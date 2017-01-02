С инвентарём на выход

В Ленинском районе закрывается муниципальный спортзал?

Новый, 2017 год начинается в Ленинском районе со скандала. В то время как президент России пообещал выделить средства на спортивные площадки в Крыму, местные власти не могут сохранить даже ту базу, которая уже есть на сегодняшний день. Почему в Чистополье закрывают чуть ли не единственный на весь район муниципальный спортзал и как на это реагируют в Министерстве спорта Крыма, узнавал «Крымский ТелеграфЪ».

Попытки выжить

В тёплое время года в одном из двух на весь Ленинский район муниципальных спортзалов в селе Чистополье (второй находится собственно в Ленино) занимается почти двести детей. Для маленького населённого пункта (по данным переписи 2014 года, здесь проживает 1706 человек) это уже серьёзное достижение. Зимой количество школьников, желающих заниматься спортом, резко сокращается — в различные секции приходит около полусотни ребят. Связано это с вполне объективной причиной — в спортзале холодно.

Заведующий спортивным залом Анатолий Троян рассказывает, что ещё при Украине здесь даже оборудовали модульную газовую котельную, которая теоретически должна была полностью решить проблему с отоплением, однако всё вышло иначе.

Анатолий Троян, заведующий муниципальным казённым учреждением «Чистопольский спортивный зал»:

«На эксплуатацию котельной нужны были большие деньги, и её в итоге просто взяли и отключили посреди зимы, даже не слив воду из системы. В результате из-за морозов лопнули трубы. Сейчас с председателем поселения мы нашли фирму, которая сможет отремонтировать котельную, но на это тоже нужны средства, а у нас вообще денег нет!»

И это далеко не единственная проблема чистопольского спортзала, пристроенного к местному Дому культуры. Помещение общей площадью чуть больше 150 квадратных метров остро нуждается в ремонте, здесь давно уже назрела необходимость поменять полы. В связи с этим в прошлом году была заказана проектно-сметная документация. Финансовую помощь в данном случае оказал район, выделив из своего бюджета 180 тысяч рублей. Но, видимо, деньги были потрачены впустую...

Новогодний «сюрприз»

В наступившем году денег на содержание спортзала в Чистополье не нашлось. Впрочем, чистопольский спортзал и так финансировался по минимуму — на ремонт и инвентарь средства не выделялись, а сотрудники (заведующий, тренер по футболу, уборщица, два сторожа и дворник) получали минималку, то есть примерно 8,5 тысячи рублей в месяц. Официально закрывать спортзал руководство поселения не стало, однако с 24 февраля немногочисленный трудовой коллектив будет уволен.

За несколько дней до Нового года Анатолию Трояну на подпись пришли документы, в которых это решение как раз и представили. Уже весной спортзал, по сути, перестанет существовать, а вместе с ним исчезнут секции бокса, кикбоксинга, мини-футбола, волейбола и тенниса.

Уже давно всё для спортзала, начиная от электрических лампочек и заканчивая мячами, покупалось исключительно за счёт самих тренеров и неравнодушных сельчан. В то же время скромный спортзал выпустил не одно поколение талантливых спортсменов. Особенно славятся местные секции по кикбоксингу и боксу.

Анатолий Троян:

«Понятно, что и до этого мы существовали исключительно на собственном энтузиазме. Я три раза в неделю бесплатно веду секцию кикбоксинга, ещё мой бывший ученик тренирует боксёров, но ничего за это не получает. Глава администрации нашего поселения Василий Настыченко на добровольных началах организовал секцию волейбола, а тренер по футболу хоть и имеет ставку, но все деньги тратит на спортзал, например, за собственные деньги купил газонокосилку для поля».

Непосильный миллион

Нужно понимать, бюджет села дотационный, и с каждым годом он становится всё меньше. Так, в 2016-м местный бюджет составил смешные 3 миллиона 950 тысяч рублей, в этом — 3 миллиона 28 тысяч (грубо говоря, в Симферополе новогодняя ёлка стоит больше, чем Чистополье может потратить за год на всё поселение!)

Василий Настыченко, глава администрации Чистопольского сельского поселения:

«На содержание шести сотрудников спортзала нам необходима сумма в 980 тысяч рублей. Это только на зарплату и на налоги. В прошлом году нам удалось выкрутиться — мы получили необходимую дотацию. В этом году мы написали в финуправление и администрацию Ленинского района, в Министерство финансов Крыма, то есть поставили всех в известность, пытаемся бороться, но нам сказали, что пока дотации нет».

При этом Настыченко отмечает, что ремонт спортзала, в соответствии с подготовленной проектно-сметной документацией, обойдётся в 12 миллионов рублей.

Василий Настыченко:

«Естественно, что мы пробивали деньги на проектно-сметную документацию никак не для того, чтобы закрыть спортзал, а чтобы отремонтировать его. А если он перестанет существовать, то все те дети, которые ходили заниматься спортом, в итоге просто окажутся на улице. Конечно, мы этого не хотим!»

Глава администрации поселения ещё надеется на то, что необходимую дотацию удастся получить.

Между тем руководство администрации района обсуждать проблему и пути её решения по какими-то известным лишь ему причинам наотрез отказывается.

Александр Мачусский, глава администрации Ленинского района:

«Разговаривайте с головой поселения. Это его коммунальное предприятие, пусть он расскажет, как он хочет и что он хочет. Я комментировать не буду».

Видимо, районной власти сказать по этому поводу нечего. Так что остаётся надеяться на то, что Министерство спорта Крыма вмешается в ситуацию и на республиканском уровне будет найдено решение проблемы.

Прямая речь

Алексей Новиков, председатель Ленинского районного совета:

«Кто вам сказал, что спортзал закрывается? Я был в Минфине Крыма, был у министра спорта (Елизаветы Кожичевой. — Ред.) по этому вопросу. Завтра (12 января) глава администрации Чистополья должен привезти в Симферополь все документы, где будет указано, какая сумма необходима. Так что этот вопрос ещё не закрыт, я этим занимаюсь. Будем продолжать борьбу. Дело в том, что Казурина сняли и у нас пока нет куратора района (вице-премьер Олег Казурин курировал Ленинский район. — Ред.), поэтому пришлось самостоятельно всем заниматься».

Компетентно

Елизавета Кожичева, министр спорта Крыма:

«Ситуация, которая сложилась со спортзалом в селе Чистополье Ленинского района, безусловно, не останется без внимания. В Министерстве спорта реагируют на обращения крымчан, особенно если они — из сельской местности, где развитие спорта требует особого подхода. Тем более что в данной ситуации речь идёт о развитии детского спорта и о сохранении рабочих мест в селе. Подобные инциденты — на совести местных властей, которые по разным причинам в момент согласования бюджетов на 2017 год не обозначили эту проблему. На сегодняшний день мы взаимодействуем с Министерством финансов и прилагаем все усилия, чтобы найти положительное решение».