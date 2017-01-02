Два главных вопроса для города-героя

Кто и как будет тратить севастопольские деньги?

Севастополь намерен в этом году потратить более 34 миллиардов рублей, а получить доходов тридцать с половиной миллиардов. Как будут погашать дефицит бюджета — вопрос пока открытый. Также, как и вопрос о том, кто сможет победить на выборах губернатора города, которые обещают провести в начале осени.

Больше всего — на экономику

В новый год Севастополь вошёл с принятым буквально накануне новогодних каникул бюджетом. Документ приняли сразу в двух чтениях. Как отметил докладчик по этому вопросу руководитель департамента финансов Владимир Штоп, доходная часть севастопольского бюджета на будущий год составляет 30,5 миллиарда рублей, а расходная — 34,5 миллиарда. Владимир Штоп подчеркнул, что большая часть расходов (более 90%) предусмотрена в рамках реализации государственных программ, ранее утверждённых Правительством Севастополя. Всего на территории города действует 21 госпрограмма, по которым осуществляется финансирование всех сфер жизнедеятельности. Городская казна формируется из налогов (более 12 миллиардов рублей) и безвозмездных поступлений (более 18 миллиардов рублей). Расходы же в 2017 году планируют распределить в Севастополе таким образом (мы приведём лишь основные статьи расходов): общегосударственные вопросы — 2 миллиарда 806 миллионов рублей; национальная безопасность и правоохранительная деятельность — 187,5 миллиона; национальная экономика — 8 миллиардов 312,4 миллиона рублей; ЖКХ — 5 миллиардов 25,5 миллиона; образование — 7 миллиардов 41 миллион рублей; культура, кинематография — 935,2 миллиона; здравоохранение — 4 миллиарда 624,9 миллиона; социальная политика — 4 миллиарда 798,6 миллиона; физкультура и спорт — 455,7 миллиона рублей.

Кстати, вполне вероятно, что уже вскоре появятся и критические замечания севастопольской общественности относительно сумм и их распределения по конкретным сферам. Однако, как заметила председатель Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева, стоит учесть, что подготовка данного документа не была тайной и работа не велась, так сказать, кулуарно — накануне принятия бюджета на 2017 год были проведены публичные слушания. И по итогам заседания рабочей группы законопроект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании. Кроме того, Правительству Севастополя было предложено учесть замечания местной Контрольно-счётной палаты. И их, соответственно, учли.

И ещё один примечательный момент. Спикер поддержала своих коллег — заместителя председателя Законодательного собрания Александра Кулагина и депутатов Вячеслава Горелова и Татьяну Лобач, которые в своих выступлениях напомнили о том, что большая доля мероприятий, которые исполнительная власть обещала реализовать в 2016 году, так и не были выполнены.

Дела местные

Кроме того, в новом году, конечно, традиционно интересно — кто будет тратить городскую казну? Кто сможет качественно освоить все эти миллиарды рублей? И здесь небезынтересно обратить внимание на принятый во втором чтении на последнем пленарном заседании осенней сессии Законодательного собрания закон «О наделении органов местного самоуправления города Севастополя отдельными государственными полномочиями города Севастополя». Как сообщила спикер парламента Екатерина Алтабаева, принятию законопроекта, имеющего большое значение для становления органов местного самоуправления в качестве самостоятельного и полноправного института власти в Севастополе, предшествовала активная работа по согласованию единой позиции представителей Правительства Севастополя, прокуратуры города, постоянных комиссий и комитетов Заксобрания.

Накануне рассмотрения законопроекта во втором чтении состоялось совещание, на котором присутствовали сама Алтабаева, заместитель губернатора Севастополя Вячеслав Гладков, руководители структурных подразделений правительства, председатели постоянных комитетов и комиссий Законодательного собрания и главы десяти муниципальных внутригородских округов. В ходе обсуждения было выработано единое мнение: закон, который муниципалитеты ждут уже два года, необходимо принять до начала нового финансового года. При этом и. о. директора департамента территориального развития города Лидия Басова предлагала установить срок его вступления в силу одновременно с внесением соответствующих изменений в бюджет города, тогда как депутаты настаивали на определении точной даты — 1 апреля 2017 года.

Юридическое управление Законодательного собрания и представители городской прокуратуры поддержали мнение депутатов. В итоге поправки, в соответствии с которыми муниципалитеты получат расширенные полномочия с 1 апреля 2017 года, были приняты единогласно. До этого времени Правительство Севастополя должно подготовить и внести в Законодательное собрание закон о внесении изменений в бюджет города, предусматривающий увеличение финансирования органов местного самоуправления.

Кроме сроков вступления закона в силу и перечня полномочий, которые передаются муниципалитетам, вопросы у депутатов вызвали нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок их реализации на практике. В частности, при рассмотрении законопроекта в первом чтении и. о. профильного департамента Лидия Басова заверила парламентариев, что эти документы разработаны и готовы к рассмотрению. Однако, по мнению многих депутатов, изучивших проекты нормативно-правовых актов, они нуждаются в доработке. В свою очередь Екатерина Алтабаева повторила высказанное ранее предложение: в ближайшие дни сформировать рабочую группу, в которую войдут представители исполнительной, законодательной власти города и органов местного самоуправления для совместной корректировки данных нормативно-правовых актов.

Дела губернаторские

Но, конечно же, главный вопрос, главная интрига для Севастополя — планируемые выборы губернатора. Вернее, какие кандидатуры будут выдвигаться и у кого больше всего шансов победить. И, естественно, каким образом выборы будут готовиться и проводиться. По последнему пункту вскоре (17 января) по инициативе городской Общественной палаты запланированы общественные обсуждения проекта закона «О выборах губернатора города Севастополя», и, как сообщает пресс-служба Заксобрания, принять активное участие в обсуждении приглашены представители политических и общественных объединений, а также все желающие. Поэтому, так сказать, о конкретике говорить пока рано. Но кое-какие подводные течения уже очевидны. Например, депутат Заксобрания, народный мэр Севастополя Алексей Чалый, который давно является активным сторонником прямых выборов губернатора, заявил, что намерен поддерживать кандидатуру нынешнего и. о. губернатора Дмитрия Овсянникова.

Алексей Чалый:

«Когда случились известные события зимы — весны 2014 года, последовала масса юридических действий, среди которых было и принятие нового устава города. И мы в уставе были вольны прописать выборы губернатора либо прямые, либо непрямые — Законодательным собранием. Я был сторонником прямых выборов, хотя бы потому, что этого хотело большинство населения. Но это было невозможно в 2014 году, потому что, согласно законам РФ, должен быть муниципальный фильтр, а у нас муниципалитетов не было... Овсянников понимает, что просто надуть себя в СМИ перед выборами, рассказать, какой ты хороший, не получится. Чтобы избраться в сентябре, он вынужден будет уже к лету 2017 года показать какой-то значимый результат».

Однако проведённый на днях одним из городских онлайн-СМИ опрос на тему «Кого бы вы выбрали губернатором?» дал весьма любопытную картину общественного мнения. Нынешний и. о. губернатора Овсянников занял в рейтинге сначала пятую, затем третью позицию, а к моменту сдачи этого номера «Крымского Телеграфа» в печать еле-еле добрался до второго места. Лидирует же, причём с огромным отрывом, Евгений Дубовик — руководитель департамента внутренней политики Правительства Севастополя. Вот такое пока мнение горожан...