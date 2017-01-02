Первые итоги и большие надежды

До 2020-го полуостров должны газифицировать

Накануне новогодних праздников Владимир Путин запустил газопровод Кубань — Крым, который призван решить все проблемы с газификацией на полуострове. Но успеет ли республика до 2020 года обеспечить население газом?

Газ «под ёлочку»

Крым уже получил первые 20 миллионов кубометров газа по магистральному газопроводу из Кубани, проложенному по дну Керченского пролива. Газопровод ввёл в эксплуатацию президент России накануне Нового года — 27 декабря. Церемония запуска энергетического проекта прошла в режиме телемоста: в Москве Владимир Путин вместе с Сергеем Аксёновым и и. о. губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым дал старт работе газопровода.

При этом строительство газопровода шло с опережением и было завершено раньше запланированного срока, что позволило Крыму встречать новогодние праздники с газом. Такие ускоренные темпы были связаны и с тем, что уже летом было известно о резких сокращениях добычи газа на существующих скважинах предприятием «Черноморнефтегаз».

Общая протяжённость сухопутной части построенного газопровода диаметром 720 миллиметров составила 341 километр, 16 километров проложены по дну Керченского пролива. Проложенная магистраль способна обеспечить прокачку 2,1 миллиарда кубометров газа, а в случае повышения давления — до четырёх миллиардов кубометров ежегодно!

В первую очередь газопровод необходим для поставок газа к строящимся электростанциям в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 мегаватт. Также по отдельным ответвлениям газ должен пойти на промышленные предприятия — завод «Титан», Крымский содовый завод и так далее. По оценкам экспертов, газопровод из Кубани в состоянии полностью обеспечить потребности полуострова в голубом топливе.

Предполагается, что этот проект позволит реализовать программу газификации населённых пунктов.

Миллиарды на голубое топливо

Газификация населённых пунктов в Крыму — проблема старая и болезненная. Ещё при Украине людей начали кормить обещаниями, уверяя, что газ появится даже в отдалённых уголках полуострова, а на практике же получалось, что даже близкие к Симферополю посёлки не смогли газифицировать. Помня обо всём этом, местные жители достаточно скептически отнеслись уже и к российским планам по обеспечению населения газом.

Стоит вспомнить, что по планам на реализацию программы по газификации республики планируется направить 40,5 миллиарда рублей (субсидия федерального бюджета составит 83 процента, остальное Крыму придётся изыскивать самостоятельно). Это якобы позволит обеспечить полуостров голубым топливом на 98 процентов до 2020 года.

В настоящее время общий уровень газификации населённых пунктов Крыма составляет не более 75 процентов. При этом сельская местность газифицирована всего на 46 процентов! Негазифицированными на полуострове остаются более 550 сёл и город Алупка.

Если верить обещаниям директора компании «Крымгазсети» Сергея Тарасова, то в течение ближайших четырёх лет в республике планируется построить 68 километров магистральных газопроводов, восемь распределительных станций, а также отремонтировать пять уже существующих. Чтобы рассчитать необходимые потребности, Крымгазсети актуализировал жалобы от населения и провёл корректировку имеющихся данных.

К слову, в Крыму есть целый ряд населённых пунктов, где в своё время были построены распределительные сети, однако сам газ не подведён. Такая ситуация, например, сложилась в посёлке Школьное Симферопольского района. Казалось бы, это упрощает ситуацию. В то же время много лет простоявшие без дела сети вполне могли износиться и уже непригодны для эксплуатации. И это тоже стоит учитывать при реализации программы.

Если говорить непосредственно об ушедшем годе, то в 2016-м Минэнерго Крыма выделило на газификацию региона 617 миллионов рублей, но этих средств явно недостаточно для решения проблемы. В то же время, как отчиталась профильный министр Светлана Бородулина, на эти деньги были построены все запланированные газопроводы, а «благодаря экономии» во время закупок по 44 ФЗ удалось найти финансирование для строительства ещё одного газопровода сверх плана.

Союз с частниками

В республиканском Министерстве топлива и энергетики понимают, что справиться с такой финансовой нагрузкой и всё-таки реализовать программу по газификации возможно лишь с помощью частных инвестиций. При ведомстве создана рабочая группа по привлечению потенциальных инвесторов для строительства распределительных газопроводов в рамках концессионных соглашений. На деньги инвесторов также планируется вести проектирование и строительство газопроводов. В то же время имущество должно оставаться исключительно в собственности республики, чтобы впоследствии крымчане не оказались заложниками каких-то бизнес-договорённостей.