Жизнь по новым порядкам

Какие законодательные перемены ждут нас в новом году

С 1 января в России вступил в силу целый ряд новых законов, постановлений и указов. Как это отразится на нашей жизни, выяснял «Крымский ТелеграфЪ».

Новая «Эра»

Значительное количество изменений коснётся российских автомобилистов. Первое место в топе транспортных реформ занимает вступивший в силу технический регламент Таможенного союза, в соответствии с которым ввозимые в Россию иномарки в обязательном порядке должны быть оборудованы системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Предполагается, что установка абонентских терминалов системы на машинах приведёт к сокращению времени реагирования при авариях и, соответственно, снизит уровень смертности и травматизма на дорогах, а также повысит безопасность пассажирских и грузовых перевозок.

Однако нововведение уже вызвало целый шквал критики от автолюбителей. На Дальнем Востоке, например, водители даже запустили онлайн-петицию против «ЭРА-ГЛОНАСС», закономерно полагая, что введение такой системы приведёт к значительному подорожанию транспортных средств. Эксперты также предполагают, что это приведёт к уходу некоторых малотиражных моделей (и даже отдельных марок машин) с российского рынка.

Значимые перемены грядут и в ОСАГО. С 1 января все страховые компании обязаны выдавать электронные полисы. Таким образом, автовладельцы уже могут приобретать полис в электронном виде через сайты страховых компаний, собрав минимальный пакет документов. Те компании, которые не предоставят водителям такую возможность, выплатят штраф в размере 300 тысяч рублей. Показательно, что только за первую неделю года, несмотря на новогодние праздники, было продано 17 тысяч электронных полисов (то есть в 15 раз больше, чем год назад!), что наглядно доказывает: услуга пользуется повышенным спросом у автомобилистов.

Ещё одним существенным изменением станет переход на натуральную форму возмещения. То есть с нового года возможность получить компенсацию за ДТП деньгами отменяется. Повреждённый автомобиль безальтернативно отправляется на аффилированный сервис страховой компании. Однако до сих пор целый ряд вопросов остаётся открытым: например, будут ли комплектации для разных моделей машин у этих сервисов.

Урезонить коллекторов

Один из самых громких скандалов последних лет, связанный с беспределом коллекторов, привёл к соответствующей законодательной реформе. С нового года вступил в силу закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату долгов».

В частности, документ регламентирует, что коллекторскую деятельность могут осуществлять лишь те компании, которые включены в Госреестр Федеральной службы судебных приставов. Между тем выбивать долги запрещается микрофинансовым организациям и ломбардам. Однако и профессиональные взыскатели, внесённые в реестр, не имеют права причинять вред должнику, применять силу, угрожать и оказывать психологическое давление, портить имущество. Также запрещено раскрывать сведения о должнике третьим лицам.

Кроме того, законом установлено максимальное количество личных встреч (не более раза в неделю), звонков (один раз в сутки и два раза в неделю) и СМС-сообщений должнику.

Увязка зарплат

Есть определённые перемены в этом году и в трудовом праве. Так, зарплаты управленческого персонала федеральных государственных бюджетных учреждений в сфере образования и науки должны будут увязываться с зарплатами остальных сотрудников и подчиняться предельным отношениям, установленным органами-учредителями.

Большая стройка

С 1 января также вступил в силу закон, направленный на повышение защиты прав должников при строительстве многоквартирных домов. Уже в ближайшее время должен появиться соответствующий Единый реестр застройщиков, привлекающих средства граждан на основании договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов и других объектов недвижимости. Сведения, содержащиеся в реестре, будут общедоступными, вся информация появится в интернете в открытом доступе. Также законодательный документ устанавливает дополнительные требования к минимальному размеру уставного капитала застройщиков — от 2,5 миллиона до 1,5 миллиарда рублей.

Помимо этого, с начала 2017 года застройщики должны публиковать на официальных сайтах всю необходимую документацию и информацию о строящихся объектах, включая договоры участия в долевом строительстве и фотографии со стройплощадки.

Алкоголь не по карману?

В наступившем году, в соответствии с принятыми поправками в Налоговый кодекс, вырастут ставки акцизов на алкоголь и табачные изделия. При этом безалкогольное пиво по-прежнему не войдёт в список подакцизных товаров. А вот на электронные сигареты с 2017 года акциз будет необходим. Чиновники профильных ведомств уже спрогнозировали соответствующий рост розничных цен на акцизные товары.

Любопытно, что с 1 января в России действует запрет и на производство пива в пластиковой таре объёмом более полутора литров. За нарушение запрета предусмотрено и наказание: за производство и продажу алкоголя в ПЭТ-таре юридическое лицо заплатит штраф в размере 300 — 500 тысяч рублей, а должностное лицо — 100 — 200 тысяч. При этом розничная торговля превышающих лимит баклажек с пивом пока разрешена, но реализовать такую продукцию нужно до 1 июля.

Также производители фармсубстанции в новом году обязаны вести учёт спирта в ЕГАИС. В Росалкогольрегулировании считают, что это поможет в борьбе с производством фальсифицированного алкоголя.

В 2017-м цена вырастет не только на алкоголь и сигареты, но и на бензин класса пять и дизельное топливо, на которые также поднимаются акцизные ставки. Однако в Минфине РФ уже заверили, что подорожают бензин и дизтопливо незначительно — всего на 1 — 2 рубля.

Социалка: чиновники и инвалиды

Также с 1 января вступил в силу закон, повышающий пенсионный возраст государственных и муниципальных служащих. Право на назначение и выплату страховой пенсии по старости для чиновников-мужчин наступает в 65 лет, для женщин — в 63 года.

