане предлагают начать открытую охоту на «художников» и отправлять их на суд Линча — «ломать руки и ноги». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 412 от 13 января 2017 года Еще статьи: Говорят, что... с рекламой наркотиков борются только добровольцы Говорят, что... счета на капремонт принимают за подвох «Чёрная метка» от ФСКН Говорят, что... появляются новые мега-свалки Покурили и «забили»