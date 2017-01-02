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Говорят, что... миллиард рублей пустили на ветер Крымчане, в прошлом году принимавшие участие в массовках во время съёмок на полуострове нового российского блокбастера «Викинг» (фильм вышел в прокат перед самым Новым годом), говорят, что стали свидетелями несоизмеримости затрат на производство фильма и конечным результатом. «Вот только один пример, — рассказывают жители полуострова. — Больше сотни человек массовки четыре дня снимались в нескольких сценах. Всех участников экипировали в дорогие костюмы, всем заплатили деньги за съёмочные дни, огромное количество технического персонала, декорации и прочее. А в итоге на экране — четыре секунды оставили из этих четырёх дней. Похоже, что весь миллиардный бюджет фильма таким же образом и был потрачен. Как говорится, пустили на ветер». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 412 от 13 января 2017 года Еще статьи: Звезда капризничала, массовка рубилась Проверка «на тревогу» В Крым приедут продюсер и актеры российского фильма «Мы из будущего-2» После «Чуда в Крыму» придётся прибрать Симферополь Лев вышел на охоту