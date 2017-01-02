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СпецпроектАналитика

Не Америкой единой

Какие глобальные тенденции повлияют на судьбу полуострова?

В новом году, среди прочих редакционных новшеств, мы решили вернуть в «Крымский ТелеграфЪ» традиционную прежде аналитическую рубрику. Здесь мы будем рассказывать о тенденциях и событиях политического, социального, экономического характера, происходящих в ближнем и дальнем зарубежье, которые так или иначе способны повлиять на жизнь Крыма и крымчан. В этот раз мы решили узнать мнение известных крымских политологов о том, какие процессы стартовали или активизировались в 2017 году?

Крымский фактор для регионализма

Александр Ирхин, заведующий кафедрой исторических, философских и социальных наук СевГУ

«Вот уже третий год Крым находится в фокусе региональной и мировой политики. Хотя с точки зрения информационных технологий острота «крымского вопроса» постепенно убывает исходя из усталости от данной проблематики в мировых, региональных и национальных СМИ. В 2016 году произошло несколько событий, к которым Крым имел в той или иной степени отношение и с другой стороны эти события будут иметь и обратное влияние на Крым. Первым событием в этой логической цепочке является Брексит — возможный выход Великобритании из Европейского союза. Дело в том, что в настоящее время в мире борются две тенденции — глобализма и регионализма. Глобальный проект явно находится в кризисе и «крымский фактор» здесь сыграл свою роль в пользу ускорения процессов регионализации мира. Возможный выход Великобритании из ЕС запускает несколько противоречивых процессов: усиление Германии, в перспективе германизацию Европы, либо банкротство идеи единой Европы. В то же время Брексит — это явная тенденция регионализации мирового порядка. Второе — выборы в США и победа Дональда Трампа. Переоценивать данный факт не нужно, но это ещё один фактор в пользу тенденций регионализации мира. Новый американский президент является сторонником американского изоляционизма, идеи которого можно отразить в формуле приоритета американских интересов над западным полушарием — «Америка для американцев». С этой точки зрения Россия получит несколько большие возможности для реализации своих национальных интересов на постсоветском пространстве, однако вопрос, который будет поставлен на повестку дня, заключается в российских возможностях и привлекательности интеграционных проектов, которые Москва выдвигает. Крым занимал определённое место в предвыборной риторике избранного американского президента, но необходимо понимать, что двухпартийные противоречия в американской системе заканчиваются на линии двух океанов, которые омывают США, а американский президент в своих действиях ограничен построенной системой сдержек и противовесов американской политики«.

Три варианта решения проблемы

Владимир Джаралла, политолог

«Из тех тенденций, которые достаточно легко прогнозировать, можно отметить начало диалога между Россией и США по накопившимся проблемам. И Крым будет занимать в этом диалоге заметное место. Можно предположить три варианта решения этой проблемы. Первый — заморозка вопроса в связи с принципиальной невозможностью сторон достичь соглашения. В этом случае санкции в каких-то секторах будут сохранятся, в каких-то, особенно по отношению в целом к стране, без особого шума будут сняты, стороны будут взаимодействовать по ситуации в различных вопросах. Сам статус полуострова останется в международно-правовом плане неопределённым. Несомненно, это лучше, чем война, но такое подвешенное состояние предполагает угрозы в будущем. Потому, вторым вариантом видится достижение некого компромисса сторонами, который позволит признать реальность: Крым — это Россия, но при этом позволит Западу сохранить лицо. Как и любой компромисс, такое соглашение может быть болезненным и по-разному принимается обществом, но именно в таких случаях проявляет себя роль личности в истории, в данном случае — роль лидеров стран. Наконец, третий вариант, это смена нынешнего режима на Украине, в связи с его полной недееспособностью и агрессивностью, которая, к тому же, не приносит результата, а лишь создает проблемы всем. И тогда новый режим признает реальность, с которой, между прочим, большинство населения Украины было согласно ещё с весны 2014-го, и мы начнём новую страницу в отношениях наших стран. Нетрудно заметить, что такой вариант устраивает всех и кажется идеальным для главных мировых игроков. Какая тенденция в отношении Крыма возобладает мы увидим на протяжении нынешнего, 2017 года».

Нефть и прагматизм

Андрей Мартынкин, заведующий кафедрой истории международных отношений МГУ

«Я думаю, что избрание президентом США Дональда Трампа непосредственно повлияет на жизнь Крыма и крымчан. Возможно, будут смягчены некоторые виды санкций, наложенных на Россию. Кроме того, в течение 2017 года в мире произойдёт ряд знаковых событий, среди которых есть те, которые могут повлиять и на нашу жизнь, также в плане смягчения санкций и может даже увеличения турпотока. Весной ожидаются выборы во Франции и, вероятно, к власти придут политики, прагматично относящиеся к России. Выборы в Германии, которые состоятся осенью этого года, тоже могут отразиться на Крыме и, соответственно, крымчанах. Новым канцлером Германии может стать Франк-Вальтер Штайнмайер, который также отличается более прагматичной позицией по отношению к России и, в то же время, менее оптимистичным настроем — к Украине. Ещё один важный показатель — цены на нефть. Если цены на нефть, как и прогнозируется, будут расти, то Россия станет получать в достаточном объёме финансовые средства, чтобы продолжать реализовывать программы и проекты в Крыму».

Подготовил Игорь ШИЛОВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 412 от 13 января 2017 года

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Просмотров: 382 |   Комментарии (3) Дата публикации: Сегодня, 13:59

:: Комментарий #1 написал: таво   |   Сегодня, 15:28   |  



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през у америкосов скачет под балалаку сената и конгресса. эт вам не пуйловская унтерменшевская рашапитекия !

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:: Комментарий #2 написал: таки да   |   Сегодня, 16:32   |  



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полезн. идиот задушит путена в обьятиях, а санкции будут значительно усиливаться

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:: Комментарий #3 написал: Вася   |   Сегодня, 16:37   |  



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Маниловщина. Европа и Украина развалятся. Нефть будет постоянно дорожать. Америка будет заниматься только сооружением стены на мексиканской границе и ничем больше. Вроде - взрослые и, внешне, адекватные люди.


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