В этом году начинает действовать федеральный реестр информации об инвалидах, который должен помочь в вопросах трудоустройства людей с ограниченными возможностями. В частности, на первом этапе работы реестра в нём будут храниться сведения, находящиеся в информационных системах федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования, Роструда, Минздрава России, Минобрнауки РФ. А остальная информация будет размещаться в базе с 1 января 2018 года, сообщает Минтруда России.

Предполагается, что данные реестра позволят выявить категории людей с ограниченными возможностями, для которых характерны проблемы при трудоустройстве, ещё до обращения таких граждан в органы службы занятости. Оператором реестра уже назначен Пенсионный фонд России. Для формирования такой федеральной базы была разработана информационная система, которая предусматривает для каждого человека с особыми потребностями доступ к личному кабинету.

Туризм: доступная Япония?

В новый год Россия вошла с обновлённым законом о туризме. В частности, директор Департамента туризма и региональной политики Ольга Ярилова считает, что в базовый документ были внесены фундаментальные поправки.

Следует отметить, что новые правила касаются преимущественно туроператоров, при этом значительно повышается финансовая защищённость туристов. Проще говоря, новый закон о туризме повышает ответственность туроператоров перед своими клиентами. Договор о предоставлении туристических услуг дополняется новыми существенными условиями.

Также впервые вводятся новые понятия — детский туризм, система навигации в сфере туризма, туристско-информационный центр и электронная путёвка. В новом документе также определяются и разграничиваются полномочия в сфере туризма между федеральными, региональными и муниципальными органами власти.

Помимо этого, путешественникам наверняка будет интересно узнать, что Россия и Япония с 2017 года упростили визовые формальности на взаимной основе. Однако в первую очередь ослабление визовых требований коснётся предпринимателей, деятелей культуры и учёных.

Проще и быстрее

С нового года иски и другие документы в российские суды можно подавать только в электронном виде, не дублируя их в бумажном варианте. Такая возможность появилась на официальных сайтах всех судов общей юрисдикции. Однако чтобы подать документы, необходимо получить усиленную квалифицированную электронную подпись. Документы можно отправлять через личный кабинет.

Ещё одно упрощающее жизнь граждан нововведение — создание Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Целью такого нововведения является сокращение сроков оказания госуслуг и предоставление заявителям возможности пользоваться ими по месту жительства.

К слову, уже вступило в силу и постановление Правительства РФ о совершенствовании системы оценки гражданами качества предоставления госуслуг. Россияне могут поставить оценку госструктурам по пятибалльной шкале по каждому из критериев и оставить свой отзыв. Отдельные крымские ведомства молниеносно отреагировали на такую инновацию и предложили жителям полуострова заполнить формы и выставить свои оценки качества. В частности, соответствующую информацию распространило МВД РФ по Республике Крым, подразделения которого оказывают более 30 видов государственных услуг.

Крымский акцент

Среди федеральных законов есть и те, которые касаются непосредственно Крыма. Одним из наиболее важных для жителей республики можно считать принятый в прошлом году документ, согласно которому наши крымские образовательные учреждения могут принимать на обучение и выдавать дипломы или аттестаты государственного образца.

Сергей Трофимов, депутат ГС РК, председатель комитета по законодательству:

«Выдача документов осуществляется на основании тех лицензий и аккредитаций, которые были у этих образовательных учреждений ранее. Мы только недавно перешли в состав РФ и полностью перестроить материально-техническую базу наших детских садов и школ на российские стандарты просто невозможно. Это требует очень серьёзных финансовых ресурсов и, конечно же, времени».

Таким образом, крымские детские сады и школы будут функционировать до 2018 года на основании старых разрешительных документов.

Сергей Трофимов:

«Что касается непосредственно населения, то в последние дни 2016 года был принят федеральный закон, который регламентирует сохранение до 2018 года особенностей в сфере регулирования тарифов, связанных с водообеспечением, водоотведением, теплоснабжением, а также позволяет на территории Республики Крым и Севастополя функционировать иной процедуре установления тарифов. Субъект своими решениями будет самостоятельно повышать соответствующие тарифы до экономически обоснованного уровня».

Понятно, что в других субъектах страны эти тарифы такого уровня уже достигли. Если бы это произошло у нас, то стоимость коммунальных услуг выросла бы одномоментно на 30 процентов.

Сергей Трофимов:

«Для того чтобы не было такого быстрого скачка, были внесены изменения в федеральный закон, который позволяет постепенно увеличивать тарифы. Разница между экономически обоснованным и тем тарифом, по которому платит население, будет выплачиваться из бюджета».

Между тем в следующем году в Крыму запланировано три повышения коммунальных тарифов по пять процентов.

Для Крыма сделаны и федеральные поблажки по утверждению бюджетов республики и муниципалитетов. Так, если в остальной России такие финансовые документы принимаются сроком на три года, то у нас пока они составляются лишь на год.

Сергей Трофимов:

«Это связано с тем, что у нас нет возможности предоставить экономическое обоснование за три года жизнедеятельности субъекта, поскольку мы только в марте 2014 года перешли в состав Российской Федерации. Однако со следующего года уже будем переходить на трёхлетний бюджет».

Ещё одна особенность Крыма — софинансирование по федеральным программам, которые реализуются на территории полуострова, доводится до ста процентов. Это при том, что в других субъектах обязательным является финансовое участие самого субъекта в реализации таких проектов.