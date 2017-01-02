На льду и на клетках

Некоторые итоги и прогнозы для хоккея и шахмат

Возможно, не все наши читатели, интересующиеся спортом, в курсе того, что каждый календарный год завершается чемпионатами мира по быстрым шахматам и блицу, а чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжи (игроки не старше 20 лет), стартует в конце декабря одного года, а финиширует в первых числах января следующего.

В сорок первый раз

Именно ныне на ледовых площадках канадских Монреаля и Торонто молодые хоккеисты из десяти стран разменяли пятый десяток своего популярного турнира, который в последние годы по накалу превосходит многие известнейшие турниры среди асов мирового хоккея. Положа руку на сердце уважаемый читатель, можете вы предсказать, что действующий чемпион мира не прорвётся из группового турнира в четвертьфинал следующего чемпионата? Разумеется, нет!

А вот чемпион мира — 2016 среди молодёжи сборная Финляндии, «постарев» на год и пополнившись новыми игроками, в Монреале не смогла в группе A переиграть сверстников из Швеции, Дании, Чехии и, победив только швейцарцев, не прорвалась в четвертьфинал, заняв последнее место в группе. И лишь благодаря тому, что в утешительном раунде переиграла сборную Латвии — 2:1 и 4:1, сумела занять девятое место, что позволило ей сохранить за собой право стартовать в молодёжном чемпионате мира — 2018, в котором спортивную честь Суоми будут защищать парни 1998 года рождения и младше. Это явилось самой звучной сенсацией чемпионата мира.

В этой же группе родилась и сенсация № 2. Вряд ли кто-нибудь мог предположить, что второе место, вслед за блестяще выступавшими шведами, смогут занять молодые датчане, которые не блистали прежде высоким мастерством на ледовых аренах. Им удалось оставить за спиной сверстников из Чехии, Швейцарии и действующего чемпиона мира из Финляндии.

Не в лучшем настроении отправлялись за океан и российские парни, которым все специалисты сулили в лучшем случае пятое место. Ведь на групповом этапе их соперниками должны были стать сверстники из Канады и США, которые в последние годы заметно прибавили в мастерстве. А когда в выставочном матче на пути в Торонто тринадцатикратные чемпионы мира уступили в Стокгольме шведам (0:4), то даже специалисты стали сомневаться, по силам ли россиянам будет обыграть и сборную Словакии?

В первом матче в группе, ведомые главным тренером Валерием Брагиным (в последние шесть лет он приводил своих подопечных из молодёжной сборной России к золотым, серебряным и бронзовым наградам), российские парни в упорном соперничестве уступили хозяевам турнира канадцам — 3:5, зато во втором «сделали» латышей — 9:1 (хет-трика добился игрок уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов). Он, а также вратарь из магнитогорского «Металлурга» Илья Самсонов, защитники Михаил Сергачёв из канадского «Уинсор Спитфайрза» и Егор Рычков из санкт-петербургского СКА, форварды — одноклубник Капризова Михаил Воробьёв, Александр Полунин из ярославского «Локомотива», Денис Гурьянов из американского «Техас Старз», Кирилл Ураков из нижегородского «Торпедо», московские армейцы Данила Квартальнов и Павел Карнаухов на равных сражались с американцами, но уступили им с разницей в одну шайбу — 2:3. А в первый день нового года обыграли словаков — 2:0, и, заняв третье место, вышли в четвертьфинал.

В матче плей-офф подопечные Брагина поставили на место «выскочек» из Дании (4:0), но в полуфинале жребий опять свёл россиян с американцами. Игра завершилась вничью — 3:3, а в серии буллитов счастье улыбнулось штатникам, которые в финале переиграли, и вновь по буллитам, канадцев (5:4), завоевав титул чемпионов мира — 2017. Хозяевам турнира досталось серебро, а бронза — россиянам. В малом финале они в дополнительное время взяли реванш за недавнее поражение от шведов — 2:1 и в седьмой раз подряд с медалями вернулись на родину. Ведь их уже заждались в клубах КХЛ, где подходит к концу регулярный чемпионат и определяются команды, которые поведут борьбу за Кубок Юрия Гагарина. Здесь же будет названо и имя чемпиона Российской Федерации 2016/17 года. Приятно, что в символической сборной МЧМ-2017 мы видим двух россиян — вратаря Илью Самохина и лучшего бомбардира чемпионата Кирилла Капризова, забившего девять шайб.

Бог троицу любит

Четыре года назад симферопольский шахматист международный гроссмейстер Сергей Карякин, в активе которого уже был титул олимпийского чемпиона в команде Украины, впервые завоевал титул чемпиона мира по быстрым шахматам. В конце ноября он, ныне москвич, был очень близок к чемпионству в мировых классических шахматах, сыграв вничью матч за титул чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном — 6:6, но уступил ставшему в третий раз сильнейшим в мире своему сопернику, отметившему во время матча в Нью-Йорке своё 26-летие. А уже в конце декабря воспитанник крымской шахматной школы Сергей Карякин преподнёс подарок к своему 27-летию, выиграв в столице Катара Дохе титул чемпиона мира по блицу (молниеносные шахматы), победив своего отныне главного соперника в очном поединке, играя чёрными фигурами. Итак, Сергей, спортивная гордость крымчан, вошёл уже в историю древнейшей игры на планете как двукратный чемпион мира по быстрым шахматам и блицу.

Но... Бог троицу любит. И третьим титулом для нашего Сергея остаётся пока ещё не завоёванный им титул чемпиона мира по классическим шахматам, который может покориться нашему земляку лишь в следующем, 2018 году.

Что нас ждёт?

В нынешнем январе (с 11 по 24) мы станем свидетелями мужского чемпионата мира по гандболу во Франции. Февраль подарит нам три чемпионата мира: по хоккею с мячом в Швеции (29 января — 5 февраля), по биатлону в Австрии (8–19 февраля), по бобслею и скелетону в Германии (13–26 февраля) и 28-ю зимнюю Всемирную универсиаду в Казахстане (29 января — 8 февраля).

Второй месяц весны, апрель, позволит нам полюбоваться чемпионатом мира по фигурному катанию в Финляндии (29 марта — 2 апреля), а май будет богат на зимние и летние чемпионаты мира. К первым относится чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужчин на ледовых полях Германии и Франции (5–21 мая), а ко вторым — по пляжному футболу, который будет проходить на далёких Багамских Островах (27 апреля — 7 мая), а на 24 мая намечен в Швеции финальный матч за Кубок Лиги Европы УЕФА по футболу. Обо всех этих соревнованиях, чемпионатах Европы и розыгрышах Кубков мира мы будем рассказывать на страницах нашего еженедельника.