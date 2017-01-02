Инвестиции зашли, железобетонно

Кто и зачем открывает в Саках предприятие по производству стройматериалов

В конце прошлого года сакские чиновники отчитались о реализации крупного инвестиционного проекта — завода по производству ячеистого бетона, а также заявили о намерении инвесторов открыть ещё и завод металлоизделий. Кто отважился вложить инвестиции в сакскую промышленность, насколько знаковым будет строительство новых объектов и на что могут рассчитывать рядовые жители города от этих капиталовложений?

Пока только принтер

В ноябре глава администрации города Андрей Ивкин и его заместитель Елена Минакова посетили «инвестиционную» площадку, которая предусматривает открытие линии по производству ячеистого бетона. Правда самой линии на момент визита обнаружить не удалось, поэтому инвестор показал визитёрам, как работает строительный принтер, который предназначен для изготовления фигурных изделий из бетона. И пообещал, что основное оборудование будет запущено до конца года.

В городской администрации эти обещания стали поводом для разговоров о далекоидущих амбициозных планах.

Андрей Ивкин, глава администрации города Саки:

«В перспективе мы планируем создать индустриальный парк с центром в городе Саки под предварительным названием „Юго-Западный Крым“. В промышленной зоне на территории в 60 гектар хотим объединить все предприятия, которые существуют на улицах Индустриальной, Промышленной, Новосёловском шоссе, и построить новые. В настоящее время здесь имеется двадцать производств — это энергетическая, строительная, пищевая промышленность и прочее».

Также сити-менеджер добавил, что сегодня у Западного Крыма серьёзные перспективы развития и для обеспечения нужд курортной зоны, реализации планируемых масштабных проектов и будущей застройки, по ориентировочным подсчётам, необходимо ещё около ста предприятий.

Микроскопический масштаб

На этом бы все благополучно забыли и про нового инвестора и про планы об индустриальном парке, если бы к этому времени в средствах массовой информации не появились сведения о том, что заявленная мощность предприятия — всего-навсего восемьдесят кубометров ячеистого бетона в сутки. Для сравнения: Крымжелезобетон имел несколько лет назад производительность на уровне 245 кубов за один час.

А вслед за этим сообщением посыпались и ехидные комментарии экспертов о том, что такие «масштабы производства» обеспечат разве что медленное строительство частного сектора и вообще под силу двум ручным бетономешалкам, а не полноценной линии бетонных изделий. Впоследствии, в интервью одному из российских медиа, гендиректор торговой марки Bikton Наиль Бикмуллин отметил, что открытие полноценного производства газобетона обойдётся как минимум в два миллиарда рублей, но при этом объём производства окажется в десять-пятнадцать раз больше. А потребности населения Крыма не так велики, чтобы запускать столь масштабный выпуск стройматериалов.

Впрочем, что известно профессионалам, вполне может быть не известно главе администрации города, который, может быть, искренне верит, что новое производство обеспечит масштабные строительные проекты западного побережья. Правда сам господин Ивкин в прошлом руководил строительной фирмой и даже имел звание заслуженного строителя АРК, что, согласитесь, весьма примечательно.

Какие люди!

Пикантности прибавилось, когда оказалось, что в качестве инвесторов выступают бывшие топ-менеджеры татарстанского холдинга «Ак-Барс». Так, учредителями крымского завода ячеистого бетона выступили люди из бывшего и нынешнего руководства ООО «Ак Барс Металл», а также экс-директор Камского завода строительных конструкций.

Ранее эта команда была вовлечена в работу по строительству главной футбольной арены универсиады «Казань Арена» стоимостью тринадцать миллиардов рублей. Причём на счету у менеджеров ввод в эксплуатацию нового цеха по оцинковке металлоизделий, наладка серьёзных производств стройматериалов... И вдруг — маленький заводик в заурядном городишке...

В чём причина?

Источник газеты «Крымский ТелеграфЪ» в администрации города затруднился однозначно пояснить, почему выбор инвесторов пал на Саки и почему такие «тяжеловесные» менеджеры вот уже год занимаются каким-то маленьким проектом с минимальными вложениями и мизерной окупаемостью. Однако сделал предположение, что появление такого «гигантского» производства — первый этап реализации схемы по упрощённому получению земельных участков.

Ведь территорию под реализацию инвестиционных проектов на полуострове выделяют, как правило, без длительных согласовательных процедур и аукционов — одним решением Совета по улучшению инвестиционного климата. По такой схеме в позапрошлом году землю в Ялте под строительство элитной четырёхсекционной многоэтажки получило никому не известное предприятие «Рекон-строй-Крым» с офисом в дачном массиве под Симферополем (более подробно об этом в статьях «Ялта в режиме сомнительной застройки», № 377 от 17 июля 2015 года, и «Завода не будет», № 349 от 9 октября 2015 года). Хватило честного слова министра строительства и архитектуры Сергея Кононова о том, что в дальнейшем инвестор обязательно построит завод по производству сендвич-панелей.

Правда в данном случае формально завод всё-таки имеет место быть. Пусть даже из оборудования на нём только строительный принтер и пара миксеров. Тем более у чиновников гораздо больше оснований доверять инвестору и отводить ему новые площадки, но теперь уже не под промышленное производство, а под жилое строительство.

Складывается впечатление, что предприятие открылось для получения своеобразного кредита доверия, в качестве добропорядочного инвестора. Для того, чтобы в дальнейшем получать новые и новые площадки под строительство элитной недвижимости либо под расширение существующих мощностей.

Не те ли это самые «масштабные проекты для обеспечения нужд курортной зоны», о которых прозрачно намекнул в своём выступлении глава администрации Сак Андрей Ивкин?..