Говорят, что... крымчане решили калечить «художников»

Говорят, показательные рейды правоохранителей против художеств граффитистов, рекламирующих наркотики на стенах домов, не приносят желаемых результатов. Обычно трафаретная реклама, оставленная на стенах домов, содержит названия сайта и предлагаемых веществ: «соль», «гаш», «кока», «ЛСД». Такие случаи отмечены в Ялте, Симферополе, Евпатории, Феодосии, Севастополе, Красноперекопске. «Только закрасят эту мерзость, так за ночь надписи наносят вновь. Кажется, они не клиентов на наркотики ищут, а пытаются сделать заявление и бросить обществу вызов», – считают крымчане. В Феодосии, например, наркограффити регулярно появляются по ночам на заборе возле 13-й школы, у входов в подъезды, у магазинов и офисов, в подворотнях. В качестве действенных мер крымчане предлагают начать открытую охоту на «художников» и отправлять их на суд Линча — «ломать руки и ноги».