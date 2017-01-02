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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... крымчане решили калечить «художников»

Говорят, показательные рейды правоохранителей против художеств граффитистов, рекламирующих наркотики на стенах домов, не приносят желаемых результатов. Обычно трафаретная реклама, оставленная на стенах домов, содержит названия сайта и предлагаемых веществ: «соль», «гаш», «кока», «ЛСД». Такие случаи отмечены в Ялте, Симферополе, Евпатории, Феодосии, Севастополе, Красноперекопске. «Только закрасят эту мерзость, так за ночь надписи наносят вновь. Кажется, они не клиентов на наркотики ищут, а пытаются сделать заявление и бросить обществу вызов», – считают крымчане. В Феодосии, например, наркограффити регулярно появляются по ночам на заборе возле 13-й школы, у входов в подъезды, у магазинов и офисов, в подворотнях. В качестве действенных мер крымчане предлагают начать открытую охоту на «художников» и отправлять их на суд Линча — «ломать руки и ноги».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 412 от 13 января 2017 года

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Просмотров: 269 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:55

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