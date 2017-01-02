А война продолжается

Комиссия Макларена получила новый кредит доверия от МОК

За неделю до прихода Нового года внимание всех российских поклонников биатлона и не только было приковано к австрийскому Зальцбургу, где исполком IBU (Международный союз биатлонистов) решал судьбу российской сборной. Мы попытались проанализировать, как развиваются события...

Атаки на всех фронтах

Во второй части доклада так называемой независимой комиссии WADA, возглавляемой канадским профессором права Ричардом Маклареном, было сказано, что 31 российский биатлонист подозревается в приёме допинга. И опять, как это произошло после первой части доклада, секретный список был передан из WADA в IBU для принятия мер. А так как фамилии стреляющих лыжников, якобы попавшихся на принятии допинга, по сей день официально не названы, по этому поводу возникла масса инсинуаций.

Вновь нарисовался в полный рост ещё один канадский профессор права, тоже Ричард, но Паунд, который явился «палачом» российской лёгкой атлетики, исключённой пока из международных соревнований. Он продолжает утверждать, что допинг — государственная программа в России, хотя его тёзка, Макларен, признал, что правительство России и её Олимпийский комитет к этому не причастны. Однако непримиримый Паунд требует, чтобы правительство нашей страны покаялось в содеянном. Это делается для того, чтобы поставить страну на колени, лишить её права участия в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году, на пять лет запретить россиянам проводить в стране международные соревнования и прежде всего — чемпионат мира по футболу — 2018.

Эти предложения поддерживает и Всемирное антидопинговое агентство, которое когда-то организовал всё тот же Паунд. Не случайно 24 национальных агентства, разумеется, во главе с американцами, канадцами, британцами, потребовали встречи с президентом МОК Томасом Бахом. Но он отказался от встречи с ними и высказался против отлучения россиян от ближайшей зимней Олимпиады.

В дело был запущен бойкот, который уже более тридцати лет не использовался в спортивных отношениях между государствами. Скелетонисты из Латвии и особенно из Великобритании подняли визг, выражая своё нежелание ехать в Сочи на чемпионат мира — 2017, как они заявили, в страну «допингёров». Естественно, они рассчитывали на то, что им будет легче на любом другом ледовом треке опередить россиян. И международная федерация пошла им навстречу, перенеся чемпионат в Германию. Чехия, Великобритания, Норвегия тут же выдвинули требование забрать у россиян проведение этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени, ссылаясь на вторую часть доклада Макларена. Чехи ещё и нацелились лишить россиян чемпионата мира в Тюмени — 2021, чтобы провести его у себя, в Нове-Место-на-Мораве. А что до британцев, то они сейчас против всего, что касается российского спорта. И тут уже международные федерации вспомнили, что ещё в октябре МОК просил их не проводить соревнований в России до особого распоряжения. Увы, распоряжения не последовало до сегодняшнего дня.

А вот наши спортивные чиновники, причём различного ранга, проигрывают эти сражения в своём стремлении сохранить мир с зарубежными околоспортивными акулами. Возьмём тот же биатлон. Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов сообщает, что союз сам отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и чемпионата мира среди юниоров в Острове (Псковская область), чтобы избежать больших выпадов по отношению к нашему биатлону. В то же время новый министр спорта Павел Колобков и вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко считают, что этого не следовало делать. Неужели они не могли договориться между собой, как следовало действовать в подобном случае? Единственное, что они смогли сделать, так это застраховать на огромную сумму проведение чемпионата мира по футболу — 2018 в одиннадцати городах России. И теперь любой стране, которая захочет провести, вместо России, мундиаль-2018, предстоит щедро рассчитаться с россиянами за это удовольствие.

И опять расследования

Хотя наша сборная не была исключена в Зальцбурге, как многие предполагали, из борьбы за Кубок наций в биатлоне, это не значит, что специальная комиссия Международного союза биатлонистов прекратит разбираться с каждым из 29 человек из секретного списка Макларена, в состоянии дел в самом российском союзе биатлонистов. Но хорошо уже то, что они поголовно не обвиняют всех тех, на кого пало подозрение в принятии допинга или в манипуляциях с баночками их собственных допинг-проб. Ведь швейцарская фирма, выпускающая баночки для сбора и хранения допинг-проб, всегда и везде гарантировала, что их нельзя открыть, а затем, не повредив, вновь запечатать. Однако, под давлением того же Макларена, нашлись специалисты, которые умеют открыть баночку, оставив на ней следы вскрытия. А если это возможно, то почему это обязательно делали россияне, а не граждане иных стран, которые тоже были уличены в баловстве с допингом? Не удивимся, если узнаем из документов ныне активно работающего по этому делу СК РФ, что тот же руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и его коллеги, в своём большинстве учившиеся и работавшие в США и Канаде, были подготовлены к тому, чтобы специально нанести в нужный момент точечный удар нашей стране. Именно в спорте, который всегда пользовался интересом у миллионов людей.

Ну а нынешняя война, после частичного поражения в зимней битве, разумеется, ещё не завершилась подписанием мирного договора. Не следует забывать, что ещё продолжают работать две комиссии МОК под руководством швейцарцев Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые непосредственно занимаются выявлением «российского» криминала во время зимних Олимпийских игр в Сочи-2014. А комиссия Макларена получила новый кредит доверия от МОК, а главное — деньги на искоренение допинга, прежде всего... в России. Общими усилиями эти все комиссии и приняли решение отстранить ныне от участия в соревнованиях 28 российских олимпийцев — 2014, в том числе нескольких гонщиков-лыжников, скелетонистов, бобслеистов, биатлонистов, конькобежцев, саночников, фигуристов. Их фамилии не называются, и пока им не предъявляют конкретных обвинений. Единственной уликой остаются царапинки на баночках с допинг-пробами. Но уже поговаривают, что олимпийцы сочинского призыва могут лишиться двенадцати медалей разного достоинства. Однако ещё предстоит полная перепроверка хранящихся в WADA допинг-проб «B» всех российских олимпийцев Лондона-2012 и Сочи-2014. А почему наши представители в МОК и WADA, правда там их единицы и они не занимают руководящих постов, не потребуют полного пересмотра допинг-проб всех участников сборной Канады, хозяйки зимних Игр — 2010 в Ванкувере, и летних Игр — 2012 британцев в Лондоне? Ведь первые стали победителями состязаний в общекомандной борьбе, а вторые смогли, уступив только американцам и китайцам, запрыгнуть на третье общекомандное место. Давайте исходить и тут из постулатов канадского профессора, когда он оценивает успехи россиян в Сочи таким образом: «Не могла общекомандная победа россиян случиться без массового принятия допинга, потому что не могло его не быть...»