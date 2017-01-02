Мусор некуда девать

Когда в Крыму появятся предприятия по переработке ТБО

В 2016 году на полуострове должен был появиться как минимум один из шести запланированных мусороперерабатывающих заводов. В результате в начале нового года в правительстве только готовятся рассмотреть проекты и оценить перспективы. Сколько стоит построить один такой завод, реально ли их появление в ближайшее время на полуострове и где могут разместить такие предприятия?

Два года на свалку

Два года назад министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев во время пресс-конференции «Вопросы по обращению с твёрдыми бытовыми отходами» заявил, что вопросы обращения с отходами на территории Республики Крым требуют безотлагательного решения, поскольку представляют реальную экологическую опасность. И пообещал, что первый в Крыму завод по сжиганию мусора будет построен к началу 2017 года.

Геннадий Нараев, министр экологии и природных ресурсов Крыма:

«Предполагается построить по заводу на каждые два-три района и крупный город. В Крыму необходимо строительство шести мусороперерабатывающих заводов, что поможет решить проблему обращения с отходами. К началу 2017 года как минимум один мусороперерабатывающий завод у нас уже должен быть».

Спустя два года, как раз к указанному министром сроку, появилось сообщение о том, что правительство Крыма в начале года рассмотрит проект и перспективы строительства мусороперерабатывающего завода на Южном берегу Крыма.

«Мы рассматриваем возможность осуществления проекта с использованием новых технологий на территории Республики Крым. Рабочая группа у нас создана Министерством жилищно-коммунального хозяйства, сам проект этот разберём буквально в первых числах января, там у нас уже были все справочные материалы, соответственно, дальше оценим перспективу и возможности строительства», — отметил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Как так получилось, что при всей актуальности вопроса ничего так и не было предпринято для выполнения данного профильным министром обещания? Тем временем федеральные власти в лице спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова охарактеризовали экологическую обстановку в Крыму как тяжёлую. После чего, собственно, все и заговорили о необходимости строительства такого завода уже в ближайшее время.

Где может быть

Если говорить непосредственно о ЮБК, то наиболее вероятно, что завод появится в селе Тургенево Белогорского района, на полигоне неутилизируемого остатка, где можно будет перерабатывать отходы Большой Ялты, Большой Алушты, Белогорского района и Белогорска.

Среди других шести площадок, отведённых под переработку ТБО, вероятней всего те, которые были презентованы Геннадием Нараевым два года назад. Первая находится в районе села Красноармейского Красноперекопского района и отвечает за мусор северной части полуострова. Вторая — в районе действующего полигона ТБО города Джанкоя или в селе Азовском для отходов Северо-Восточного Крыма. А для коммунальщиков Западного Крыма отвели площадку в селе Кольцово Сакского района. Как альтернатива предусмотрен район действующего полигона ТБО Евпатории.

Для своза мусора из крымской столицы, а также Бахчисарайского и Белогорского районов было решено предусмотреть соответствующую площадку в селе Белоглинка, в городской черте Симферополя. А для утилизации отходов в Восточном Крыму будет использована либо феодосийская свалка, либо земля в районе Камыш-Бурунского железорудного комбината, под Керчью, либо в селе Ильичёво, примыкающего к райцентру Ленинского района.

Как заверили чиновники минэкологии, все эти места в предыдущие годы уже были согласованы с органами местного самоуправления, экологии, СЭС и общественностью.

Как и почём

В сфере переработки мусора сегодня существует множество технологических и ценовых решений. По словам Нараева, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым рассмотрело восемнадцать инвестиционных предложений по технологии переработки ТБО. Проанализировав предложения, в министерстве пришли к выводу, что на завершающей стадии, после сортировки и переработки ресурсоценных материалов, необходимо использовать технологию, основанную на термическом разложении неоднородных отходов на газообразные составляющие с последующим воздействием на синтез-газ высокотемпературной плазменной струёй, что способствует окончательному распаду токсичных газообразных соединений.

Преимущества заводов, использующих данную технологию: переход к бесполигонной системе обращения с отходами, небольшой земельный участок для строительства и до семи процентов конечного остатка в виде стекловидных гранул, которые можно использовать в строительстве. Кроме того, завод вырабатывает электроэнергию и тепло на уровне 7 МВт и 12 гигакалорий при сжигании десяти тонн отходов.

Имея указанные параметры, корреспонденту газеты «Крымский ТелеграфЪ» удалось связаться с представителями одного из предприятий, которое выступает своеобразным провайдером по установке таких линий на территории РФ.

Менеджер долго отказывался говорить, о каком порядке цифр идёт речь, ссылаясь на индивидуальные расчёты, однако в итоге дал понять, что минимальная цена комплекса будет никак не меньше пятидесяти миллионов долларов. При этом он честно заверил, что окупаемость вложений наступает примерно через пятнадцать лет, и выразил готовность оказать содействие в поисках инвестора.

Насколько реально

Но даже и простейшие, не перерабатывающие, а только сортировочные заводы без внешних вложений непосильны ни для какого муниципалитета. Однако как раз таки с инвестициями в Крыму оказалось не так всё просто. К тому же санкционные ограничения напрочь отпугивают большинство европейских компаний, без присутствия которых оборудование приемлемого уровня не соберёшь и не наладишь. По всей видимости, именно этот фактор сегодня остаётся определяющим в вопросе: быть мусороперерабатывающим заводам в Крыму или не быть.

«Вы знаете, что определённая проблема с использованием иностранных технологий на территории Крыма существует, так что если санкционные нюансы не помешают, проект можно будет реализовать. В любом случае схема генеральной очистки утверждена, концессионные соглашения в мае 2017 года по всем шести площадкам, на которых должны строиться заводы по переработке ТБО, — также, поэтому ситуация будет решена», — заявил Аксёнов. Жаль только, новые сроки её решения пока так и не названы.