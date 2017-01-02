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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... миллиард рублей пустили на ветер

Крымчане, в прошлом году принимавшие участие в массовках во время съёмок на полуострове нового российского блокбастера «Викинг» (фильм вышел в прокат перед самым Новым годом), говорят, что стали свидетелями несоизмеримости затрат на производство фильма и конечным результатом. «Вот только один пример, — рассказывают жители полуострова. — Больше сотни человек массовки четыре дня снимались в нескольких сценах. Всех участников экипировали в дорогие костюмы, всем заплатили деньги за съёмочные дни, огромное количество технического персонала, декорации и прочее. А в итоге на экране — четыре секунды оставили из этих четырёх дней. Похоже, что весь миллиардный бюджет фильма таким же образом и был потрачен. Как говорится, пустили на ветер».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 412 от 13 января 2017 года

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Просмотров: 372 |   Комментарии (1) Дата публикации: Сегодня, 18:56

:: Комментарий #1 написал: Павел   |   Сегодня, 21:49   |  



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Комментариев: 0
А вы хотите смотреть битвы 4 дня? И при чем все это снять за один день? Вообще то так фильмы и передачи снимаются. Тренировки, репетиции по несколько дней. А показывают только лучшие кадры.  Я учавствовал в передаче. Снимали ее несколько месяцев. А показали всё за 30 минут. А во вторых: Не надо считать чужие деньги. Это не за счет налогоплательщиков и не за  счет бюджета Крыма снимали!

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